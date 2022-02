Odcházení ze Spotify, problematické NFT a potíže s AirTagy zneužívanými pro šmírování

Zavedení dvoufázového ověření u účtů Googlu ve výchozím nastavení snížilo počty hacknutí na polovinu. Viz též Keeping you safe online with Google and beyond, a pokud jste ještě nezačali své účty chránit dvoufaktorem, je nejvyšší čas.

Microsoft se chystá více otevřít Xbox Store a změnit kompletně obchodní model. Ten je doposud podobný jako u Applu v App Store. Detaily najdete v Adapting ahead of regulation: a principled approach to app stores.

Tohle bude ještě hodně zajímavé – Richard Watzke se spojuje s Radovanem Vávrou, jeho firma plánuje získat peníze přes blockchain projektu Xixoio. Nutno dodat, že se to poměrně obtížně chápe. Pokud nevíte proč, tak Luboš Křeč to vysvětluje a popisuje velmi dobře. Oznámení od Xixoio v 17.2. startuje v Praze Roadshow k představení tohoto projektu.

WEBDESIGN, INTERNET

Google Chrome po osmi letech mění logo. Pokud se pozorně podíváte, tak zmizely stíny u barevných částí (a barvy jsou mírně jiné) a střed je mírně větší. A z čtení vysvětlujícího vlákna na Twitteru vyplývá, že je to pěkná věda.

Domény s více než 100 odkazy na pirátský obsah budou v Rusku deindexovány, tedy odstraněny z vyhledávacích strojů. Doposud vyhledávače pouze odstraňovaly jednotlivé nahlášené adresy, nově odstranění postihne celou doménu. Jak asi dopadne Vkontakte?

Kdo všechno se pouští do metavesmíru? Market Map of Metaverse napoví. Zajímavý je i pohled na tři největší platformy, které charakterizují možné přístupy – Unity, Epic Games a Roblox.

Marketplace, který prodal NFT vůbec prvního tweetu, skončil. Neustál to, že se na něm masově prodávaly NFT děl, ke kterým prodávající neměli práva. Pro NFT je to charakteristické.

Muzeum barev chce zpeněžit stavební kameny avatarů NFT licencováním výhradních práv na konkrétní hexadecimální barvy na blockchainu, které si můžete sami vybrat a pojmenovat. A podle všeho to myslí vážně.

HARDWARE

Apple oznámil Tap to Pay. iPhone bude možné s odpovídajícími aplikacemi proměnit v bezdotykový platební terminál. Prozatím pouze v USA a od iPhone XS výše.

Apple řeší problém s AirTagy využívanými pro šmírování a stalking. V An update on AirTag and unwanted tracking vysvětluje, co se pokusí udělat pro zlepšení situace. Většina opatření je ale spíš kosmetická a problém reálné řešení nemá. Byť možnost použít precizní určení polohy, pokud vás šmíruje AirTag, se může ukázat jako alespoň trochu prospěšná.

Apple, podle Statisty, ovládl trh se sluchátky v USA. Je na prvním místě s 34,4 % podílem, ale patří mu i místo druhé, tedy Beats by Dre s 15,3% podílem. Následuje 12,5% podíl Bose a 12,2% Samsungu.

SOFTWARE

Google Chrome má nově Journeys. Usnadní pátrání po něčem utopeném v historii prohlížení za pomocí algoritmů. Mimo to jsou nové i Actions – povely, které můžete zadávat v adresním řádku (seznam zde) – a na Androidu nové widgety.

Deset nejlépe placených programovacích jazyků je poměrně dost netradiční žebříček. Najdete v něm řadu velmi zvláštních jazyků.

Sony naučilo AI řídit auto v Gran Turismo lépe než nejlepší lidské hráče. Gran Turismo Sophy označuje za revoluční nadlidskou závodní umělou inteligenci.

Microsoft cítí příležitost, nabízí 60% slevu končícím „legacy“ G-Suite uživatelům. Ti doposud mohli používat G-Suite (nyní Google Workspace) zadarmo. Sleva je nabízena na jeden rok a týká se Microsoft 365 Business Basic, Business Standard i Business Premium. Pochopitelně nevyřeší přenos nákupů u Googlu a dalších věcí vázaných na účet Googlu, o ty uživatelé přijdou. Rozumné tedy prozatím je počkat, s čím vlastně přijde Google.

