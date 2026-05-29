Onsemi v Rožnově propouští kvůli Číně, Tchaj-wan v Ústí staví čipové centrum pro Evropu, Rusko ruší GPS v EU

Vždy v pátek připravuje reportér Jan Sedlák výběr zajímavých zpráv ze světa IT. Co se událo v tomto týdnu?
Co se děje v Onsemi a proč v Rožnově opět propouští? Firma čelí drtivé konkurenci z Číny, investice bude klíčová. Onsemi v rožnovském závodě propustí dalších 200 až 300 lidí, a to z klíčové sekce pro karbid křemíku (SiC), z něhož se dělají čipy pro elektroauta nebo AI datacentra. V Rožnově kromě jiného pěstovali krystaly, z nichž pak vytvářeli wafery potřebné pro samotnou výrobu čipů. Jenže nové čínské firmy dokázaly výrazně srazit cenu, místo například 1 200 dolarů na Západě to je i 400 dolarů v Číně. Čína masivně podporuje čipový průmysl a navíc má oproti Evropě levné energie. Onsemi se v rámci finanční efektivity rozhodlo wafery nakupovat z Číny, kam nově dodává i automobilkám typu Nio a Geely. Onsemi se chce soustředit na vyšší vrstvy “potravního řetězce”. V Rožnově zůstává nanášení epitaxních vrstev a další procesy má přinést chystaná investice za 44 miliard dolarů. Té ale zatím moc nepřeje Andrej Babiš, vláda s Onsemi nadále vyjednává.
Tchaj-wan v Ústí postaví chemické logistické centrum pro Evropu. Připravuje se i další investice. Firma i-Trans Global je jedním z lokálních investorů navázaných na továrnu TSMC v Drážďanech. Její ústecké centrum nebude sloužit pouze pro TSMC, ale také pro další továrny v Evropě. Tchajwanci chtějí vybudovat podobný systém, jaký mají v Asii. Do Ústí míří také další investice za asi miliardu, vznikne závod na čištění a povrchovou úpravu součástek pro výrobu čipů. CzechInvest nebo Inovační centrum Ústeckého kraje se snaží i o další projekty. Tchaj-wan už dříve oznámil, že chce z Česka udělat dodavatelskou evropskou centrálu.
Česko rozjelo spolupráci s čipovou velmocí, která kvůli svému monopolu kličkuje mezi geopolitickými kulkami. Český národní polovodičový klastr se spojil s High Tech NL, kam spadají například ASML, NXP Semiconductors nebo Nexperia. Češi a Nizozemci již společně ovlivňují podobu chystaného EU Chips Actu 2.0, programů IPCEI a budou se podílet na společném výzkumu a vývoji. Duo tlačí například na to, aby se podporovalo to, v čem je Evropa silná, tedy zařízení pro výrobu čipů (například ASML jakožto monopol na EUV litografii a Brno jako hlavní dodavatel elektronových mikroskopů), a nelily se peníze pouze do fabů s nereálným cílem dohnat podíl velmocí typu Tchaj-wan, Jižní Korea nebo USA.
Rusko zintenzivnilo rušení signálu GPS v Evropě. Hlavní hnízdo těchto operací je v Kaliningradu, kde Rusové rozšířili počet rušících antén ze tří na 36. Instalace se zaměřuje na podstrkávání falešných údajů, takže se lze setkávat s falešnými a nepřesnými polohami. Dosah z Kaliningradu je až 450 kilometrů, takže se situace týká hlavně Pobaltských zemí, Švédska, Polska nebo Finska.
Írán chce vybírat poplatky za podmořské internetové kabely procházející Hormuzským průlivem. Ten je teď centrem geopolitického dění, jde o následek vojenských operací USA právě v Íránu. Hormuz je jednou z důležitých tras podmořské infrastruktury, skrze níž teče drtivá většina internetového provozu světa. Írán navrhuje, aby velké zahraniční firmy platily speciální poplatky, což by režimu mohlo vynést až 15 miliard dolarů ročně. Írán zároveň disponuje nástroji pro narušení takových kabelů. Dopad by pocítily hlavně velké americké kolosy.
Německo a Španělsko se snaží zamezit plánům Evropské komise na zákaz Huawei, respektive dalších čínských technologií. Na Lupě jsme nedávno psali, že se chystá Cyber Security Act 2, který by tento léta řešený problém chtěl řešit. Česko se ale postavilo proti s tím, že se jednotlivým státům odebírají pravomoce. Nyní se přidávají dvě silné země.
