 »  Operační systém od Amazonu, serverový procesor ARM s 80 jádry, Magic Leap na prodej

Vždy v pátek připravuje reportér Jan Sedlák výběr zajímavých zpráv ze světa IT. Co se událo v tomto týdnu?

Amazon začal kamenným obchodům nabízet technologii, díky které není třeba lidská obsluha, zjistil ZDNet. Jde o set kamer, senzorů a cloudových aplikací využívaných v ukázkových obchodech Amazon Go. Doposud nebylo jasné, zda si Amazon tento stack nechá pro sebe, nebo zda ho bude chtít šířit dál. Reportáž z Amazon Go jsme přinesli na Lupě. Podobné věci se snaží nabízet i Microsoft. Přečíst si můžete také naši reportáž z autonomního obchodu v Číně.

Amazon Web Services vytvořil vlastní operační systém pro chod kontejnerů ve virtuálních strojích a na bare metalu. Název dostal Bottlerocket, je open source a prozatím k dispozici jako vývojářské preview. Vyzkoušet jej lze jako Amazon Machine Image v EC2.

K dostání jsou první testovací kusy procesoru Ampere Altra. Jde o serverový CPU s 80 jádry postavenými na ARMu. Společnost Ampere uvádí, že procesor umí být výkonnější než Intel Xeon (Cascade Lake) s 28 jádry a AMD Epyc s 64 jádry. S masovou výrobou se počítá letos, použije se 7nm proces. Ampere založila a vede Renee James, která byla prezidentkou Intelu.

Spojené státy opět prodloužily výjimku vůči Huawei, díky čemuž mohou americké firmy poskytovat podporu až do 15. května. Jde už o několikáté prodloužení, které zajišťuje například to, že provideři ve venkovských lokalitách v USA mohou udržet v chodu své sítě často postavené právě na Huawei. Americká vláda se zároveň snaží rozjet projekt, v rámci kterého těmto providerům poskytne peníze na výměnu čínských komponent. Prodloužení podpory také umožňuje Googlu poskytovat licenci pro telefony prodané ještě před embargem. Americká vláda také podle TechCrunche chystá zákaz užití dronů vyrobených v zahraničí v rámci státních institucí.

Huawei se snaží osamostatnit na Googlu a buduje ekosystém kolem App Gallery a Huawei Mobile Services. Firma nyní zavádí, že vývojářům ponechá 100 procent peněz z prodeje aplikací na App Gallery. Nabídka platí na jeden rok, pak si vezme 10 procent. U her je to pak 15 procent v obou případech. O tom, jak se Huawei snaží zbořit monopol Googlu v Androidu, v našem článku.

Huawei zároveň očekává, že se letos prodeje telefonů na celosvětovém trhu propadnou o 20 procent. Minimálně tedy podle materiálů, které získal web The Information. Čínská firma loni prodala 248 milionů smartphonů, letos by to mělo být kolem 200 milionů.

Magic Leap hledá kupce, píše Bloomberg. Firma vyvíjí brýle pro rozšířenou realitu (AR), vytvořila kolem sebe velký hype a na investicích posbírala dvě miliardy dolarů. První ostrý produkt ale nijak nepřesvědčil, o čemž píšeme i v našem testu. Magic Leap byl investicemi ohodnocen na osm miliard dolarů a v rámci prodeje si má troufat až na deset miliard.

NHL by chtěla od letošního play-off nasadit senzory do puků a dresů hokejistů. Puck and Player Tracking se už nějakou dobu testuje a měl se využívat v televizních přenosech. Do budoucna se získané údaje zřejmě mají dát využívat i jinými způsoby. Systém pracuje s anténami a kamerami v rámci stadionu. Uvidíme, jestli ale nějaké play-off bude: NHL totiž kvůli koronaviru ohlásila pauzu.