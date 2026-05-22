Onsemi v Rožnově propustí další stovky lidí, EU i díky Čechům dělá špičkovou AI, nálož AI novinek Googlu

Vždy v pátek připravuje reportér Jan Sedlák výběr zajímavých zpráv ze světa IT. Co se událo v tomto týdnu?
Onsemi v Rožnově propouští další stovky lidí. Stát stále nerozhodl o pobídce pro masivní investici. Tentokrát přijde o práci 200 až 300 zaměstnanců, v předchozí vlně jich bylo 170. Propouští se v oblasti karbidu křemíku (SiC), který je vhodný pro čipy do elektrovozů nebo řízení napájení datových center. V Rožnově vyvinuli vlastní technologie na výrobu SiC waferů (desky, z nichž se dělají čipy), ale vedení se rozhodlo tyto wafery nakupovat od dodavatele. Nálada mezi některými zaměstnanci je nic moc, vadí jim tabulkové řízení technologické firmy. Část zaměstnanců nedávno odešla a v Brně založila pobočku čipové firmy Elmos. Onsemi zároveň chce v Rožnově investovat 44 miliard na komplexní expanzi v SiC, ale stát pořád nerozhodl o pobídce kolem 11 miliard. Andrej Babiš projektu nefandí a propouštění nevytváří dobré PR podmínky. Onsemi prochází složitou situací, naposledy ale získala zakázky od Nvidie a čínských automobilek. Koupila také část brněnské firmy Codasip navrhující procesory, což posílí design centrum v Brně.
Letitý kolos za pomoci Čechů ukazuje, že i v Evropě lze vyvíjet AI na světové úrovni. Německý SAP se zaměřil na takzvané tabulární modely, které umí dobře pracovat s tabulkami a čísly. Ty kombinuje s LLM a další vlastní technologií Joule. Na projektech kolem AI dělá i česká centrála SAP Labs zaměstnávající kolem 700 lidí.
Slovenský spoluzakladatel OpenAI Andrej Karpathy přešel do Anthropicu. Na AI pracoval také v Tesle. U tvůrců Claude bude mít na starost pre-training. Karpathy je rodák z Bratislavy, 15 let žil v Košicích a poté zamířil do světa.
Google na konferenci I/O představil nemalou nálož AI novinek. Je zde nový model Gemini 3.5 Flash, který je zdarma a v mnohém překonává předchozí verzi Pro. Zamíří také do webového vyhledávače (kde AI postupně převezme hlavní roli), k dispozici už je v chatbotovi či Antigravity. Gemini už má přes 900 milionů měsíčně aktivních uživatelů. Google zároveň zavádí limity na používání AI, spotřebu lze sledovat na této stránce. Antigravity je zde v druhé verzi, slouží pro práci s agenty. Google AI Studio nyní umí jednoduše vytvářet appky pro Android. Gemini Omni je nový model, který vypadá dost slušně. Měl by pochopit, co chcete vytvořit a pak to skutečně vykonat (cokoliv z čehokoliv). Google spolupracuje se Samsungem na dalších chytrých AR brýlích.
Tvůrce linuxového jádra si stěžuje na záplavu hlášení generovaných pomocí AI. Linus Torvalds registruje přetížený bezpečnostní mailing list. Přispěvatelé na pomocí AI hledají chyby a hlášení jsou vlivem toho často duplicitní. Torvalds vyzval k hlášení chyb s přidanou hodnotou, případně s opravami.
Nvidia hlásí další rekordní výsledky. Tržby v posledním kvartálu vyrostly o 20 procent na 81,6 miliardy dolarů. Z toho přes 75 miliard je z datacenter, tedy AI. Firma koupí vlastní akcie za 80 miliard dolarů. V příštím čtvrtletí se počítá s tržbami kolem 91 miliard dolarů. Hrubá marže činila 75 procent, čistý zisk se dostal přes 58 miliard dolarů. Podle Jensena Huanga mohou být dalším velkým trhem procesory. Tam se Nvidia začíná roztahovat, protože často dodává GPU v kombinaci se svými ARM CPU, což chce akcelerovat s příchodem Vera CPU. Podobně Nvidia obsazuje síťový trh.
