 »  Ohrozí Apple TV české stanice? Zatím se není čeho bát

Pokud jste v pondělí 25. března sledovali keynote společnosti Apple, na které představila nové mediální produkty, nejspíš jste si všimli, že jí něco podstatného chybělo. Tím scházejícím prvkem byl obvyklý wow efekt. Pocit, že jste u zrodu něčeho jedinečného, převratného a inspirativního, co nemůže nabídnout nikdo jiný.

Nechápejte mě špatně: byla to dokonale naleštěná marketingová prezentace, ale pojatá přesně tak, jak ji Apple dělal vždycky. Zaznělo mnoho pečlivě vybraných frází o štěstí, propojování lidí, emocích, vztazích a snech. Moment překvapení se někam ztratil. Všechno se dalo očekávat.

Z pohledu DigiZone.cz bylo relativně nejzajímavější představení předělané aplikace Apple TV a vlastní produkce filmů a seriálů pod značkou Apple TV+. Jenže se moc neliší od toho, co dělá konkurence: katalog obsahu od různých distributorů doplněný vlastní tvorbou dnes už neohromí. A to ani tehdy, když ho představuje Steven Spielberg osobně.

Body navíc může Apple získat dvěma věcmi: globální dostupností služby a její cenovou politikou. Firma hned při prezentaci řekla, že má kolem 130 partnerů včetně HBO a chystá se do více než stovky zemí po celém světě. Obsahová struktura se však bude téměř jistě lišit podle států i kontinentů. Například v Evropské unii bude muset respektovat směrnici o audiovizuálních mediálních službách. A to znamená, že třetina nabídky by měla být evropského původu.

Specificky v Česku pak bude zákazníky zajímat dostupnost českých titulků nebo českého dabingu. Pokud se podíváme na největšího konkurenta v podobě Netflixu, je jasné, že to není taková samozřejmost a s lokalizací to jde trochu ztuha. Vypořádat globální distribuční práva je paradoxně lehčí než k nim sehnat nebo zaplatit lokální překlady.

Nepochybuji o tom, že Apple TV najde své české předplatitele, podobně jako se to stalo u HBO GO, Netflixu i dalších služeb. Ale nebude to hráč měnící poměry na trhu – přinejmenším pokud nebude mít český videoarchiv a české televizní kanály. Jiné taháky, na které spoléhá na americkém trhu, například sportovní přenosy, mají zase exkluzivně vykoupené stanice, jež nemají důvod s Applem spolupracovat, protože by se s ním musely dělit o výnosy.

V Evropě se navíc s Applem i dalšími technologickými giganty tradičně spíš bojuje než spolupracuje. Peněz je málo, trh se tříští, tak proč si do revíru pouštět další lišku? Evropské stanice hledají cesty, jak vedle zámořských podniků obstát a přežít. I největší nepřátelé musí na některých věcech spolupracovat, pokud mají společného nepřítele.

V Německu se takhle loni dohodly skupiny ProSiebenSat.1 a Discovery. Na portálu 7TV jsou díky tomu filmy a seriály známé z vysílání celoplošných stanic Pro7 a Sat1, ale stejně tak se dá přepnout na přenosy a sestřihy z Eurosportu. Pro7 nabízela spolupráci i RTL nebo veřejnoprávním stanicím ARD a ZDF. RTL ale zatím investuje do vlastního portálu.

Spojení sil bylo důležité kvůli tomu, že by americké služby jinak získaly čím dál větší podíl na trhu streamovaného obsahu. Podle loňských dat berlínské společnosti Goldmedia vedl v Německu Amazon Prime (26,8 % trhu) následovaný Netflixem (22,4 %), zatímco videotéka Pro7 pod názvem Maxdome byla tržní prcek se 4,3 procenta.

Podobně zbystřili britští vysílatelé a v druhé polovině letošního roku odstartuje na tamním trhu streamovací platforma BritBox, kterou společně založila veřejnoprávní BBC se soukromou televizí ITV. Kromě jejich pořadů vznikne produkce připravená na míru streamovací službě.