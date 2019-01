 »  Online média a reklama v roce 2018: Jak porazit fake news a kde vzít peníze na existenci?

Na přelomu roku tradičně rekapitulujeme, co důležitého a zajímavého se událo na českém internetu. Komu se dařilo a komu ne? Pohled na uplynulých dvanáct měsíců přináší Ročenka 2018.

Klasická média stále nevymřela a v internetové reklamě se točí více a více peněz. Byť tedy nutno dodat, že na podobu trhu je jen těžké být pyšný. Většinu peněz si rozděluje pár společností a inzerenti stále věří v zázračné možnosti cílení, ačkoliv se více a více ukazuje, že „mikrocílení“ je jenom jedna z dalších manipulací Facebooku.

Nutno dodat, že právě obchodní model založený na reklamě je pro média stále větším problémem a ignorování fake news se celosvětově zásadně nevyplatilo. Ale pojďme si to probrat postupně.

Boj proti fake news

Na konci roku 2018 se potvrdilo to, o čem se opatrně mluvilo už měsíce předtím. Facebook a jeho „fact checking“ aktivity byly jenom PR aktivitami a organizace kontrolující pravost a pravdivost příspěvků na Facebooku byly vlastně jen zneužity pro zlepšení obrazu Facebooku. V průběhu spolupráce se je také pokusil využít ve vlastní prospěch a proti konkurentům. Celý obraz doplňuje i to, že si Facebook měl najmout PR agenturu na psaní negativních článků o Applu a Googlu. Fake news článků samozřejmě.

A tak zatímco klasická média bojují o přežití, fake news média mají financí dostatek. Ať už z dobře skrytých vládních zdrojů, nebo od inzerentů, kteří se ani v roce 2018 nenaučili, že na pochybné weby se prostě reklama dávat nemá. Fake news weby jsou navíc stále stejně mohutně zviditelňovány Facebookem, Twitterem, Googlem, ale i českým Seznamem. Zásadní podíl na růstu fake news ale mají samotná seriózní média. Příliš dlouho se tvářila, že „nevidí zlo, neslyší zlo“.

V této souvislosti nelze nezmínit známou ruskou „trolí farmu“ Internet Research Agency, které se přisuzuje podíl na manipulaci voleb v USA v roce 2016. Dokonalé zvládnutí možnosti placené reklamy, fake news, ale i lokálních zpráv se prostě vyplácí. Viz například Russian Trolls Relied on Local News More than Fake News in 2016 Presidential Election, New Analysis Finds.

TIP: Připomeňte si, jak vypadá Ruskem placená propaganda na Facebooku a Instagramu:

Ekonomický model médií

Je už trochu nudné psát rok co rok o tom, že klasická média vymírají, ale stále to platí. Jednou z posledních změn je i to, že sociální média jsou častějším zdrojem zpráv než tištěná média (alespoň v USA). Zajímavé na tomhle zjištění je, že v USA stále zpravodajským zdrojům vládne televize (49% podíl), druhé jsou zpravodajské weby (33 %) a třetí rádio (26 %). Novinkou je ale výměna pozic sociálních médií a tištěných novin.

Souvisí to s poměrně zásadní věcí, která se v roce 2018 stala. Média konečně pochopila, že Facebook není (a nikdy nebude) jejich spojencem. Miliony dolarů, které média Facebooku v uplynulých letech vyplatila bez reálné návratnosti, teď vydavatelům bohužel dost chybí.

Ztráta návštěvnosti z Facebooku navíc znamená dost zásadní zásah do ekonomického modelu médií, která potřebují hodně vysokou návštěvnost pro prodej reklamy. A v tuto chvíli je návštěvnost s otazníky a inzerenti navíc spíše budou inzerovat u velkých gigantů (Facebook, Google, Seznam) než přímo na nějakém internetovém médiu.