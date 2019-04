 »  Omezení politické reklamy na Facebooku, záplava robotů na Instagramu a investice PayPalu do Uberu

Facebook očekává od americké FTC pokutu až 5 miliard dolarů za narušování soukromí uživatelů. Plyne to z finančních výsledků, kde si tuto částku na případnou sankci rezervoval. V USA by šlo o rekordní pokutu, která firmě hrozí za porušení dohod s FTC z roku 2011. FTC minulý rok ale zahájila ještě další vyšetřování, založené hlavně na kauze Cambridge Analytica a také na úniku informací 50 milionů uživatelů. Viz Facebook Expects to Be Fined Up to $5 Billion by F.T.C. Over Privacy Issues.

Očekávaná vysoká pokuta od FTC pro Facebook vyvolá další postihy v dalších zemích, píše New York Times v Regulators Around the World Are Circling Facebook. Velmi pravděpodobné, protože dalším regulačním orgánům to umožní postavit rozhodnutí právě na zdůvodnění od FTC. Vedle finančního postihu navíc FTC může nabídnout i další řešení v podobě omezení a podmínek, které Facebooku dá, aby se vyhnul dalším pokutám. Může to ale znamenat i to, že Facebook se postaví více na odpor a budeme sledovat řadu let trvající souboj, včetně toho, že Facebook v některých zemích může skončit u soudu.

Světová zdravotnická organizace (WHO) u dětí pod pět let doporučuje omezit nebo zcela vynechat pasivní trávení času před obrazovkami. Děti do jednoho roku nemají u displejů trávit striktně žádný pasivní čas a ve věku mezi dvěma a čtyřmi roky by neměly mít více jak jednu hodinu „sedavého času s obrazovkou“ denně. Součástí nových doporučení je ale i upozornění, že odstranit displeje z dosahu dětí nestačí. Potřebují pohyb i spánek. Viz WHO: U obrazovek či v kočárku maximálně hodinu. Děti mají méně sedět a víc se hýbat nebo To grow up healthy, children need to sit less and play more.

Výkon lidí ve skladech Amazonu sledují stroje. Ty také člověka vyhodí, když neplní požadované limity. Bez účasti nadřízeného, byť ten může rozhodnutí o vyhazovu zvrátit. Otázkou ale je, proč by to vlastně dělal. To vše doprovází klasický strach z vyhazovu, nechození na záchod, vynechávání jídla atd. Ne tedy, že by to v lidech řízenými sklady bylo lepší. Viz How Amazon automatically tracks and fires warehouse workers for ‘productivity’ a To jsi to dopracoval, táto. Na vrátnici, za třináct tisíc hrubého. Ale neboj: až mně bude padesát, budu na tom podobně. A na vrátnicích budou roboti.

TELEgraficky

MuDA ■ Avener Porn ■ Google Fit pro iOS ■ Donald Trump si stěžuje na úbytky sledujících ■ Microsoft se pokoušel koupit Zoom ■ 500 nejpopulárnějších PNG barev ■ EU Justice Scoreboard 2019 ■ M. G. Siegler se zakoukal do iPadu mini ■ Cesta Fornite k úspěchu ■ Udtučnění Gmailu

WEBDESIGN, INTERNET

Evropská komise (EK) zveřejnila zprávu o tom, jak Google, Facebook a Twitter řeší dezinformace. Studovat můžete v Third monthly intermediate results of the EU Code of Practice against disinformation. Řeč je v ní i o „nové“ knihovně reklamy, kterou zprovoznil Facebook. A u které EK vůbec nezaregistrovala, že nic neřeší. Pro nás v Česku je také zajímavé, že „fact checking“ (tedy boj s fake news) na Facebooku se nás vůbec netýká (a češtiny už vůbec).

Hertz žaluje Accenture za web, který nikdy nebyl dodán, a žádá přes 32 milionů dolarů, tedy částku, kterou měl Accenture zaplatit, navýšenou o náklady způsobené selháním. Web měl být spuštěn v prosinci 2017, poté v lednu 2018 a napotřetí v dubnu 2018. Accenture o žalobě tvrdí, že je nepodložená. Čtěte v Accenture sued over website redesign so bad it Hertz: Car hire biz demands $32m+ for ‚defective‘ cyber-revamp.

Spoléhat se na návštěvnost pouze z Googlu může být zásadně nebezpečné. Současné změny v algoritmech a poklesy návštěvnosti to potvrzují dostatečně, ale příklad popsaný v SEO Flatliners – The Curious Case Of A Massive 1-Month Algorithmic Demotion From Google (To The Minute) And What Could Have Triggered The Drop je nesmírně zajímavý. Ze dne na den došlo k 94% poklesu návštěvnosti z Googlu, aby se po měsíci (také náhle) vrátila zpět.

TurboTax skrývá zdarma dostupné daňové podání před Googlem. Jde o záměr, chce, aby lidé našli raději placenou variantu, ze které má zisk. Podání zdarma přitom společnost přislíbila IRS. TurboTax Free File obsahuje <meta name="robots" content="noindex,nofollow,noodp" /> a ještě důkladnější zákaz je v turbotax.intuit.com/robots.txt. Viz TurboTax Deliberately Hides Its Free File Page From Search Engines, kde navíc ukazují, že i když se uživatelům podaří dostat na „free“ verzi, TurboTax má připraveny další triky, aby z nich dostal peníze.

SOFTWARE

Bitmoji For Games SDK přenese vašeho Bitmoji avatara do počítačových her. Mobilních, na počítači i na konzoli.