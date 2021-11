Opera 10.50: upravené rozhraní, vyšší výkon i anonymní režim

Technologické pozadí: za vyšším výkonem!

Opera 10.50 bude používat renderovací jádro Presto 2.5. Není překvapením, že slibuje lepší podporu webových standardů. To je obvyklé zaklínadlo prakticky u každé nové verze libovolného renderovacího jádra. Presto 2.5 konkrétně slibuje podporu značky video z HTML 5 a některých novinek z CSS 3 (přechody, 2D transformace). Vylepšena by také měla být podpora značky canvas z HTML 5 a práce SVG grafikou. Opera 10.50 projde i testem Acid 3, ale to se povedlo již i dříve.

Opera 10.50 Beta 2 bez problémů projde testem Acid 3.

Velkou novinkou je engine Carakan po zpracování kódu v jazyce JavaScript. Má být výrazně rychlejší, než engine Futhark používaný v aktuální ostré Opeře 10.10. Jistě není nutné připomínat, že rychlost zpracování JavaScriptu je pro tvůrce webových prohlížečů dnes jedno z nejdůležitějších témat. Při rozmachu různých komplikovaných webových aplikací není divu. Carakan si zatím vede opravdu dobře. Nezávislým benchmarkem SunSpider v našich testech prošel za 595 milisekund. Futhark potřeboval na vykonání stejného výkonnostního testu 5554 milisekund, takže prohlášení vývojářů o několikanásobném zrychlení nejsou jen planými sliby.

Kladně by se měla na výkonu prohlížeče podepsat i grafická knihovna VEGA. Ta byla doposud používána při práci s SVG grafikou, ovšem nově je v její režii veškerý grafický výstup prohlížeče. Hardwarová akcelerace, kterou slibuje nový Internet Explorer 9 a experimentuje se s ní i u Firefoxu, není pro Opera Software tématem pro nejbližší měsíce. Tvůrci Opery však slibují, že právě díky knihovně VEGA dosáhne Opera 10.50 zajímavého výkonu i s využitím softwarové akcelerace. Subjektivně to lze potvrdit, nicméně zatím chybí srovnání s vyladěnou hardwarovou akcelerací.

Widgety se budou moci osvobodit od prohlížeče

Widgety (v české lokalizaci zvané pomůcky) Opera podporuje již od své deváté generace. Hovořilo se o nich jako o jedné z funkcí, která by k okrajovému prohlížeči mohla přivést nové uživatele. Widgety byly dokonce srovnávány s rozšířeními pro Firefox. Takové přirovnání ale poněkud pokulhává. V obou případech jde sice o uživatelem instalované doplňky přidávající nové funkce, ovšem ve většině dalších ohledů se koncepce těchto dvou systémů uživatelského doplnění nových funkcí rozcházejí.

Kdo viděl ve widgetech jakousi „killer feature“, může být do značné míry zklamán. Zatím se totiž widgety nevyprofilovaly jako klíčová funkce, kvůli které by uživatelé začali houfně přecházet na Operu. Nyní se však widgety v Opeře dočkají zajímavé renezance. Budou moci pracovat nezávisle na prohlížeči, protože Opera 10.50 přijde s konceptem Widgets for desktop. Widgety tedy bude možné spouštět přímo přes zástupce na ploše nebo v hlavním menu systému, a to bez potřeby spouštět i Operu. Poběží v samostatných procesech. Pád nebo zavření prohlížeče nepovede tedy i k pádu/zavření widgetů.

Vývojáři widgetů budou moci využít výrazně širší pole působnosti. Nepřichází však Opera Software s tímto konceptem pozdě, když miniaplikace vytvářené pomocí klasických webových technologií je možné navrhovat i pro postranní panel ve Windows Vista nebo plochu Windows 7? To je diskutabilní. Opera je multiplatformní, takže pro ní napsané widgety budou fungovat napříč operačními systémy včetně Windows XP.

Teoreticky záběr bude tedy mnohem širší, což by tvůrce widgetů mohlo zajímat. Navíc nejde jen o widgety nové. I některé z dnes vyvíjených widgetů si vyloženě říkají o osamostatnění od prohlížeče, aby byly přístupné jako samostatná aplikace. Do tvorby samostatných widgetů se tak bezesporu zapojí i někteří tvůrci těch současných. Na druhou stranu i dnes tu jsou widgetové platformy se širším záběrem. Za všechny jmenujme Yahoo Widgets nebo Google Desktop. Bude tedy zajímavé sledovat, jak se Widgets for desktop v podání norské společnosti Opera Software uchytí a to jak mezi vývojáři, tak mezi uživateli.

