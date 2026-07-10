Onsemi se zbavuje dvou továren na čipy, podíl Windows je na historickém minimu, Nvidia našla v zisku přemožitele

Vždy v pátek připravuje reportér Jan Sedlák výběr zajímavých zpráv ze světa IT. Co se událo v tomto týdnu?
Onsemi se v rámci úspor zbavuje dvou továren na čipy. Jedna důležitá přejde do rukou Evropanů. Konkrétně jde o fab na pouzdření a testování na Filipínách (za 45 milionů dolarů ho získá tchajwanský Greatek, který si rozšíří kapacity mimo domovský ostrov) a dále o fab v Pensylvánii. Ten je zajímavý, za 40 milionů dolarů ho totiž získá švédská firma Silex Microsystems. Ta byla do loňského roku ve spoluvlastnictví Číňanů, které se podařilo vyplatit. Silex se soustředí na zakázkovou výrobu čipů MEMS, tedy těch, které mají i mechanické části. Jde o gyroskopy, akcelerometry a další součástky používané třeba ve smartphonech. Silex díky tomu kromě evropské továrny získá i jednu v USA a přiblíží se tamním zákazníkům. Dobrá zpráva pro starý kontinent jako celek. Odprodej je součástí probíhajících změn v Onsemi, kdy firma propouští další stovky lidí v Rožnově pod Radhoštěm, koupila část brněnské procesorové firmy Codasip a za 150 miliard také získala Synaptics (mimo jiné touchpady do notebooků). Onsemi například nezvládá cenově konkurovat Číně ve výrobě waferů, takže se snaží dostat výše v “potravním řetězci”, dělat vyšší přidanou hodnotu a zvýšit marže.
Česká firma pod sankcemi Číny se spojila s partnerem Palantiru. Budou detekovat vojenské objekty ze satelitů. Jde o spolupráci české firmy SpaceKnow, která i pomocí AI analyzuje satelitní snímky, a americké Satellogic. Ta vysílá své malé družice s cílem mapovat povrch země včetně různých měřených údajů, a to skoro v reálném čase. SpaceKnow nad tím bude dělat analytiku. SpaceKnow upozornili třeba na sabotáž podmořských kabelů v Evropě, akci realizovali Číňané. Ti pak SpaceKnow dali na svůj sankční seznam.
Firma z Prahy do Česka přetahuje světové kapacity na AI a čerstvě byla ohodnocena na více než 12 miliard. EquiLibre založili Češi, kteří dříve pracovali pro Google DeepMind, a nyní aplikují teorii her a reinforcement learning na obchodování na burze.
Routery Tenda mají zadní vrátka. Vlivem neopravené chyby je možné získat přístup administrátora, stačí využít skryté vestavěné heslo. Je jedno, jaké heslo bylo nastaveno do admin rozhraní. Týká se to modelů FH1201, W15E, AC10, AC5 a AC6. Další informace jsou zde.
Podíl Windows na počítačích se poprvé dostal pod 60 procent. Konkrétně jde o 56,55 procenta. Alespoň podle měření StatCounter, která vychází z měření zobrazených stránek se sledovacím kódem. Je nutné to brát s rezervou. Ve statistice je například kategorie Unknown s podílem přes 21 procent. Může jít o boty a skrývající se Windows a další systémy. Windows každopádně klesají dlouhodobě. Apple macOS už má skoro 12 procent, levné MacBooky Neo mohou růst posílit. Linux dosáhl na 4,4 procenta.
Valve vydalo Proton 11. Jde o vrstvu, která pod Linuxem umožňuje spouštět hry. Došlo k opravě řady chyb a byla rozšířena kompatibilita s dalšími tituly. Z Linuxu se i díky Valve stává dobré prostředí pro hraní, roli sehrávají Steam Deck a SteamOS. Valve zároveň vydalo ovladače pro svůj hardware pro Windows. Na jednom místě tak lze stáhnout vše pro Steam Deck a Steam Machine.
Microsoft rozjel velké propouštění a reformu herní divize. O práci přijde 4 800 lidí. Podnik se zbavuje několika dříve koupených studií. Double Fine a Compulsion Games se stanou nezávislými. Ninja Theory a Undead Labs mají získat nové vydavatele. Arkane Studios hledají možnosti, co bude dál. Microsoft chce nyní alokovat rozstříštěnou pozornost a prostředky na klíčové a výdělečné aktivity. Dále chce vrátit konzoli Xbox do hry. Doposud trpěla tím, že předchozí vedení razilo teorii, že nejsou potřeba exkluzivní tituly a že i díky Game Passu (zdaleka nenaplnil očekávání) bude Xbox všude (a nikde). K exkluzivitám se vrací i Sony u PlayStationu. Zatím to vypadá na potřebný úklid a změnu kurzu. Situaci ale komplikují ceny pamětí a hardwaru, takže konzole zdražují a lepší to jen tak nebude.
Nintendo přestane v Evropě prodávat první Switch a dvojka bude těžší. Firma reaguje na regulaci EU ohledně nutnosti nabízet zařízení s vyměnitelnou baterií. Switch 2 bude vážit o 10 gramů více, tedy 411 gramů.
Cloudflare připravuje Monetization Gateway, technologii pro monetizaci webu. Provozovatelů si budou moci účtovat za webové stránky, API a MCP běžící za Cloudflare. Účtovat se bude skrze stablecoin přes protokol x402. Zatím byl spuštěn waitlist.
