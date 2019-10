 »  Oficiálně potvrzeno: PPF koupí mediální skupinu CME, majitele TV Nova

Dlouho očekávaná mediální událost roku je tady. Společnost PPF oficiálně potvrdila, že kupuje televizi Nova, respektive celou skupinu CME, pod kterou patří kromě nejsledovanější české komerční stanice i kanály v Bulharsku, v Rumunsku, na Slovensku a ve Slovinsku.

Podle tiskového prohlášení CME je hodnota transakce zhruba 2,1 miliardy dolarů (přibližně 48,5 miliardy korun).

Předseda představenstva CME John Billock řekl, že zvláštní výbor představenstva společně s poradenskými firmami důkladně zvážil různé alternativy dalšího fungování firmy. Jednání proběhla „s významným počtem“ potenciálních investorů a finančních skupin.

Generální ředitelé CME Michael Del Nin a Christoph Mainusch ocenili PPF jako skupinu úspěšnou napříč různými průmyslovými odvětvími. „Sdílí náš pohled na důležitost místního obsahu a jeho schopnost přilákat k obrazovkám mnoho diváků,“ cituje manažery tisková zpráva.

Podmínkou dokončení transakce je získání souhlasu akcionářů společnosti CME, Evropské komise a národních regulátorů v některých ze zemí, kde CME působí, uvedla PPF.

„Nákupem společnosti CME, respektive jejích mediálních aktivit v pěti evropských zemích, sledujeme především cíl doplnit náš telekomunikační byznys ve střední a východní Evropě. Chceme využít synergie mezi tvorbou mediálního obsahu a jeho distribucí. Naším motivem je tedy především rozvíjení telekomunikačního a mediálního byznysu. CME je dobře fungující společností a po jejím převzetí neplánujeme žádné překotné zásahy do jejího fungování,“ prohlásil finančník Petr Kellner, který PPF ovládá.

PPF na českém trhu vlastní operátora O2 a provozovatele síťové infrastruktury CETIN. Ve střední a východní Evropě pod PPF patří také aktivity pod značkou Telenor, které získala loni. Podle informací specializovaných médií z letošního léta má zájem koupit rovněž České radiokomunikace.

„Co se českého mediálního prostředí týče, jde jednoznačně o významnou vzpruhu, která může zásadně proměnit celý televizní trh. Ten totiž ve srovnání s okolními zeměmi má největší podíl sledovanosti ve volně dostupné nabídce, kam v posledních letech mířily i nové projekty nejen TV Nova. To by se do budoucna mohlo změnit a dávalo by to smysl. Noví vlastníci by mohli část programu posunout do placeného segmentu. Tím by nejen rozhýbali trh placených kanálů, zároveň by uvolnili prostor ve volně dostupném sektoru, který je již saturovaný,“ okomentovala transakci Erika Luzsicza z konzultantské společnosti Axocom zaměřené na televizní byznys.

Skupina CME zahrnuje celkem 30 kanálů. Jako poradci PPF pro strukturované financování této akvizice působí BNP Paribas a Société Générale. Financování transakce ve výši 1,150 miliardy eur bylo upsáno bankami BNP Paribas, Crédit Agricole CIB, Credit Suisse, HSBC, Société Générale a UniCredit.

Finančním poradcem PPF v rámci této transakce je J.P. Morgan Securities PLC a právním poradcem White & Case LLP.