 »  Open source je taktika, jak dosáhnout na nižší cenu, říká nová šéfka českého Oraclu

„Už se setkáváme s tím, že zákazníci na jednáních vyhrožují nasazením open source alternativ k našemu softwaru. Ale to je spíše taktika, jak dosáhnout na nižší cenu,“ popisuje v rozhovoru pro Lupu nová ředitelka české pobočky společnosti Oracle Renata Dvořáková.

Právě open source, nové a nové druhy databází a další moderní technologie na vzestupu jsou Oraclu často otloukány přes hlavu. Stejně tak jako cloud. Firmě ale nadále nechybí její tradiční sebejistota.

Oracle v Česku v posledních měsících prošel několika velkými změnami – přestěhoval se, vyměnil osobu na nejvyšším postu, spojil se s koupeným NetSuite, koupil pražské Apiary a rozjel velký nábor lidí spojený s vybudováním cloudové jednotky Oracle Digital.

Jedno z osmi

Oracle Digital jsou ve firmě nové mezinárodní jednotky, které se zaměřují na prodej cloudových služeb a aplikací. Oracle vybudoval osm takových center a jedno z nich je v Praze. V různých vlnách do nich nabírá tisíce lidí, přičemž poslední kolo jednoho tisíce lidí pro celý region Evropy, Blízkého východu a Afriky bylo oznámeno před pár týdny.



Aviatica, sídlo českého Oraclu

Nabídku na vedení sekce Oracle Digital v Česku, na Slovensku a v Maďarsku dostal dosavadní ředitel českého Oraclu Josef Švenda (náš rozhovor). Digital má být velice aktivní jednotkou, která má mimo jiné za úkol shánět zcela nové zákazníky.

Oracle je tradičně silný u velkých zákazníků, kteří na jeho technologiích provozují „mission critical“ systémy. O tyto „vyjmenované zákazníky“, jak se jim v Oraclu říká, se nadále bude starat česká pobočka Oraclu, nové a menší spojené s cloudem pak dostal na starost Oracle Digital.

„Tak, jako jsme dříve měli jako prioritu prodej našich takzvaných engineered systémů (serverový hardware postavený po odkupu Sun Microsystems – poznámka redakce), je dnes naší prioritou cloud,“ navazuje Dvořáková.

Zopakovat úspěch

Právě o hardwarové systémy Oraclu se nová šéfka české pobočky v minulosti hodně starala. To, co Oracle v hardwaru dělá, není běžný komoditní server. Přístroje Exa v sobě kombinují více propojených technologií (servery, sítě, storage a podobně) včetně čipů a softwaru. Jsou to stroje výkonné, ale ne zcela levné.



Aviatica, sídlo českého Oraclu

Proto se na menších trzích neprodávají jako housky na krámu. „U nás se nám jich podařilo prodat desítky,“ počítá Dvořáková. Desetimilionový český trh má dokonce stejnou instalovanou bázi, jako čtyřikrát větší Polsko. Mezi zákazníky jsou zástupci tří hlavních oblastí, o které se Oracle nejvíce zajímá: telekomunikace (O2 má SuperCluster), finančnictví (ČNB, J&T a další) a státní správa (Ministerstvo pro místní rozvoj).

Podobný úspěch chce Dvořáková zopakovat také s cloudem. Ten zatím cíle plní. Respektive překonává, protože východní Evropa jako celek se dostala na 200 procent plánu.

Oracle by nyní rád zákazníky ve velkém převáděl na cloud, u těch tradičních velkých enterprise podniků to ale není jen tak. Databáze a další kritické „workloady“ do cloudu zatím ve velkém nepřesouvají a využívají ho spíše pro zálohování a také v rámci vývoje a testování. To je poměrně častý jev i u konkurence.

Růst doprovází růst

„U databází a spol. v cloudu to chce první velké a dobré reference,“ popisuje Dvořáková. Co se naopak daří prodávat rychle jsou cloudové (SaaS) aplikace. Ty Oracle ve velkém poskládal v posledních letech i díky velkým nákupům. V Česku je populární zejména nástroj BlueKai.

Oracle lokální finanční výsledky nekomentuje. Vývoj je ale podobný, jako na globální úrovni. Čísla z tradičních licencí padají (zatím prý nijak dramaticky) a cloudu se naopak z malých čísel daří zvyšovat prodeje.

„Naši zákazníci jako PPF nebo Penta rostou v zahraničí, což ve výsledku pomáhá také našemu byznysu,“ dodává šéfka Oraclu.

Početný český vývoj

Bilance Oraclu se navíc v budoucnu nejspíše začne vylepšovat i díky odkupu NetSuite za 9,3 miliardy dolarů, což je jedna z největších akvizic Oraclu vůbec (náš článek). NetSuite se od května v Česku stal součástí Oracle Czech a pro Oracle jako takový nákup znamená větší vstupenku do ERP byznysu a mezi menší a střední zákazníky.

NetSuite má u nás velkou základnu – v Brně zaměstnává už kolem 700 vývojářů a centrála se postupně neustále rozrůstá. V prodeji ale zde ale žádné přímé aktivity nejsou a NetSuite zdejší obchod řeší skrze zahraniční pobočky. Podle informací Lupy se nicméně zvažuje to, že by u nás vzniklo i lokální obchodní zastoupení. Oracle je u CzechInvestu oblíbený investor.

Stovky vývojářů (firma přesné počty nekomentuje) má v Česku také samotný Oracle. Tradičně se zaměřují především na Javu a NetBeans. Řady nedávno rozšířili také vývojáři Apiary. Spoluzakladatel a šéf Apiary (dnes viceprezident Oraclu pro API) Jakub Nešetřil nedávno Lupě řekl, že se tento vývoj zdvojnásobí. Karlínské kanceláře se v budoucnu přestěhují do zdejší centrály Oraclu.

Apiary formálně spadají pod Oracle Czech. Korporace má ale maticové řízení, takže se stejně jako v případě vývoje NetSuite či NetBeans komunikuje se zahraničními manažery.