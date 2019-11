 »  Ondřej Filip (CZ.NIC, RIPE NCC): IPv4 ve skutečnosti docházejí tak trochu na etapy

V pondělí regionální internetový registr RIPE NCC skoro slavnostně oznámil, že provedl poslední /22 IPv4 alokaci ze svého přiděleného poolu. Znamená to, že je Evropa, Rusko a Blízký východ konečně bez IP adres a od RIR už žádné nemáme šanci dostat?

Vlastně úplně ještě neznamená. Ono se to docházení IPv4 adres děje tak trochu na etapy, pokud ale budete nyní po RIPE NCC požadovat IPv4 adresy, budete se muset obrnit trpělivostí a počítat s menšími bloky (po 256 adresách). Dosud si stačilo založit LIR, zažádat si a dostal jste čtyřnásobně velký blok prakticky okamžitě a automaticky (alespoň v případě RIPE NCC). Něco trochu jiného byly případy žádostí o další bloky. V současné době se již dávají bloky pouze novým žadatelům, nedostanete je hned, a pouze po 256 adresách.

Co to ve skutečnosti hlavně znamená, je, že nejspíš opět dramaticky vzroste jejich cena na volném trhu. To v důsledku bude znamenat, že pro poskytovatele bude čím dál méně výhodné IPv4 adresy mít a mohlo by to trochu uspíšit implementaci IPv6. Netroufl bych si nicméně tvrdit, že to povede k masivní implementaci IPv6.

Zmiňujete, že půjde nahoru cena IPv4 adres. Když jsme se spolu o konci IPv4 bavili naposledy, což bylo před osmi lety, rok před tím, než RIPE NCC dostal přidělený svůj poslední velký pool adres, tak bylo obchodování s IPv4 adresami mezi internetovými registrátory bráno ještě jako trochu sprosté slovo. Jak moc se tato situace změnila a je vůbec obchodování s IPv4 adresami legální?

Na toto téma se vedly dlouhé diskuze, a to nejen v RIPE NCC, ale i mezi ostatními registrátory. V RIPE NCC jsme se shodli na tom, že se to sice nikomu moc nelíbí, ale zároveň neznáme efektivní cestu, jak tomu zabránit. Pokud bychom tomu začali bránit administrativně, dojde totiž pouze k tomu, že prodeje začnou být skryté (schované za pronájem a podobně), a jediné, co to způsobí, je, že databáze RIPE bude ještě méně přesná, než je nyní, což rozhodně není žádoucí stav. Shoda tedy byla, že tomu bránit nebudeme, protože to technicky stejně není dost dobře možné a proces alespoň zůstane poměrně transparentní.

Když padla zmínka o IPv6, před těmi osmi lety situace vypadala, že už je hromadný přechod prakticky na spadnutí, a pořád se nic nestalo. V čem je podle vás hlavní problém?

Když se podíváte na statistiky Googlu, tak 30 % uživatelů již má přístup na internet zajištěný přes IPv6, to je nejrychlejší adopce nějakého nového technologického protokolu v historii. Čili bych to neviděl tak tragicky. Ale samozřejmě těch 30 % je pořád strašně málo, my se potřebujeme přiblížit opačnému pólu škály, alespoň k nějakým 70 %, aby se dalo mluvit o nějaké opravdové masové adopci. Dokud poběží většina světa na IPv4, bude pro poskytovatele služeb existovat motivace používat IPv4.

Já si vzpomínám, že když startoval sedm, nebo osm let zpátky první IPv6 day, tak Google říkal, že se bojí zapnout na Google.com IPv6, protože by přišel o nějaký signifikantní zlomek uživatelů. Když měl tehdy z něčeho takového strach Google, dovedete si asi představit, jak jsou na tom dnes menší komerční firmy. Představte si firmu, která si řekne, fajn, uděláme super technologicky vyspělou internetovou službu, ale bude se na ni moci připojit jen 30 % uživatelů internetu. Taková představa je absurdní, to si nikdo nedovolí a raději si začne ty IP adresy kupovat.

První IPv6 day proběhl tuším v roce 2011, opravdu od té doby nedošlo k nějakému významnějšímu posunu?

Došlo k významnému posunu, ten nárůst je celosvětově z nějakých 10 na 30 procent, což je poměrně hodně, ale pořád je to zároveň trochu málo na masovou adopci.