Onsemi kupuje tvůrce procesorů z Brna, Brusel brzdí českou AI gigafactory, Microsoft zruší Ovládací panely

Vždy v pátek připravuje reportér Jan Sedlák výběr zajímavých zpráv ze světa IT. Co se událo v tomto týdnu?
Výrobce čipů Onsemi rozšíří aktivity v Česku, kupuje brněnskou firmu navrhující procesory. Onsemi konkrétně získá sekci návrhu procesorů RISC-V společnosti Codasip, společně se softwarem Codasip Studio (EDA). Díky tomu rozšíří centrum návrhu čipů, které v Česku provozuje vedle výroby v Rožnově pod Radhoštěm. Toto centrum se specializuje zejména na senzory do aut. Procesorová jádra Codasipu s nízkou spotřebou by měla rovněž najít odbytiště v automotive, kam Onsemi dodává (včetně Škody Auto). Codasipu zůstane sekce zaměřená na technologii CHERI pro zabezpečení paměti, chce se zaměřit například na bezpečnostní složky.
Byrokracie v Bruselu brzdí přípravu AI gigafactory. Naštěstí máme plán B, říká český investor. Evropská komise od začátku roku slibuje vydání výzvy a podmínek k pěti AI gigatovárnám, které chce společně s vládami spolufinancovat. Neustále dochází k odkladům, možná vyjde květen, ale nikdo neví. O gigafactory má skrze České Radiokomunikace zájem i Česko, firma pracuje s náhradním plánem, že do AI infrastruktury bude investovat sama, jen v menším. ČRA každopádně najaly bývalého vládního AI zmocněnce Jana Kavalírka, ale téma gigafactory řešil.
Firmu, kolem níž se točil i Křetínský, převzala francouzská vláda. Základy tvoří i akvizice v Česku. Eviden (Atos) ze svých struktur vyčlenil superpočítačovou sekci Bull, francouzská vláda za ní zaplatila přes 400 milionů eur. Bull se podílí například na tamním jaderném programu a vláda nechtěla dopustit, aby v pokračujících restrukturalizacích Atosu spadla pod zahraniční vlastníky. Součástí transakce je i česká firma DataSentics, kterou Atos dříve koupil.
Microsoft definitivně zařízne Ovládací panely ve Windows. Jejich funkci nahradí nabídka Nastavení. Cílem je sjednotit uživatelské rozhraní systému, které se s přechodem na nový design pořád nachází ve stavu mezi starým a novým světem. Podle Microsoftu jde o hodně práce, protože Control Panel má hromadu různých nastavení a provázaností. Ne každý tuto modernizaci vítá.
Anthropic vzkázal, že jeho nový AI model může zcela překopat svět kybernetické bezpečnosti. Mythos dokázal najít tisíce bezpečnostních chyb, které zároveň zvládne zneužít, včetně těch neobjevených dlouhá léta. Zformována proto byla aliance Project Glasswing, jejímž cílem je zabezpečit kritický software. Připojily se podniky jako Cisco, Google, AWS, Nvidia, Microsoft, Apple, Broadcom nebo organizace Linux Foundation.
Tržby Anthropicu by letos měly vyrůst na 30 miliard dolarů. Na konci roku 2025 to bylo devět miliard dolarů. Jde o takzvaný run-rate. Firma také podepsala dohodu s Googlem a Broadcomem na vybudování kapacity několika gigawatt v nové generaci AI čipů TPU. Rozjet se to má příští rok. Anthropic také za 400 milionů dolarů koupil firmu Coefficient Bio. Ta se zaměřuje na AI a biotech, od čehož si Anthropic slibuje například rychlejší objevování léků a tak dále.
Výkonný ředitel AWS Matt Garman si ani náhodou nemyslí, že by kolem AI byl hype, respektive bublina. Tato technologie podle něj změní každou firmu, pracovní pozici, způsob práce a interakce a bude mít masivní transformační dopady.
Uber začne pro AI používat čipy od Amazon Web Services. Konkrétně nasadí Trainium, které AWS poskytuje ve svém cloudu. Použije také ARM procesory Graviton. Pro AWS jde o důležitou zakázku, snaží se totiž (podobně jako Google TPU) konkurovat Nvidii a narušit její dominanci.
Microsoft vzkázal, že Copilot je hlavně pro zábavu a že by uživatelé jeho rady neměli brát vážně. Upozornění tohoto typu jsou v nových podmínkách užití. Technologie může dělat chyby a tak dále, takže není dobré se na něj spoléhat.
Meta po čase vydala nový zajímavý velký jazykový model. Jmenuje se Muse Spark a vyvinula ho sekce Meta Superintelligence Labs. Je to multimodal reasoning model konkurující modelům Opus 4.6, Gemini 3.1 Pro, GPT 5.4 a Grok 4.2.
Google vydal jazykový model Gemma 4. Je otevřený, k dispozici je pod licencí Apache 2.0. K dispozici jsou čtyři velikosti 2B, 4B, 26B a 31B. Má jít o zatím nejvyspělejší otevřený model Googlu, který zvládá pokročilý reasoning s plánováním v několika krocích.
Microsoft vypustil MAI-Image-2, nový model pro generování obrázků. V testech skoro dohání Gemini 3.1 Flash a GPT Image 1.5. Nejdříve se dočkají platící uživatelé skrze API a postupně se dostane do Copilota a Bing Image Creatoru.