Huawei tvrdí, že zvládne rozjet něco jako 1,4nm výrobu čipů, tedy tu na nejvyšší světové úrovni. Obejít se má bez EUV litografie, ke které Čína nemá přístup kvůli sankcím. Ve skutečnosti nepůjde o 1,4nm proces, ale jiný přístup k výrobě. Technologie LogicFolding má vrstvit čipy v rámci 3D struktury. Huawei proces vývoje čipů označuje jako Tau namísto Moorova zákona. Uvidíme, jaké budou reálné výsledky, tak jednoduché to s Tau nebude. Ovšem poslední vývoj ukázal, že je lepší Čínu nepodceňovat. Na Lupě jsme například otestovali špičkový čínský SSD disk s vlastními 3D NAND čipy. Huawei se také podařilo vyvinout 122TB SSD čip. Logické čipy jsou ale jiná hra.
Čína se také chystá na globální expanzi v paměťových čipech DRAM. Tamní jednička CXMT chce obsadit trhy díky tomu, že se tradiční dodavatelé soustředí hlavně na HBM a AI datacentra. Čipy od CXMT teď začal odebírat Corsair. CXMT rychle rostou čísla.
Čínská firma Lisuan vydala grafickou kartu LX 7G100. Jde spíše o zklamání. Karta má 6nm čip GPU, 12 GB paměti GDDR6 (sběrnice 192 bitů) a TDP 225 wattů. Výkonem je i pod Nvidia GeForce RTX 3060, cena přitom činí 480 dolarů.
Čína zakazuje vycestovat některým svým odborníkům na AI. Má to být v rámci ochrany slibného oboru. Spíše to ale vypadá na podobně “promyšlené a účinné” ochranářské strategie, jako ty, co produkují USA. Očekávat lze efekt bumerangu.
Zde je popis toho, jak Čína elektronicky sleduje pohyb cizinců na svém území. Je to další část skládačky, jak země používá pokročilé systémy k diskutabilním účelům.
Microsoft zvýšil požadavky na kvalitu ovladačů hardwaru od OEM výrobců. Firma tyto ovladače viní z nadměrného čerpání baterie, vysávání baterie v uspaném režimu notebooků, snížení výkonu počítačů a tak dále. Všichni uživatelé Windows s hromadou zbytečných aplikací to znají. Microsoft už nebude posuzovat pouze to, zda ovladač nezpůsobí fatální chybu systému, ale řadu dalších aspektů. Firma nedávno oznámila, že ve Windows bude více řešit věci, po kterých uživatelé nejvíce volají, tak snad se tak po letech opravdu děje.
Microsoft opravil zranitelnost, pomocí níž jde obejít BitLocker. Označována je jako YellowKey, stačí použít upravený USB disk. Microsoft také doporučuje změnit šifrování BitLockeru z TPM na TPM a PIN.
Microsoft rozjel obměnu certifikátů Secure Boot. Platnost je do roku 2026. Aktualizace se řeší skrze Windows Update. Další informace, jak se připravit, jsou zde.
Běžně dostupné Wi-Fi routery lze zneužít k identifikaci osob, a to s vysokou přesností. Jde o metodu BFId, v rámci níž není potřeba přístup k síti. BFId pracuje se zpětnou vazbou směrování paprsku (Beamforming Feedback Information).
Hacknet je nový běžně se tvářící USB kabel, do něhož ale lze vložit paměťovou kartu a dělat s ním neplechu. Projekt uspěl na Kickstarteru. V kabelu je mikrokontrolér ESP32-S3, podpora pro Wi-Fi a Bluetooth LE, jde simulovat stisknutí kláves a spustit lze autodestrukci.
Nizozemská vláda zakázala firmě Kyndryl (dříve IBM) koupi lokální firmy Solvinity. To je menší cloudový hráč spravující tamní platformu pro identity. Vláda odkup označila za riziko pro veřejný zájem, což vzhledem k US Cloud Actu či FISA není překvapující.
Fortnite se po letech vrátil na Apple App Store. Epic Games rozjela bitvu s Applem a Googlem ohledně 30procentních poplatků, nutnosti vést platby přes systémy těchto držitelů platforem a podobně. Návrat na App Store je jeden z dílčích úspěchů.
