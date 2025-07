Odměna ředitele České televize bude záležet na hospodaření i sledovanosti

Rada České televize ve středu 16. července schválila dohodu o pracovních podmínkách nového generálního ředitele Hynka Chudárka. Své funkce se ujal od začátku července, nyní se dozvěděl i svou měsíční mzdu a kritéria pro odměňování. Parametry pracovní smlouvy schválilo 11 ze 12 přítomných členů kontrolního orgánu, proti hlasovala pouze radní Bára Procházková.

Podmínky smlouvy Hynka Chudárka v klíčových bodech kopírují dosavadní zvyklosti. „Měsíční mzda zaměstnance určená Radou České televize za vykonanou práci ve funkci generálního ředitele činí 346 800 Kč hrubého. Tato mzda bude vždy k 1. lednu každého dalšího kalendářního roku trvání pracovního poměru bez dalšího upravena tak, aby odpovídala šestinásobku průměrné mzdy zaměstnanců ČT za předchozí kalendářní rok,“ rozhodla Rada České televize.

V „čistém“ bude generální ředitel podle mzdové kalkulačky serveru Měšec.cz pobírat 252 000 Kč měsíčně.

Změna v dosavadní praxi nastává ohledně odměňování generálního ředitele. Rozhodným obdobím pro přiznání případného bonusu je nyní každé kalendářní pololetí, nikoliv celý rok. Řediteli může být přiznán pololetní bonus až do výše pětinásobku jeho hrubé smluvní mzdy. Maximální možná výše bonusu bude poměrně snížena, nebude-li výkon funkce generálního ředitele trvat celé hodnocené období.





V součtu za rok zůstává celková maximální výše bonusu stejná jako doteď, tedy desetinásobek průměrné hrubé mzdy v kalendářním roce (aktuálně tedy 3 468 000 Kč hrubého).

Kritéria pro přiznání a určení výše bonusu určuje Rada České televize svým usnesením, a to vždy před začátkem pololetí. Pokud žádná nestanoví, automaticky se pokračuje podle těch dosavadních. Pro první období od 1. 7. 2025 do 31. 12. 2025 Rada ČT rozhodla o následujících kritériích a jejich váze při určování bonusu:

Kritérium Váha kritéria Komunikace s Radou České televize a plnění jejích usnesení 20 % Vyrovnané hospodaření ČT, dodržování plánovaného rozpočtu 30 % Celkový celoroční podíl ČT na diváckém trhu (tzv. share) ve výši 28 % 5 % Celková celoroční divácká spokojenost ve výši minimálně 8 bodů 5 % Naplňování právních předpisů, Statutu ČT a Kodexu ČT 15 % Plnění dlouhodobých plánů 15 % Aktivní podpora dobrého jména ČT ve všech formách veřejného projevu 10 % Celkem 100 %

Konkrétní výši bonusu, bude-li přiznán, určí Rada České televize opět usnesením, po předchozím jednání s generálním ředitelem. Pokud mu nepřizná bonus v plné výši, je povinna tuto skutečnost odůvodnit a písemně sdělit.





Vyhodnocení kritérií a určení výše bonusu provede Rada ČT tak, aby byl vyplacen nejpozději ve mzdě za březen (za druhé pololetí předchozího roku), respektive ve mzdě za září (za první pololetí daného roku). Pokud nerozhodne do konce března, respektive září, řediteli automaticky vznikne nárok na bonus ve výši 60 % maximálního nároku.

Mzdy a odměny předchozích ředitelů

Chudárkův předchůdce Jan Souček bral měsíčně 289 000 Kč, ve funkci vydržel rok a půl. Za rok 2023, kdy byl ve funkci od října do prosince, obdržel bonus 578 000 Kč. Za rok 2024 mu Rada České televize přiznala citelně nižší odměnu, jen 10 % maximální možné částky (dostal 289 000 Kč, tedy jednu měsíční mzdu navíc).

Jan Souček tvrdí, že mu byl bonus za rok 2024 zkrácen v rozporu s podmínkami jeho pracovní smlouvy. Svému nástupci proto poslal předžalobní výzvu, v níž se domáhá doplacení odměny do výše 50 % maximálního nároku. Znamenalo by to, že mu má Česká televize doplatit ještě 1,3 milionu Kč. Nárok zakládá na tvrzení, že Rada České televize nedospěla k platnému rozhodnutí o výši odměny, a v takovém případě mu smlouva zaručovala automaticky 50 %. Česká televize požadavek svého bývalého manažera odmítla.

Dlouholetý generální ředitel České televize Petr Dvořák začínal ve funkci v říjnu 2011 s měsíční mzdou 200 000 Kč hrubého. Od ledna 2013 mu ji Rada ČT zvýšila na 230 000 Kč hrubého. Udělala to tehdy proto, aby mu kvůli vyššímu zdanění lidí s vysokými příjmy neklesl čistý výdělek. Když se pak v roce 2017 Petr Dvořák ujímal svého druhého funkčního období, byla jeho mzda 242 000 Kč, necelý sedminásobek tehdejšího průměru v televizi.

Dvořákovy odměny byly svázané s výkonnostními kritérii, zpravidla dostal roční bonus v plné výši. Vypočítával se jako desetinásobek hrubé měsíční mzdy. Za rok 2011, kdy byl ve funkci jedno čtvrtletí, obdržel odměnu 500 000 Kč. Za roky 2012–2016 obdržel každý rok maximální odměnu 2 300 000 Kč, ve druhém funkčním období od října 2017 mohl každoročně obdržet až 2 420 000 Kč.

Vzájemný vztah Rady České televize a Petra Dvořáka se začal komplikovat v roce 2020, kdy do rady nastoupili noví členové. Obměněný kontrolní orgán se rozhodl Dvořákovi seškrtat bonus za rok 2019 na zhruba 1,6 milionu Kč. Následně mu Rada ČT snížila bonus i za rok 2020, a to na 66 % maximální částky. Usnesení, které k tomu přijala, bylo ovšem neplatné. V prosinci 2023 proto musela Česká televize doplatit Petru Dvořákovi zbývajících 822 000 Kč.

V letech 2021 a 2022 dostal bonus opět v plné výši, za poslední měsíce ve funkci (leden až září 2023) mu Rada České televize přidělila zhruba 1,7 milionu Kč.