Ochrana soukromí od Applu nefunguje, YouTube klesají počty zhlédnutí a TikTok je králem dezinformací

Agenti ruské tajné služby si objednávali přes Yandex Food. Tomu unikla data, která agenty a další zajímavé cíle umožnila identifikovat. Až tak jednoduše, že k objednávání používali „firemní“ adresy a jídlo si nechávali doručovat na „pracoviště“. To je v uniklých datech identifikováno dokonce GPS souřadnicemi místa, kde došlo k doručení. Detaily ve Food Delivery Leak Unmasks Russian Security Agents.

Worldcoin rozdával „free“ kryptoměnu za naskenování oka. Ne zrovna bezpečný nápad, ale také klasicky cosi doprovázené tvrzením, že dostanete 20 USD v kryptoměně s 500% zhodnocením. A jak už to tak chodí, ti, co uvěřili, stále nemají nic, ale zato jejich zásadní biometrický údaj skončil neznámo kde. Fascinující čtení ve Worldcoin Promised Free Crypto If They Scanned Their Eyeballs With “The Orb.” Now They Feel Robbed.

Přímé zprávy na Instagramu jsou plné porna a dick pics. Televizní moderátorka dostala od jednoho muže 31 videí s penisem v přímých zprávách (DM) na Instagramu.





Striktní vyžadování svolení s používáním dat (App Tracking Transparency, ATT) nemá pro uživatele zařízení od Applu prakticky žádné dopady. Sice ztížilo sledování a cílení reklam, ale sledovací knihovny si z toho nic nedělají a aplikace nadále šmírují, ačkoliv uživatel řekl, že si to nepřeje. Ještě více se rozmohl fingerprinting na straně serverů, který ATT efektivně obchází. „Nálepky“ („nutrition labels“) v App Store jsou navíc často zavádějící. ATT je tak tím, čím vypadalo na počátku: PR tahem Applu, který vylepšuje pozici firmy bez reálného dopadu. A co hlavně, bez možnosti vymáhat dodržování nebo ho kontrolovat. Nevyřešena zůstává i otázka toho, nakolik byl tenhle tah i dalším krokem umožňujícím Apple omezovat konkurenci. Podrobně ve Study of Apple’s ATT impact highlights competition concerns a této studii (PDF).

TELEgraficky

Cloudflared ■ Yaade ■ AudioTransmit ■ Vivid ■ Unreal Engine 5 je venku ■ Firefox 99 je venku ■ Microsoft koupil Minit ■ FastStone Image Viewer 7:6 je venku ■ Grafana získala 240 milionů USD série D ■ 30 let Windows 3.1 ■ Bolt (ale ne ten Bolt) kupuje Wyre ■ Open SSH 9.0 je venku

WEBDESIGN, INTERNET

WordPress.com mění cenové podmínky, nově jen jeden cenový plán a u balíčku zdarma došlo k zásadnímu omezení. Wordpress Free nově obsahuje pouze 0,5 GB (bylo 3 GB pro web a 10 tisíc návštěv měsíčně bylo bez omezení). Za 360 Kč měsíčně lze mít WordPress Pro s omezením na 50 GB a 100 tisíc návštěv měsíčně. V minulosti jste mohli mít za 85 Kč 6 GB, za 190 Kč 13 GB (a žádné omezení návštěvnosti). Minulé neomezené vyšlo na 598 Kč měsíčně, nově WordPress VIP „začíná“ na 2000 Kč měsíčně. Pokud Automattic skutečně tyto ceny a podmínky nasadí, bude to pro řadu uživatelů důvod ke změně hostingu.

Na YouTube nahrál návod, jak si pořídit NextCloud. Video mu smazali, prý obsahuje nebezpečné věci. Nepomohlo ani odvolání.

Loom chce revoluci v komunikaci. Posíláním videí místo klasických zpráv. Ne že by to tedy nebylo možné leckde jinde, ale tahle aplikace umí jenom to. Má to ale háček, stále více se stává další sociální sítí.

Flickr smazal účet Internet Archive Book Images s 5 248 938 obrázky z knih. Včetně metadat a informací spojenými s obrázky nasbíranými za řadu let. Podle vyjádření dostupného zde se to stalo proto, že nešlo o fotografie, účet už nebyl udržován a obrázky se zobrazovaly v nerelevantních vyhledáváních.

SOFTWARE

Ovladače GPU od AMD bez vědomí uživatele přetaktují Ryzen CPU. Jde o navýšení, pochopitelně. Zásahem do BIOSu. Možné by to mělo být ručně, poté co si to uživatel nastaví sám.

DALL-E AI od OpenAI nově umí i upravovat obrázky. DALL-E 2 umožní vytvářet realistické obrazy a umění z textového popisu a nově i upravovat existují také na základě popisu.

Rozšíření pro Chrome a Firefox pro blokaci reklamy dostalo ban. Přesměrovávalo uživatele a vsouvalo do odkazů na Amazon afiliátní přídavky. Mělo zásah značný, přes 600 tisíc uživatelů.

MARKETING A KOMUNIKACE

YouTube klesají počty zhlédnutí, ačkoliv počty uživatelů stále stoupají. Ve Why Are YouTube Views Tanking? přemýšlejí nad tím, čím to může být. Jedním z důvodů jsou stále delší videa, takže uživatelé jich vidí ve finále méně. Ale také třeba to, že lidé chtějí jiný obsah.

YouTube má další problém. Záplavu spamu v komentářích. Chce to řešit systémem pro lepší a striktnější moderování, ale pokud se dobře podíváte (nebo to zažíváte), tak řešení to má jenom jediné: žádné komentáře.

BEZPEČNOST, SOUKROMÍ, PRÁVO

U Verizonu chodí SMS spam lidem z jejich vlastního čísla. Což nakonec není nic divného, odesílatel SMS je nakonec jenom textový údaj a je možné jej relativně snadno podvrhnout. V USA ovšem zavládla panika, že snad je Verizon hacknutý a že za tím bude Rusko. Hacknutý určitě ne, byť tohle mohly jejich systémy zastavit. A o Rusko nejspíš také nejde.

Čína podnikla před koncem zimní olympiády velký kyberútok na ukrajinskou armádu a jaderná zařízení. Špička útoků byla 23. února, tedy v den, kdy ruská armáda překročila ukrajinské hranice. Detaily v China accused of hacking Ukraine days before Russian invasion.

Hackerům se podařilo dostat do Mailchimpu, cílem byly kryptoměnové peněženky. S pomocí získaného přístupu k interní pomůcce se dostali k údajům zhruba 300 klientů a využili je pro cílený phishing. Další detaily ve Fake Trezor data breach emails used to steal cryptocurrency wallets.

Google z Google Play odstranil desítky nebezpečných aplikací obsahujících SDK shromažďující data z telefonu. Dohromady přes milion instalací. Původcem je navíc jeden z dodavatelů z oblasti národní bezpečnosti USA. Odstranění z Google Play ale nemá vliv na již nainstalované aplikace.

Chrome bude mít „průvodce“ nastavením soukromí. Možná užitečný pokus, ale z letitých snah Facebooku víme, že to nikdy nezafungovalo.

TikTok je nejsilnějším zdrojem dezinformací o válce na Ukrajině. Má zásadní počet uživatelů a minimální filtraci obsahu. Využívají se videa ze zcela jiných válek, pořádají falešné live-streamy tvrdící, že jsou na místě bojů, nechybí ani videa z her vydávaná za reálné záběry nebo dodatečně přidané zvuky výstřelů a explozí.

Je nemožné vysledovat platby skrz Bitcoin? Není. Na příkladu největšího tržiště s dětskou pornografií je to velmi dobře vidět. Bitcoin není anonymní, není nevysledovatelný.

SOCIÁLNÍ SÍTĚ

Twitch musel zrušit připlácení viditelnosti streamů. Důvod? Porno. Prostě to bylo hojně využíváno pro pornostreamy a jiné NSFW věci. Stačilo připlatit a rázem bylo vše na homepage Twitche. Detaily ve Twitch halts paid channel boosts after people pay to get porn on the front page.