Google Currents definitivně končí. V roce 2019 skončil Google+, ale zůstal dostupný pro firmy v podobě Currents – přístupné pouze v G-Suite a jako vnitrofiremní služba. V The future of Currents and the next generation of collaboration in Spaces Google uvádí, že Currents skončí v roce 2023. Náhradou mají být Spaces.

Hru 2048 si možná pamatujete. Uspěla, má to ale nějaký ten háček. Krátce po raketovém startu se začalo řešit, že je to kopie Threes, hry pro iPhone. Hodně zajímavé čtení najdete v REVISITING THREES, 2048, AND THE ENDLESS CHAIN OF RIPOFFS.

Mozilla převádí uživatele služby Pocket na Firefox účty. Pokud ho nemáte, můžete si založit, pokud máte, stačí se přihlásit. Noví uživatelé služby už povinně s Firefox účtem, stávající mají čas na převedení účtu do 30.června 2022. Více v Přechod služby Pocket na účet Firefoxu.

MARKETING A KOMUNIKACE

Spotify má další problém s autorem podcastu Joem Roganem. Vyšly najevo rasistické epizody, poznámky o černoších coby Planetě opic a obdivování nacismu. India Arie (také odešla ze Spotify, mimochodem) na Instagramu zveřejnila ukázky v Příbězích a Rogan na to reaguje (také na Instagramu), označuje je za „vytržené z kontextu“, sype si popel na hlavu a omlouvá se. O víkendu ze Spotify zmizela zhruba stovka epizod Roganova podcastu, ale proč (a podle jakého klíče), služba neoznámila. Via Joe Rogan releases apology video after clips of N-word use and a racist story go viral.

Šéfa Spotify celá aféra „hluboce mrzí“, ale Rogana si ponechají. Podle něj Rogan nepředstavuje hodnoty společnosti. Z jeho sdělení zaměstnancům navíc plyne, že zhruba stovku smazaných epizod smazal sám Rogan a dodal, že nevěří v to, že umlčení by bylo řešením. Spotify si ale připravilo odpustky, dá 100 milionů dolarů do hudby a audia od historicky opomíjených skupin. Tak trochu to dává představu o tom, kolik peněz Rogan Spotify přináší.

Skoro třetina reklamy na televizích míří do prázdných místností. V TV reklamním světě je nová snaha dokázat změřit přechod od reklamy k návštěvě na webu.

Stránka s ukončením účtu na Spotify zaznamenala 196% mezitýdenní růst provozu. A nevypadá to, že by zájem o opuštění Spotify oslaboval.

BEZPEČNOST, SOUKROMÍ, PRÁVO

PriceRunner v Evropě žaluje Google, chce 2,2 miliardy eur za porušování hospodářské soutěže.

Cellebrite, společnost hackující chytré telefony, má přes 2800 zákazníků z vlády USA.

Stovky e-shopů byly napadeny malwarem kradoucím data platebních karet. Pikantní na tom je, že jde opět o Magento, a weby navíc používají první verzi, který odešla do důchodu v červnu 2020. Samotný způsob, jak se útočníci do e-shopů dostali, nicméně není vůbec triviální. Podrobnosti v NaturalFreshMall: a mass store hack.

Španělská policie rozbila skupinu, která vyměňovala SIM karty a vybírala peníze z bankovních účtů. „SIM-swapping“ umožní získat přístup k telefonnímu číslu oběti a tím obdržet potvrzovací bankovní kódy, ale i přístup tam, kde oběť má dvoufaktorové ověření přes SMS.

Pouze 22 % účtů v Azure Active Directory používá MFA, tedy silnou ochranu účtu pomocí vícefaktorového ověřování. Zbytek má pouze přihlašovací jméno a heslo. V Azure AD je přitom více než 1,2 miliardy účtů a denně dochází k více než 8 miliardám přihlášení. Další zajímavé informace v Cyber Signals.