Samsung bude mít vyšší čtvrtletní zisk než Nvidia. Půjde o nejvyšší číslo z technologické branže vůbec. Předběžné výsledky za druhý kvartál mluví o částce mluví o provozním zisku 56,1 miliardy dolarů, Nvidia zatím měla nejvíc 53,5 miliardy dolarů. Tomu opět ve velkém pomohla AI, respektive dodávky paměťových DRAM a NAND čipů, které Samsung vyrábí. V obou případech patří mezi největší dodavatele, stejně jako v HBM.
Ve Francii byla podána žaloba na Epson kvůli plánovanému zastarávání tiskáren a drahým náplním. Akci rozjela státní prokuratura s tím, že Epson zřejmě zavádí takzvaná “kurvítka”. Na jejich implementaci existuje podezření v řadě elektroniky, u tiskáren je to ale často hodně nápadné, stejně jako nízké ceny některých tiskáren navázané na cenu náplní v rámci předplatného a podobně.
Amazon Leo brzy bude moci zahájit provoz. Konkurence Starlinku dostal a oběžnou dráhu 396 satelitů, což stačí na plný provoz v určitých oblastech. Start se očekává ještě letos. Amazon chce začít s nabídkou pro firmy a organizace s napojením na cloud AWS. Leo má ve finále mít 3 232 satelitů. Koncové přijímače jsme ukázali zde.
Muskova xAI se nyní jmenuje SpaceXAI. Jde o výsledek spojení xAI se SpaceX, respektive finanční operace, kdy SpaceX druhou zmíněnou firmu koupila.
SpaceXAI představil AI model Grok 4.5. Řadí se někam do společnosti Opus 4.8 Max, GPT-5.5 nebo Fable.
Microcosmos je velmi zajímavá simulace umělého života pomocí GPU. Jde o otevřenou platformu, do níž lze přispívat.
Nadšenec staví vlastní grafickou kartu z levných mikrokontrolérů RISC-V. Už jich instaloval 8 192. Cílí na rozlišení 320 × 200 pixelů. Už teď si to bere přes dva tisíce wattů. Nasazují se čipy QingKe CH570 o frekvenci 100 MHz.
Lenovo začíná prodávat první notebooky s čínskými SSD disky a čipy. Jde o modely od firmy YMTC, která vyrábí jak samotné disky, tak čipy NAND. Na Lupě jsme testovali model pro PCIe 5.0, kvalitou se vyrovná tomu nejlepšímu na trhu. Lze očekávat, že se budou objevovat další podobní výrobci počítačů, a to i z důvodů paměťové krize a pokračujících investic čínských výrobců do nových kapacit.
Apple zase pokračuje v tlaku na americkou vládu, aby firma mohla používat paměti RAM od čínské společnosti CXMT. Úzkou spolupráci s CXMT má i nizozemská ASML, která dodává stroje na DUV. Čína má v DRAM stejné ambice jako v NAND. Výrobci základní desek neustále vylepšují podporu pro čínské RAM (KingBank a další výrobci modulů s čipy CXMT).
Kioxia a SanDisk ukázaly paměť 3D NAND s nejvyšší hustotou. Jde o architekturu BiCS10 s 323 vrstvami. Plošná hustota činí 29 Gb/mm². Rychlost bude až 4 800 MT/s. Počítá se s nasazením pro datacentra, a to skrze PCIe 5.0 a 6.0.
Apple a Broadcom budou vyrábět komunikační čipy v USA. Byla podepsána dohoda na řadu let v objemu 30 miliard dolarů.
Lovable má brzy získat investici, která firmu ocení na 13,2 miliardy dolarů. Půjde o částku kolem 300 milionů dolarů. Švédský startupů zaměřený na vibe coding reprezentuje novou vlnu evropských firem z vysokou valuací.
Německá firma QuantumDiamonds získává 76 milionů eur na novou generaci technologie pro inspekci čipů. Peníze poskytne německá vláda díky Chips Actu EU. Technologie má výrazně zrychlit kontrolu kvality čipů ve výrobě.
Bývalý ředitel GitHubu spouští konkurenci zaměřenou na éru AI agentů a vibe codingu. Jmenuje se Entire a opět vychází z Gitu. Další informace jsou tady.
Figma kupuje startup Bud. Do své nabídky chce integrovat její nástroje pro vibe coding a umožnit tak rychlejší prototypování.
Startup Prime Intellect získal investici 130 milionů dolarů. Jeho snahou je pomoci firmám s nasazováním AI agentů.
Procesory AMD budou mít od další generace tři typy jader. Půjde o výkon (performance), efektivitu (efficiency) a nízkou spotřebu (low power). První dvě jádra už AMD používá od Zenu 4, v šestce přibude to třetí. Je to podobné, jako malá jádra Intelu. Budou tak existovat jádra Zen 6, Zen 6c a Zen 6 LP. Detaily zatím nebyly specifikovány.
Linuxová distribuce OpenMandriva řeší pokus o sabotáž. Byla smazána část repozitáře na GitHubu a do Cookeru byl odeslán prázdný balíček. Jde o důsledek sporů mezi vývojáři.
Z linuxového jádra bude odstraněna podpora starších ARMů. Půjde třeba o Cortex-M3, M4 a M7. Počítá se se začátkem příštího roku.
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