Flipagram, předchůdce TikToku, zakládal fake účty. Z Instagramu a Snapchatu stahovali obsah a poté ho používali pro falešné účty. Jde o poměrně běžnou součást „growth hack“ u řady sociálních sítí a seznamek. Stejně tak jako manipulování s líbí a statistikami vůbec.

Twitter omezil více než 300 oficiální ruských účtů, včetně účtu prezidenta Putina. Účty nebudou doporučovány v newsfeedu, notifikacích ani jinde.

Twitter zakázal zobrazovat fotky válečných zajatců. Je to v rozporu s Ženevskou úmluvou. Detaily v Our ongoing approach to the war in Ukraine.

S kryptoměnou to firmě Meta nevyšlo. Teď plánuje Zuck Bucks, virtuální měnu. Zda to pomůže udržet uživatele u Facebooku a dalších aplikací, je ale diskutabilní. „Zuck Bucks“ je, naštěstí, jenom něco jako interní označení. Byť u Marka Zuckerberga by to tak klidně mohlo dopadnout.

MOBILNÍ APLIKACE

Honour of Kings, PUBG Mobile a Genshin Impact jsou nejlukrativnější mobilní hry na světě. Příjmy ale klesají a čínští vývojáři jsou závislí hodně na domácím trhu.

STARTUPY A EKONOMIKA

Kryptoscéně se nelíbí nové KYC od EU. Ztráta anonymity bolí, takže nasadili přesvědčování, že to „poškodí inovace“ a „nic nepřinese“. EU požaduje aby kryptotransakce byly zdokumentovány a ověřeny. KYC znamená Know Your Customer.

Elon Musk za necelé 3 miliardy dolarů koupil 9,2% podíl v Twitteru. Tomu v předobchodní fázi vzrostly akcie o 25 %. Musk se nákupem stal největším z jednotlivých akcionářů. Nelze nevidět souvislost s Muskovým popichováním Twitteru za „nedodržování zásad svobody projevu“ a „zásadní podkopávání demokracie“. Byť tedy zrovna Musk s Twitterem žádné špatné zkušenosti s omezováním jeho občas velmi podivuhodných tweetů nemá. Zda nový šéf Twitteru bude mít s Muskem snažícím se ovlivnit platformu dle svých představ potíže, je těžké předvídat. Objem akcií mu k tomu ale dává příležitost.

Musk má nejspíš opět problémy se SEC. Neoznámil včas koupi podílu v Twitteru. Měl na to deset dní od pořízení a týká se to koupě i už pětiprocentních podílů. Musk si podíl koupil 24. března a za porušení ho může čekat pokuta až 207 tisíc dolarů. Což ve srovnání s 302 miliardami „hodnoty“ Muska je dost úsměvné. Komplikovat to ale může případná otázka, zda to nelze brát jako tržní manipulací. Navíc to není první rozepře Muska se SEC.

Twitter Muska jmenuje do správní rady, což ale zároveň omezí možnost vlastnit akcie s maximálně 14,9% podílem, a Musk tak nebude moci uskutečnit případné převzetí Twitteru.

Fast končí. I přes 120+ milionů dolarů od investorů se jim nepodařilo udržet na nepříliš jasném trhu nákupů „jedním kliknutím“. Původně doufali v další vlnu financování a chtěli dosáhnout na pozici „jednorožce“, ale už na to nedojde. Jestli se někdy bude analyzovat konec, tak nepochybně nebude chybět utrácení za zbytečné věci, mizivé příjmy a otazníky okolo šéfa. Spalovat peníze investorů je snadné. Viz též Fast, the easy checkout startup, shuts down after burning through investors' money.

Společnost Gartner předpovídá, že globální výdaje na technologie dosáhnou v letošním roce 4,4 bilionu dolarů, má jí o nárůst o 4 %.

Co se (většinou) nedostalo do článků a stojí z právě uplynulého týdne za pozornost. Mohlo by se hodit, mohlo by zaujmout, možná to prostě jenom nějak tak uniklo v záplavě stovek článků a zpráv, které se uplynulém týdnu objevily. Ručně tříděné ze stovek zdrojů a tisíců přečtených zpráv. V drtivé většině zahraničních.

Vzniká průběžně celý týden.