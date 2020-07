OneDrive podporuje 100GB soubory, FCC zakázala Huawei, to ale na sítích v USA vydělá

Průběžně se také objevují informace , že by americká vláda měla hledat způsoby, jak koupit švédský Ericsson . Zapojit by se mohlo Cisco. Jde ovšem o spekulativní zprávy.

Vždy v pátek připravuje reportér Jan Sedlák výběr zajímavých zpráv ze světa IT. Co se událo v tomto týdnu?

Discord už má hodnotu 3,5 miliardy dolarů. Ocenila ho na ni čerstvá investice ve výši sto milionů dolarů. Discord už je nějakou dobu velmi populární zejména u hráčů, aktuálně má přes sto milionů aktivních uživatelů. Zakladatelé nyní mluví o tom, že z tohoto komunikačního a komunitního nástroje chtějí v určitých odvětvích udělat fenomén, jakým je ve světě firem Slack. Daří se také službě Twitch, kterou dříve chytře koupil Amazon. Twitch v druhém kvartálu zaznamenal pět miliard zhlédnutých hodin, ukazuje analýza.

Microsoft uzavírá své kamenné obchody Microsoft Store. Zůstanou pouze pobočky v New Yorku, Londýně, Washingtonu, Sydney a v sídle v Redmondu. Přejmenují se na Experience Centers. Microsoft Store byla alternativa k Apple Store, ovšem zdaleka ne tak populární. Microsoft chce nyní prodávat primárně online.

Akamai odrazilo rekordní DDoS útok. Proudilo 809 paketů (PPS) s tokem 418 Gb/s a Akamai předpokládá, že šlo o test nového botnetu. Princip útoku byl volumetrický, kdy pakety zatěžují síťové prvky. Rekordní útok nedávno zažilo i AWS (2,3 Tb/s a 293 PPS).

Facebook vyvinul prozatím nejtenčí displej pro virtuální realitu. Prozatím jde o proof of concept rozepsaný ve zveřejněné studii (PDF). Google zase koupil kanadskou AR firmu North. North vyvíjí AR brýle Focals, Google má tedy zřejmě další plány v prozkoumávání jeho pokusů s Glass. TechCrunch na to konto rozebírá, že to prozatím s AR pokusy a investicemi do nich není příliš slavné. Apple zase začal nabírat lidi z Magic Leap, jehož AR brýle neuspěly a firma má problémy s financováním.

Nvidia a AMD jsou velice rychle rostoucími štikami v serverovém byznysu. Těží z toho, že GPU se stále více používají pro operace spojené se zpracováním dat (AI, ML). Nvidia si ročně z tohoto byznysu sahá na tři miliardy dolarů, AMD na miliardu. Jak rozebírají DigiTimes, růsty jsou slušné.

Qualcomm představil nové čipy pro chytré hodinky. Jmenují se Snapdragon Wear 4100 a 4100+. Postaveny jsou na jádrech Cortex-A53 (čtyřikrát) s 12nm procesem. GPU je použito Adreno 504, paměť LPDDR3 a úložiště eMMC 4.5. Silnější model má koprocesor pro always on režim.

VMware pokračuje v akvizicích a kupuje firmu Datrium, která poskytuje disaster recovery jako službu (DRaaS). VMware tímto chce rozšířit svůj Site Recovery o cost-optimized nabídku.

Garmin získal finský startup Firstbeat Analytics. Jeho nástroj se soustředí na analýzu dat tlukotu srdce a zapadá tedy do snah výrobců wearables proniknout na zdravotnický trh. Zejména Apple své Watch začal po dřívějším hledání jasného ukotvení prezentovat tímto směrem.

Linux Foundation bere pod svá křídla projekt MLflow, který vytvořila firma Databricks a který slouží k machine learning operations (MLOps). Více píše ZDNet.