 »  Operátor ICT zveřejnil pražskou datovou platformu Golemio jako open-source

Nejdřív to bylo koupené řešení od firmy Cisco, poté platforma vyvíjená vlastními silami a teď pražský Operátor ICT zveřejňuje svůj software a know-how jako open-source. Systém Golemio, nebo jeho části, tak mohou volně využívat jak další města, tak soukromé firmy.

Datová platforma začala vznikat v červnu loňského roku a její vývoj zatím stál asi 7 milionů Kč. Původní myšlenka byla jasná: vytvořit systém, který v sobě soustředí data z městských firem i dalších zdrojů a umožní politikům a občanům údaje zobrazovat a analyzovat a využívat například při městském plánování. Golemio dnes poskytuje ve formě otevřených dat údaje například o svozu odpadu, MHD (chystají se třeba data Dopravního podniku o poloze autobusů), parkování nebo data z řady senzorů umístěných v pražských ulicích.

Záhy se ukázalo, že krabicové řešení, na kterém Golemio původně vznikalo, nevyhovuje, a Operátor ICT začal vyvíjet vlastní software. „Potřebujeme dělat integraci dat a teď máme objednanou službu, ale když se něco stane a někdo něco chce, nemůžeme rychle reagovat, musíme zadat nějaký požadavek a podobně. Před asi půlrokem jsme si udělali analýzu a zjistili jsme, že si nejlepší systém dokážeme vyvinout sami,“ vysvětloval rozhodnutí v březnovém rozhovoru pro Lupu vedoucí datové platformy Benedikt Kotmel.

Proč dávat software zadarmo?

Kotmel do Operátora ICT přišel z ministerstva financí, kde pomáhal vyvinout open-source aplikaci CityVizor na vizualizaci a analýzu dat z městských rozpočtů. V městské firmě dostal na starost právě vývoj datové platformy. Jakmile firma začala vyvíjet vlastní software, bylo jasné, že Praha nakonec také zveřejní jeho zdrojový kód. Neobešlo se to ale bez nečekaných problémů.

„U projektu CityVizor jsme se přesvědčili, že na úrovni státní správy je open-source vlastně dost jednoduchý, protože ministerstvo může software prohlásit za úřední dílo a je hotovo,“ vysvětluje dnes Kotmel. Operátor ICT je ale akciová společnost, a i když je jejím akcionářem magistrát hlavního města Prahy, musí se řídit jinými zákonnými pravidly než státní správa.



CityVizor

„Jako akciová společnost máme primárně generovat zisk a vytvářet hodnotu. Museli jsme najít obchodní model, který by tomu vyhovoval. Abychom zjednodušeně řečeno něco nevytvořili za peníze města a nedali to k dispozici zadarmo a aby pak někdo nepřišel a neřekl, jak to, že to dáváte zadarmo, když komerční firmy podobné systémy prodávají za peníze. Byla to výzva a museli jsme všechno zdůvodnit, což nám pomohlo uvědomit si, jaký potenciál pro nás open-source má, co nám má přinést a pod jakou licencí jej máme publikovat,“ popisuje ředitel Úseku vývoje a architektury a člen představenstva Operátora ICT Michal Kraus.

Golemio nakonec své zdrojové kódy publikuje pod velmi otevřenou licencí MIT, která umožňuje software používat, měnit či prodávat bez jakýchkoli omezení (stačí jen uvést text licence). „Někdo nás přesvědčoval, abychom zvolili licenci GPL, která znamená, že když někdo software použije, musí výsledek také publikovat jako open-source. My ale chceme, aby se platforma implementovala i v jiných městech, a nevadí nám ani, když ji bude implementovat nějaká soukromá firma. Nechceme však, aby další města musela nutně publikovat své zdrojové kódy, protože by se mohla leknout komplikací s publikováním open-source a ani by nemohla vysoutěžit dodavatele, který by platformu implementoval, protože by vždycky musela sama zajišťovat zveřejnění kódu,“ vysvětluje Kotmel.

Data na severu

A některá další města skutečně mají o platformu zájem. Některé komponenty systému se chystá použít například Ústecký kraj, který ve spolupráci s ČVUT, Univerzitou J. E. Purkyně (UJEP) a několika městy buduje vlastní datovou platformu Portabo. „Máme už připravené memorandum mezi námi a Operátorem ICT, aby spolupráce mohla fungovat. Viděli jsme ukázky řady platforem, některé věci se nám líbily víc, některé méně, tak je vezmeme z jiné platformy,“ přibližuje vedoucí Centra informatiky UJEP Roman Vaibar.

Ke spolupráci se podle něj kromě dvou zmíněných vysokých škol zavázala také první tři města – Děčín, Litoměřice a Ústí nad Labem. „Myšlenka je taková, že my připravíme platformu, budeme ji provozovat aktuálně na univerzitních prostředcích a poskytneme ji všem zúčastněným městům. Každé z nich si vzalo nějakou pilotní oblast. Například Děčín se spolu s ČVUT bude zabývat dopravou a Litoměřice se budou zabývat energetikou, protože jsou jedním z měst, které do oblasti energetického managementu dost investovalo. Už se nám ozval i Chomutov, že by se chtěl také připojit,“ říká.

Projekt podle něj získal politickou podporu ve vedení kraje a rozběhly se už první datové analýzy. „Od října zpracováváme pro kraj datovou analýzu krajských dat. Dostali jsme data spisové služby, ekonomického systému a všech různých výkazních systémů, a teď zjišťujeme, jakým způsobem se dají tato data na sebe napojit nebo jaká data lze jednoduše zadefinovat a vypublikovat jako otevřená data,“ doplňuje Vaibar s tím, že do budoucna počítá také s publikováním zdrojových kódů ve formě open-source.