Nvidia natrénovala jazykový model s 12 miliardami parametrů na FP4. Použitý byl nový formát NVFP4. To výrazně snižuje množství potřebné paměti a zrychluje aritmetické operace.
Google a BlackStone chtějí vytvořit novou firmu, která bude stavět datacentra využívající AI čipy Google TPU. V roce 2027 by měly disponovat 500 MW. Investice činí pět miliard dolarů. Google už má osmou generaci TPU, na Lupě jsme jí nedávno ukázali.
Francouzský Mistral AI koupil rakouský startup Emmi AI. Ten vyvíjí modely vhodné pro fyzikální simulace jako je proudění vzduchu, šíření tepla a podobně. Je pravděpodobné, že Mistral hledá v ostré konkurenci OpenAI a spol. své místo na světě a že se bude chtít více uplatnit doma v Evropě v rámci průmyslu.
Anthropic získal společnost Stainless. Ta se snaží rozvíjet produkt pro automatizaci balíčků SDK, což by mělo zapadnout do snah Anthropicu nabídnout silnou AI platformu pro vývojáře.
Investice do AI by se letos měly dostat na 2,6 bilionu dolarů. Jen na infrastrukturu podle Gartneru půjde 1,43 bilionu. Hlavními investory jsou hyperscaleři a další tahouni oboru.
Anthropic bude měsíčně platit xAI kolem 1,25 miliardy dolarů za výpočetní výkon. Muskova firma tak utilizuje svůj cluster Colossus 1.
Tvůrce AI čipů Cerebras při vstupu na burzu vybral 5,5 miliardy dolarů. Firma tak má důležitý kapitál pro další rozvoj. Cerebras dělá největší čipy na světě, zabírají celý wafer. Mají SRAM a hodí se pro rychlou inferenci, podobně jako Nvidia Groq a další.
Oracle spustil nové cloudové AI instance s čipy ARM. Nasadil procesory od společnosti Ampere Computing, do níž investoval a která se zabývá vývojem serverový procesorů.
Firefox těží z povinnosti poskytovatelů operačních systémů v Evropské unii nabízet možnost výběru výchozího webového prohlížeče. Mozilla tímto způsobem získala šest milionů nových uživatelů.
Evropa má základnovou stanici schopnou komunikovat laserem s malými satelity ve vesmíru. Jde o projekt firmy Astrolight a ESA instalovaný v Řecku. Stanice komunikuje s CubeSaty.
Český vývojář Marek Olšák přešel z AMD do Valve. V AMD dělal na ovladačích Mesa/Gallium3D. Valve se dlouhodobě snaží protlačit Linux jako systém pro hraní, čemuž pomáhají Proton, SteamOS nebo jeho konzole. Firma tedy řeší i grafické ovladače a právě v konzolích používá APU od AMD.
AMD zpřístupní technologii FSR 4.1 také na starších grafických kartách. Z aktuálních Radeonů 9000 zamíří i na modely 7000 a 6000 (červenec a začátek roku 2027). AMD nejdříve říkalo, že tento krok nepůjde, protože nové Radeony mají hardwarovou podporu v podobě FP8. Nakonec to ale půjde i na Int8. FSR4 výrazně zlepšuje kvalitu upscalingu a dalších AI funkcí pro generování grafiky, snese srovnání s Nvidia DLSS.
Webovou stránku lze zprovoznit i na pomalém mikrokontroleru za dolar. Projekt ukázal, že je něco takového možné na jednom jádře s frekvencí 24 MHz, osmi kB RAM a 64 kB paměti flash.
Microsoft přestane v prohlížeči Edge ukládat hesla v čitelné podobě. Tato praxe byla objevena nedávno a firma uvedla, že jde o záměr, ovšem bez vysvětlení tohoto záhadného záměru. Kritika byla velká a Microsoft otočil, od verze 148 už by Edge takto hesla uchovávat neměl.
