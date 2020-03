 »  Ondřej Krátký (Liftago): Hlavní sílu rozvozu balíků taxíkem vidím v logistice v reálném čase

Liftago loni na podzim spustilo logistický systém umožňující sdílet kapacity přepravců. Firmám umožňuje využít ve městě namísto sítě vlastní logistiky kapacitu stávajících přepravců, nebo naopak optimalizovat svoje přepravní zdroje. O tom, jak vznikal, v jakém je dnes stavu a jaká je na něj počáteční odezva trhu, jsme mluvili s ředitelem firmy Ondřejem Krátkým. Rozhovor vznikal 11. března, ještě před vyhlášením karanténních opatření v ČR.

Loni v říjnu jste spustili systém umožňující sdílet kapacity přepravců, kdy vlastně nápad vznikl a v jakém stavu je projekt dnes?

Myslím, že náběh k tomu byl pozvolný a delší, nešlo o žádné ad hoc rozhodnutí, kdy bychom se teď rozhodli, že budeme dělat, jak my tomu říkáme, „sdílenou logistiku“. Odráží to naši filosofii, jak děláme celý byznys. Od počátku jsme chtěli směřovat k nějaké formě komerční spolujízdy, kde bychom efektivněji utilizovali řidiče a párovali více lidí do jednoho vozu. U toho se ale ukázalo, že bychom se museli cenou silně přiblížit MHD, aby to dávalo nějaký smysl. Usoudili jsme, že to není udržitelná cesta, a navíc se o to na trhu již pokoušejí jiní. Z hledání alternativy se postupně organicky vykrystalizovala možnost párovat místo lidí raději balíky.

Zvládnete to zařadit časově?

Ta myšlenka se začala rodit již po mém nástupu do vedení Liftaga. Tehdy jsem v rámci úvah o tom, jak si do budoucna pojistit růst a zároveň splnit očekávání akcionářů, viděl něco podobného jako jednu z možných cest. Zároveň již v té době probíhalo testování kurýrního doručování pro firemní zákazníky, protože nám nedávalo smysl, aby k jedné recepci přijížděli z podobné lokality zároveň řidiči, kteří na místo svážejí jiné lidi, a vedle nich parkovali ještě kurýři. Právě na této mikroslužbě jsme si vyzkoušeli, že to technicky i logisticky zvládáme zabezpečit.

Oficiální oznámení projektu sdílení přepravy zásilek přišlo společně se Zásilkovnou, podílí se na projektu i technicky. Jak vlastně máte přesně rozdělené role?

Zásilkovna byla jedním z prvních (a největších) partnerů, se kterými jsme tento nápad začali řešit. Spolupráce se de facto nabízela, protože jsme měli technické logistické napojení na Zásilkovnu. My jsme se Zásilkovnou původně řešili projekt expresního doručování, u kterého se ukázalo, že ve skutečnosti nemá až zase takový potenciál – nenaplňoval ani oboustrannou vizi udržitelnosti, ani objem nějaké velkokapacitní přepravy. Nicméně tehdy se o projekt začala zajímat Alza, která chtěla otestovat ideu v rámci své služby AlzaExpres, a to možná pomohlo k rozjezdu.

Co vlastně přesně představuje tento doručovací systém po technické stránce a podílí se na jeho vývoji i vaši partneři?

Co přesně systém zahrnuje, je trochu filosofická otázka. Technicky vzato se jedná především o to, že máme Delivery API, které představuje vstupní bránu pro skladové systémy partnerů. Další důležitou komponentu tvoří v současnosti obrovská doručovací kapacita Liftaga. To zní velmi primitivně, ale je to systém, který momentálně skvěle funguje. Do budoucna může mít různé podoby – může se objevit integrační vrstva, lze si představit vrstvu, kde bude probíhat pricing, vrstvu pro e-shopy, kde budou moduly pro cenotvorbu, rozvozové sloty a podobně.

Co přesně zvládne vaše API dnes?