Microsoft (konečně) zablokuje spouštění maker v Office u souborů stažených z internetu. Jde o jeden z nejčastějších nástrojů pro útoky a také o ukázku toho, že pokud se uživatele zeptáte „Chcete něco Ano/Ne“, tak nebude zkoumat co, ale prostě často zvolí Ano. Komentář v Microsoft's Small Step to Disable Macros Is a Huge Win for Security.

SOCIÁLNÍ SÍTĚ

Podle řady médií Facebook hrozí, že opustí Evropu. Vadí mu zdejší přísná ochrana soukromí, která mu zakazuje sdílet data do USA, a dohoda mezi Spojenými státy a EU na nějakém mechanismu, který by to umožnil, je v nedohlednu. Možnost, že by firma musela v Evropě ukončit provoz svých služeb, zmínila v materiálech pro amerického burzovního regulátora. Na články o vyhrožování odchodem Meta později reagovala prohlášením, že je všechno jinak. Firma „neplánuje“ vypnout Facebook ani Instagram v Evropě. „V žádném případě se nechceme a neplánujeme se z Evropy stáhnout, ale realita je taková, že Meta a mnoho dalších podniků, organizací a služeb se při poskytování globálních služeb spoléhá na přenosy dat mezi EU a USA,“ uvedla ve svém prohlášení.

BuzzFeed testoval, jak Meta moderuje obsah ve virtuální realitě. Vytvořením světa v Horizon World, jeho zaplněním dezinformacemi a poté několika nahlášeními. Samozřejmě se opakovaně dočkali sdělení, že svět „neporušuje pravidla“. Jde o univerzální odpověď Facebooku na nahlašování i těch nejzávažnějších porušování pravidel na klasickém Facebooku. Ke smazání došlo až poté, co se „jako novináři“ o problém začali zajímat oficiální cestou.

MOBILNÍ APLIKACE

Apple zablokoval účty běloruských vývojářů z důvodu uvalených sankcí. Řada z nich si stěžuje, že o tom nebyli informováni a k zablokování došlo náhle. Zablokování se dotklo i řady vývojářů, kteří jsou registrování v jiných zemích než Bělorusko.

Nizozemský úřad pro spotřebitele a trhy dal Applu už třetí pokutu ve výši 5 milionů eur za nesplnění požadavku na zpřístupnění alternativního placení pro seznamovací aplikace. Poslední tah Applu by ten, že navrhl řešení, které uživatele přímo odrazuje od placení jinak než v App Store, a ještě navíc dává Applu právo zdanit vývojáře 27 % za cokoliv, co se firmě zlíbí.

Apple (opět) musel vydat opravu. Webkit měl aktivně zneužívaný 0day na iPhone, iPadu i macOS. CVE-2022–22620 je tak třetí opravou 0day v letošním roce.

STARTUPY A EKONOMIKA

Peloton propustil 2800 lidí. Na rozloučenou jim dal členství na jeden rok. Jde zhruba o dvacet procent z celkového počtu zaměstnanců.

Facebook (Meta) může na poklesu tržní hodnoty vydělat. Antimonopolní šetření ho může minout, pokud se udrží pod 600 miliard dolarů.

BBC na poslední chvíli zarazila seriál o zázračném kryptopodnikateli. Stalo se to poté, co Guardian začal pokládat dotazy týkající se jeho neúspěšného podnikání. BBC se přitom chystala ho prezentovat jako finančně úspěšného podnikatele. Nějak tak to celkově zapadá do hojně rozšířeného přístupu médií ke kryptoměnám a podobným věcem. Z BBC se také „ztratily“ některé články, jako například Birmingham's self-made crypto-millionaire giving back.

Kryptosměnárna Binance investuje 200 milionů dolarů do Forbesu. Toho amerického, pochopitelně. Časopis se chystá vstoupit na burzu prostřednictvím fondu SPAC. Loni v únoru Binance stáhla žalobu na Forbes, kterou podala v roce 2020 a ve které vinila Forbes z pomluvy v článku popisujícím strukturu vedení.

Booking.com zruší 2700 pracovních míst v zákaznickém servisu. Chystá se je nahradit outsourcingem s cílem šetřit. Dopad na zákazníky nebude pozitivní. Propouštělo se přitom už v roce 2020 i 2021, zhruba čtvrtina stavu v 60 zemích.