Micron a SK Hynix vstoupily do klubu firem s hodnotou v bilionech dolarů. Konkrétně překročily hranici jednoho bilionu. Firmy patří mezi tři hlavní výrobce pamětí HBM, které se používají pro AI akcelerátory v datacentrech (dále jde o Samsung). Micron také v USA nově rozjel pokročilou výrobu DRAM.
Nvidia chce zvýšit roční investice na Tchaj-wanu ze současných 100 na 150 miliard dolarů. Jensen Huang zemi označil za epicentrum současné AI revoluce. Nejde “pouze” o TSMC jakožto hlavního výrobce high-end čipů, ale také producenty serverů a řady dalších doprovodných technologií. AI ostatně stojí za silným růstem HDP a ekonomiky země. Více v naší nedávné reportáži. AMD zase na Tchaj-wanu kvůli AI investuje dalších 10 miliard dolarů.
Na Tchaj-wanu zatkli tři osoby podezřelé z pašování AI čipů do Číny. Na vývoz nejvyspělejších GPU do komunistické země stále platí americký zákaz. Zadrženy byly také servery Supermicro s padělanou dokumentací. Právě Supermicro bylo nedávno obviněno z podílu na pašerácké síti a obcházení sankcí, psali jsme zde.
SK Hynix integroval chlazení přímo do paměťových čipů. Jde o řešení označované jako iHBM. Křemíkové struktury Integrated Cooling Elements odvádí teplo na místě jeho vzniku. To by v budoucnosti mohlo u pamětí HBM v AI datacentrech snížit throttling.
AMD má nové procesory Ryzen AI Max+ PRO 400. Jde o řadu Gorgon Halo a architekturu Zen 5. Nejvyšší verze má 16 jader a 32 vláken. AMD také vydala serverové procesory Epyc 8005 Sorano. Opět jde o Zen 5 s osmi až 84 jádry.
Nvidia přesunula herní grafické čipy do sekce Edge Computing. Tam spadá kde co včetně konzolí, IoT a tak dále. Dost to ukazuje, jakou pozici nyní standardní GPU v Nvidii mají, hlavní je AI. Firmě se zároveň zjednoduší reporting.
Nvidia po 20 letech ukončuje aplikaci Control Panel. Poběží jen v udržovacím režimu, kdy bude možné používání, ovšem se starými ovladači. U karet RTX Pro podpora ještě nějakou dobu poběží, než dojde k migraci všech nástrojů. Nvidia sloučila Control Panel s GeForce Experience do nové Nvidia App.
Výrobní proces Intelu na 1,8 nm (18A) prý zlepšuje výtěžnost o sedm až osm procent měsíčně. To zvedá zájem potenciálních zákazníků. Intel už se v rámci projektu Terafab dohodl s Teslou. Intel také připravuje proces 14A a výhledově 10A a 7A. Společně s jeho novými plány na pouzdření včetně optiky v čipech to vypadá, že by TSMC mohlo dostat novou silnou konkurenci, ale raději počkejme, jak to celé dopadne.
Firefox 151 přinese komunikace přes sériový port. Jde o Web Serial API, které kromě fyzických portů může pracovat i s virtualizovanými porty, USB a bluetooth.
Webový prohlížeč Vivaldi vyšel ve verzi 8.0. Hlavní změnou je nové uživatelské rozhraní, které sjednocuje prvky.
Wordpress 7.0 jde zde. Webový redakční systém má vylepšený editor, centrální správu písem, lepší administraci nebo větší integraci služeb AI. Shrnutí novinek je zde.
Cisco umožňuje všem zákazníkům rozjet open source operační systém SONiC na switchích Nexus 9000. Doposud tuto možnost měli jen hyperscaleři. V Česku se SONiC koketují v Seznamu, což je velký zákazník Cisca.
Snowflake chce nakoupit kapacitu čipů vytvořených AWS za šest miliard dolarů. Jde o procesory Graviton a AI čipy Trainium a Inferentia. Pro AWS začínají jeho křemíky vytvářet opravdu velký byznys, stejně jako pro Google a jeho TPU.
Čínská Alibaba rozchodila Android 16 na RISC-V. Zatím jde o pokus využívající vlastní procesor XuanTie 9.
Vyšel Proxmox Virtual Environment 9.2. Největší přídavkem je Dynamic Load Balancer, což je rozšíření Cluster Resource Scheduleru s možností dynamického režimu.
Další firma zaměřená na AI programování dostala velké peníze. Startup Cognition si přišel na další miliardu dolarů při ohodnocení 25 miliard dolarů.