Pozdě, ale přece: anonymní surfování

Jako poslední z mainstreamových prohlížečů zavede nová Opera podporu speciálního režimu pro anonymní surfování. První jej před lety bez větší pozornosti nasadil Apple u svého prohlížeče Safari. Později jej nabídl i Google Chrome už v první veřejné testovací verzi. Přestože šlo o pověstné znovuobjevení kola, funkce lehce ironicky přezdívaná pornomód, se ihned začala těšit mediálnímu zájmu a stala se i předmětem poptávky uživatelů. Nebylo tak překvapením, že anonymní režim nabídl také Internet Explorer 8 a Firefox 3.5.

Opera 10.50 Beta 2 a otevření nového panelu v anonymním režimu.

Opera tedy z mainstreamových prohlížečů zavádí podporu anonymního režimu jako poslední, ale ukazuje se to jako určitá výhoda. Vývojáři totiž mohli zohlednit kritiku, která se na podporu této funkce snáší u konkurenčních prohlížečů. Opera dovede v anonymním režimu spustit nejen separátní okno prohlížeče, ale také nový panel. Ten pak může bez problémů koexistovat s ostatními běžnými panely, což je hodně praktická inovace.

Změny v uživatelském rozhraní: zjednodušuje se

Před pár lety se jako jedna z hlavních příčin neslavného rozšíření Opery uváděla se železnou pravidelností přílišná komplikovanost uživatelskou rozhraní. Přetékající nabídky, různé nástrojové lišty, postranní panel. To svého času dovedlo spolehlivě vyděsit nejednoho uživatele, který se pokoušel přejít z Internet Exploreru 6 nebo třeba i dřívějších verzí Firefoxu. Posledních několik verzí Opery se jej tedy snaží zjednodušovat, ale zároveň zachovávat široké možnosti přizpůsobení a pokročilé funkce.

Opera 10.50 se evidentně pokouší zachytit aktuální trendy návrhu uživatelského rozhraní webových prohlížečů, kterým položily základ prohlížeče Internet Explorer 7 a Google Chrome (ať už se nám to líbí nebo ne). Pokud se vám zamlouval elegantní černo-stříbrný kabátek z poslední ostré verze, tak vás zřejmě v nové Opeře 10.50 čeká nepříjemné překvapení. Alespoň to tak vypadá dle druhé betaverze, kde se Opera snaží o dnes tolik módní přeorganizování záhlaví.

Opera 10.50 Beta 2 pod Windows XP.

Tradiční titulkový pruh okna zmizel a výše se posunula lišta s panely, která jako barvu pozadí používá výchozí systémovou barvu právě pro titulkový pruh. Pod Windows 7 to nevypadá vůbec špatně (a podobně tomu zřejmě bude i pod Windows Vista), ale ve Windows XP toto řešení zrovna prohlížeči na kráse nepřidává. Je to samozřejmě jen můj subjektivní dojem. Pokud máte jiný názor, můžete se o něj podělit v diskusi pod článkem. Je otázkou, jestli tento koncept vydrží i do ostré verze.

Opera 10.50 Beta 2 a nové řešení hlavního menu.

Další zaznamenání hodnou změnou je opuštění od klasické nabídky v záhlaví okna. Ano, je to další část současné módní vlny. Opera 10.50 zatím koketuje s podobným nápadem, který je delší dobu zvažován i pro Firefox 4.0. Hlavní menu se tedy přesouvá pod tlačítko s logem prohlížeče v levém horním rohu. V případě Opery 10.50 i Firefoxu 4.0 to připomíná řešení z Office 2007, což je také důvod, proč se občas můžeme někde dočíst, že Firefox 4.0 nasadí Ribbon. To je samozřejmě nesmysl, ale v případě přesunu hlavního menu pod toto tlačítko se jistá podobnost zapře jen těžko.

Pro srovnání: menu v Office 2007 s rozhraním Ribbon.

V testovací verzi je zatím možné velmi jednoduše zrušit toto nové pojetí hlavní nabídky a vrátit se ke klasické horizontální liště. Patřičná volba je přímo v hlavním menu, tedy pokud ho uživatel dokáže najít (není tajemstvím, že někteří s tím v Office 2007 mají značné problémy). Menu se zobrazí i po stisknutí klávesy Alt. Nikoliv však po stisknutí klávesy F10, jíž lze menu vyvolat v Internet Exploreru a v některých dalších programech, které začaly klasickou hlavní nabídku ukrývat.

Opera 10.50 Beta 2 a dotaz na uložení hesla v liště.

Připravují se i další změny v uživatelském rozhraní. Například konečně zmizí obtěžující modální okna, kterým uživatel musí věnovat svou pozornost, protože zablokují přístup k hlavnímu oknu prohlížeče. Různé dotazy se tedy nyní budou po vzoru Firefoxu nebo Internet Exploreru objevovat v informační liště pod nástrojovým panelem. Navíc se po určité době automaticky skryjí, pokud jim uživatel nevěnuje pozornost.