Microsoft také umožní přemapování dedikované klávesy Copilot. Ta se na klávesnicích začala objevovat v roce 2024, často jako náhrada jiných tlačítek. Microsoft už dříve naznal, že Copilota všude tlačí moc na sílu a že je to spíše kontraproduktivní.
Polsko nařídilo úředníkům přestat používat Signal pro citlivou komunikaci. Na tamní představitele státu či armády totiž míří různé kampaně sociálního inženýrství. Polsko chce používat vlastní komunikátory jako mSzyfr Messenger.
Soundtrack z hry Doom se stal kulturním dědictvím USA. Ostrá metalová hudba byla zařazena do národního katalogu nahrávek v rámci knihovny tamního kongresu.
Microsoft představil novou generací notebooků Surface for Business. Jde o tradiční iteraci s tím, že jsou nasazeny čipy Intel Panther Lake.
Intel údajně nutí výrobce počítačů, aby nasazovali procesory vyrobené na novém procesu 18A (1,8 nm). Firma zároveň omezuje dodávky z procesu Intel 7, které alokuje na čipy pro servery a umělou inteligenci, mimo jiné Granite Rapids. Marže je na nich výrazně vyšší. Pro Intel je zároveň důležité, aby jeho nový proces byl co nejvíce využitý.
Japonci pracují na spínači, který dokáže měnit binární stav až tisíckrát rychleji než dnešní AI čipy. Používají sloučeninu manganu a cínu s antiferomagnetismem. Díky tomu lze přenášet a ukládat elektrický náboj a zároveň spin elektronů.
Čína postavila superpočítač s vlastními čipy. Výkon má být až 1,54 exaflops (BF16), teoreticky se lze dostat na 2,16 exaflops. Stroj LineShine nepoužívá GPU, ale procesory od Huawei. Mimo jiné jde o reakci Číny na americké sankce znemožňující dovoz nejmodernějších AI čipů. Procesorů je nasazených 40 960, celkově jde o skoro 2,5 milionu jader. Huawei se tvorbou procesorů ARM zabývá dlouhodobě.
Číně se zároveň postupně daří snižovat závislost na zahraničních čipech. Podíl domácích dodavatelů se za posledních pět let zečtyřnásobil. Koreluje to se sankčním tlakem USA, který se evidentně obrací právě proti USA. Součástí nedávné delegace Trumpa do Číny byl například i Jensen Huang (Trump ho označil jako Great Jensen Huang, of Nvidia). Cílem bylo od Číny získat povolení k dovozu AI čipů H200, která se k tomu nemá. Jde o zásadní obrat, USA nejdříve čipy dodávat nechtěly a teď se snaží o opak, ovšem Čína trucuje.
V Číně spustili podmořské datové centrum. Údajně by mělo jít o komerční provoz firem China Telecom a HiCloud Technology. Příkon činí 24 MW, instalovány jsou skoro dva tisíce serverů, které jsou ponořeny do hloubky 35 metrů. PUE je pod 1,15. Napájení řeší větrníky.
Německo poskytlo 1,3 milionu eur tvůrcům KDE. Prostředky jdou z tamního fondu pro technologickou suverenitu. Němci podobně podpořili Gnome nebo FreeBSD.
Analog Devices kupuje firmu Empower Semiconductor. Transakce vyjde na 1,5 miliardy dolarů. Empower dělá čipy pro regulaci napětí, jde o doplnění nabídky Analogu.
Notebooky Framework Laptop 13 lze osadit novou deskou s procesorem RISC-V. Cena začíná na 699 dolarech. Součástí je čip SpacemiT K3 RISC-V AI SoC s osmi jádry a frekvencí až 2,5 GHz.
Intel zrušil chystaný procesor Core Ultra 9 290K Plus. Spadá do kategorie Arrow Lake Refresh. Důvodem je nedostatečný výkon.
Qualcomm má v nabídce nové mobilní čipy Snapdragon. Jde o low-end modely pro levnější mobily, konkrétně se jedná o Snapdragon 6 Gen 5 a Snapdragon 4 Gen 5.
Čtení na Root.cz a Cnews.cz:
