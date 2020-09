Ondřej Malý: ČEZ jako čtvrtý operátor může znamenat velký problém

Ondřeje Malého jsme vyzpovídali na letošním Mobile Internet Fóru, kam přijel přednášet o tom, co nás čeká po příchodu „neomezených dat“ a jaká jsou hlavní úskalí aukce kmitočtů pro 5G sítě, tak jak ji navrhl Český telekomunikační úřad (ČTÚ).

Malý zastával od února do října 2018 post náměstka ministra obchodu a průmyslu pro internetizaci. Předtím působil jako koordinátor digitální agendy ČR a ještě předtím byl členem Rady ČTÚ. Dnes se zaměřuje na poradenství v této oblasti a je v úzkém spojení s většinou hráčů na telekomunikačním trhu.

Ve své přednášce na letošním Mobile Internet Fóru (MIF 2020) ses hodně věnoval tématu, které sleduješ dlouhodobě, tedy chystané aukci kmitočtů pro 5G. Co je podle tebe v její současné podobě hlavním problémem a proč se ve srovnání s našimi sousedy táhne její příprava tak dlouho?

Předně: tak jak byly podmínky aukce stanoveny ze strany ČTÚ, tak obsahují obrovské množství nášlapných min pro stát. A už jich využívají současní operátoři a podávají námitky, žaloby a stížnosti k Evropské komisi. (Po O2, která podala stížnost k Evropské komisi v červenci, již oficiálně podali své námitky k aukci i Vodafone s T-Mobile. Oba operátoři v mezičase kvůli podmínkám aukce zažalovali Český telekomunikační úřad u Městského soudu v Praze, podle operátorů jsou podmínky diskriminační – pozn. redakce.)

Prvním takovým problémem je státní podpora pro některé hráče z aukce z roku 2017, tedy pro společnosti Nordic Telecom a PODA. Zejména v případě společnosti PODA je úsměvné, jak významně se věnovala v aukci tomu, aby vysvětlila úřadu, že se o žádnou státní podporu vlastně nejedná a že je to úplně v pořádku. Tyto společnosti, aniž by se vůbec musely účastnit nové nákladné aukce, získají přístup k národnímu roamingu a stačí k tomu jediná podmínka, a to sice, že si některý ze stávajících hráčů vydraží pásmo 700 MHz. To bude mít ten důsledek, že si pásma z předchozí aukce automaticky zhodnotí oproti ceně, za kterou je tehdy vydražili. Je samozřejmě otázka, jak toto zhodnocení vyjádřit v penězích, ale je to dle mého názoru neoddiskutovatelně státní podpora, protože se státním zásahem pro určité hráče na trhu (soukromé firmy) zjedná výhoda.

Zásadním problémem národního roamingu je to, že jej telekomunikační úřad navrhl za nákladově orientovanou cenu, což je cenová regulace, kterou ale nemůže dle evropského regulačního rámce dělat bez předchozí analýzy. A je to pro operátory červený hadr, bez ohledu na to, kolik by je to nakonec stálo, protože jde o nebezpečný precedens i pro jejich byznys v dalších zemích.

Jak vnímáš možnost vstupu firmy ČEZ coby polostátního energetického giganta do telekomunikací v roli čtvrtého operátora? A je to vůbec reálné?

Možný vstup ČEZ na trh může být velký problém, a to z poměrně jednoduchého důvodu. V ČEZ formálně vykonává za většinového vlastníka vlastnická práva ministerstvo financí. Stejné ministerstvo zároveň ale navrhuje i státní rozpočet, jehož součástí je i rozpočet Českého telekomunikačního úřadu. To jinými slovy znamená, že by vlastník jednoho z významných subjektů na trhu určoval rozpočet regulátora, což je v naprostém rozporu s požadavkem evropské směrnice na nezávislost regulátora.

Proč jsou vlastně současné podmínky nastavené způsobem, který zdánlivě nemůže vyhovovat vůbec nikomu?

Telekomunikační úřad sleduje různé zájmy a má svoje představy, co by chtěl s trhem dělat. Mezi nimi je i snaha přivést na trh čtvrtého infrastrukturního hráče. Problém je, že se v tomto záměru snaží umožnit všechny možné modely fungování operátora. Podmínky aukce umožňují vznik malého a nepříliš investujícího hráče s minimem vlastní infrastruktury, který bude závislý na stávajících operátorech, což vyjde investory relativně levně, nebo velkého, který bude muset vynaložit hromadu peněz za kmitočty, a za to ještě dostane poměrně přísné podmínky pokrytí. Pro investora je byznysově daleko výhodnější volit spíše cestu nižších investičních nákladů a vyšších provozních nákladů, než vyšších investičních nákladů s vysokým prvkem nejistoty.