 »  Obří telco hack, Amazon jako Velký bratr a Microsoft končí s e-knihami

Hackeři měli proniknout do systémů desítek telekomunikačních firem na celém světě. Reuters v Hackers hit global telcos in espionage campaign: cyber research firm uvádí, že by mělo jít o vládní organizovanou činnost a hackerům se mělo podařit získat osobní i firemní data. Detaily v OPERATION SOFT CELL: A WORLDWIDE CAMPAIGN AGAINST TELECOMMUNICATIONS PROVIDERS.

Nikoho nezajímá 99 % vašich fotografií. Ani vás nezajímají. Trefný titulek No one cares about 99% of the photos you take. Not even you vystihuje proměnu (nejen) rodinných fotografií. Dřív alba a prohlížení, dnes hlubiny digitálních cloudových archivů. Dříve vybrané fotky, dnes tisíce fotografií, které už nikdo nikdy neuvidí. Nebo ještě hůře, všechny hozené na Facebook, kde pouze nakrmí hladové algoritmy pro pochybné účely. Nemluvě o milionech zcela totožných fotografií zachycujících stále dokola tytéž pamětihodnosti. Budoucnost neexistuje.

Bitrue hacknuto, 2,4 M USD ■ Na GDPR vydělal Facebook i Google ■ Podobnost loga čistě náhodná ■ Internet Archive a další retro hry ■ RIP Vindicator ■ Někdo z Nokie moc mluvil ■ Když vypadne proud

Kolik je na světě prohlížečů? A proč byste měli zkusit Firefox místo Chrome? To první najdete v Giant List of Web Browsers (a v Discontinued Browsers List seznam těch, které už neexistují). V obou případech se to blíží ke stovce. To druhé ve Why you need to give Firefox a chance a nejzajímavější je tam diskuze. Osobně bych se totiž například Opeře vyhnul co nejvíce. Od té doby, co ji vlastní Čína, je to nedůvěryhodný software.

Aktualizace algoritmu Googlu postihla Daily Mail. Mrkněte na analýzu, včetně toho, jak změna pomohla konkurentům a co všechno dalšího se dá zjistit. Viz Disciplined? How www.dailymail.co.uk got placed amongst peers.

Wayback Machine nově umí porovnat dvě verze uložených stránek a zjistit tak změny. Extrémně užitečný nástroj je tak ještě užitečnější. Viz The Wayback Machine can now highlight changes in copy on websites, kde ukazují velmi užitečný způsob využití – podívat se na změny v podmínkách užití či ochrany soukromí.

Kritizoval změny na Dribbble a šéf služby mu měl pozastavil účet. Celé je to popsané v Dribbble’s CEO accused of suspending an artist’s account for criticizing the site’s changes. Takový ten klasický příběh společnosti, ze které odešli původní lidé, zůstal jeden šéf, dělají kontroverzní věci a součástí všeho je selhávající komunikace. Dotyčný kritik dostal nakonec účet zpět a Dribble tvrdí, že pozastavení prý vyvolaly reakce komunity na to, jak se kritizující chová mimo Dribbble. #welldone

Růst za každou cenu: Grubhub používá tisíce falešných webů. Vytváří na nich kopie skutečných restaurací a umožňuje přijímat objednávky. V běžných případech má od tří do 15 procent odměny, fake weby mu umožňují získat až 20 procent. Zároveň se řeší žaloba na Grubhub, který vybírá peníze od restaurací za telefonáty, které sám vyvolává a které nakonec nevedou k objednávce. Grubhub samozřejmě tvrdí, že to dělá, aby restauracím pomohl. Viz Grubhub is using thousands of fake websites to upcharge commission fees from real businesses.

Steam přestane fungovat na Ubuntu od verze 19.10. Důvodem je ukončení podpory 32bitových aplikací, což pro většinu doposud podporovaných her znamená, že přestanou fungovat. Viz Steam Won’t Support Ubuntu 19.10 and Future Releases.

Raspberry Pi 4 je tady. Za 35 USD přináší tahle skvělá platforma hodně zásadní vylepšení. 1,5GHz čtyřjádrový ARM (3× výkon), 1/2/4GB SDRAM, plný Gigabitový Ethernet, 802.11ac Wi-Fi, BT 5.0, dvojice USB 3.0 a dvojice USB 2.0, podpora dvou displejů až do 4K.