Intel má novou nabídku pro umělou inteligenci. Sází na spolupráci s firmou SambaNova, do níž dříve vstoupil. Jde o dalšího zástupce v oblasti SRAM, podobně jako Cerebras nebo Groq (Nvidia). SambaNova SN50 bude nasazena na dekódování a generování tokenů, čímž půjde zrychlit některé operace. Nvidia nyní používá Groq pro velmi rychlé generování tokenů pro prémiové úkoly, umožňuje to rychlá SRAM.
Výkonný ředitel Adobe Shantanu Narayen po letech končí ve funkci. Důvodem má být to, že se sice Adobe daří implementovat novinky spojené s umělou inteligencí, která do určité míry tradiční nabídku aplikací firmy ohrožuje, ale údajně se to nedaří dost rychle.
Apple v Rusku vypnul možnost online plateb. Tamní uživatelé si tak například nekoupí aplikace v App Store. Je to kvůli sankcím, tamní Apple spadá pod pobočku v Irsku. Rusové nyní nakupují dárkové karty s kredity, jejichž cena vystřelila na několikanásobky.
Elon Musk našel partnera pro chystanou čipovou továrnu Terafab v USA, stal se jím Intel. Projekt má spotřebovat 20 až 25 miliard dolarů a cílem je vyrábět čipy pro Teslu, xAI a SpaceX procesem dva nanometry a níže. Intel už zvládá 1,8nm a zdá se, že jeho reforma by nakonec mohla dopadnout dobře.
Tomu naznačuje i fakt, že Intel koupil 49procentní podíl ve své továrně v Irsku. Tato těsná minorita byla doposud vlastněná partnerem v rámci joint-venture. Intel za odkup dá 14,2 miliardy dolarů, takže obratu zřejmě věří.
Operační systém macOS obsahuje chybu, která po 50 dnech odstaví síťovou komunikaci. Týká se to nepřetržitého běhu systému. Pomůže jen restart. Může za to interní časovač tcp_now, který v milisekundách sleduje čas od spuštění systému, přičemž hodnota je uložena jako 32bitové číslo, kde není znaménko a časový limit je 4 294 967 295.
Chrome nově umí vertikální zobrazování panelů. Aktualizace uživatelům naskočí podobně, děje se to v rámci verze vydané sedmého dubna.
Licence za kodek H.264 výrazně zdražuje. Doposud byl strop sto tisíc dolarů ročně. Teď se velcí uživatelé mohou dostat až na 4,5 milionu dolarů za rok. Jde o částky pro nové uživatele od roku 2026.
Nová technologie od Nvidie dokáže výrazně snížit velikost textur v paměti grafické karty. Jde o metodu Neural Texture Compression (NTC), která zvládá smrsknout například 6,5 GB na 970 MB. Mohlo by to řešit rostoucí nároky na VRAM. Pokud to Nvidia prosadí, půjde o další vniknutí AI do počítačové, respektive herní grafiky.
Čína začne příští rok masově vyrábět paměti HBM3 a HBM3E. Půjde o verze s 12 vrstvami. Společnosti CXMT se to má podařit po třech letech od vstupu na trh. HBM se používají v AI akcelerátorech a jsou důvodem dnešní krize RAM. Vládci trhu SK Hynix, Samsung a Micron už začínají dodávat HBM4. Čína také dohnala západ v NAND čipech pro disky SSD, na Lupě jsme jeden takový otestovali.
Asus vypustil na trh notebook Zenbook A16 s novým ARM procesorem Qualcomm Snapdragon X2 Elite Extreme. Půjde o konkurenci pro MacBooky. Stroj vyjde na rozumných 1 599 dolarů, v ceně je 48 GB RAM LPDDR5X, 1TB disk nebo 16” OLED se 120 Hz. Váha je 1,3 kilogramu. Menší 14” verze má Snapdragon X2 Elite, 16 GB RAM a cenu 1 150 dolarů. Uvidíme, zda to Qualcommu s ARMem pro Windows vyjde v druhé generaci. Testy výkonu jsou slibné.
První kraj v Česku spouští fond s rizikovým kapitálem. Peníze mu dali CTP, Jan Barta nebo Česká spořitelna. JIC Ventures bude rozdělovat 400 milionů dolarů s cílem dál z Brna a okolí budovat technologický hub s vysokou přidanou hodnotou. Jihomoravský kraj poskytl 40 milionů, zbytek soukromý sektor.
Intel nenápadně vydal dva nové procesory. Core Ultra 7 251HX má 18 jader a 18 vláken, P-jader je šest, frekvence 5,1 GHz a integrovaná grafika Xe3 má čtyři výpočetní jednotky. TPU dosahuje na 45 až 160 wattů. Core Ultra X9 378H spadá do kategorie Panther Lake s 16 jádry a 16 vlákny, přičemž P-jádra jsou pouze čtyři. Frekvence ja maximálně pět GHz, TDP 25 až 80 wattů.
SanDisk vydal 2TB paměťovou kartu Extreme Pro UHS-II SD. Umí sekvenční čtení a zápis 310, respektive 305 MB/s. Cena je ale dva tisíce dolarů.
Amazon končí s podporou starších verzí Kindle a Kindle Fire. Jde o modely z roku 2012 a starší. Nepůjde stahovat nový obsah, nakupovat v Kindle Store a podobně.
Vyšlo openSSH 10.3. Hlavní novinkou je oprava zranitelnosti, pomocí které bylo možné dělat injektáže v rámci shell příkazů.
CZ.NIC vydal nové verze aplikací Datovka. Nově je možné provádět kontrolu expirace časových razítek zpráv a udělat razítka znovu. Nové verze jdou k dispozici pro mobily a počítače.
Čtení na Root.cz a Cnews.cz:
