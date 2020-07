Operátoři nechtějí platit za sport, který nebyl. Fotbal přijde o velké peníze

Sportovní organizace a kluby chtějí za vysílací práva na prestižní utkání čím dál více peněz. Do soutěže tradičních televizních stanic navíc vstoupily internetové streamovací služby, které neváhají přeplácet svou konkurenci obrovskými částkami.

Na jaře letošního roku ale prakticky všechny soutěže zastavil koronavirus a následná preventivní opatření proti jeho šíření. Nevídané pozornosti se díky tomu dočkala běloruská fotbalová liga, která se hrála jako jediná.

Vzhledem k mnoha nedohraným ligovým ročníkům operátoři odmítají platit vysílací poplatky. Logicky poukazují, že žádné živé přenosy nebyly. Sami řešili problémy na několika frontách: čím zaplnit vysílací čas, jak vyřešit nasmlouvané reklamní bloky a jak tlumit nespokojenost svých klientů-diváků a sportovních fanoušků.

Sportovní život se postupně rozjíždí, ačkoliv se koronavir nezdá být v žádném případě poražen. Celé dění kolem vysílacích práv má i nečekané vedlejší důsledky, například výpadky v nabídce zcela jiných žánrů pořadů, než je sport.

Francouzský operátor Canal+, který prostřednictvím dceřiné M7 Group ovládá český a slovenský Skylink, například přenáší zápasy dvou francouzských nejvyšších soutěží: Ligue 1 a Ligue 2. Společně s katarskou společností BeIN Sports oznámil organizátorovi soutěží LFP, že uhradí poplatky pouze za odehrané a odvysílané zápasy k 30. dubnu 2020.

Profesionální fotbalová liga by tím mohla přijít až o 243 milionů eur z celkové sumy za roční kontrakty s oběma společnostmi. Ty jí měly vynést 726,5 milionů eur. Od další sezóny až do roku 2024 si majoritní práva zajistila španělská skupina MediaPro. Ta už předem avizovala, že si vyhrazuje právo neplatit za neodehrané zápasy. „Ale lepší by bylo, kdyby se hrálo a my zaplatit mohli,“ podotkl spoluzakladatel Jaume Roures. Canal+ si pouze zajistil (sublicencí od BeIN Sports) práva na dva zápasy Ligue 1 z každého kola. V odborném tisku bylo opakovaně zmiňováno, že Canal+ se hodlá zaměřit spíše na e-sporty.

V Německu se skupina Discovery rozhodla vyvázat ze smlouvy uzavřené s organizátorem dvou nejvyšších fotbalových soutěží DFL. Uplatnila klauzuli o „nepředvídaných okolnostech“. Smlouva byla původně uzavřena na čtyři hrací období počínaje sezonou 2017/18, končící řádným dohráním sezóny 2020/21. Pokrývala vysílání zápasů v Německu na kanálu Eurosport. Skupina Discovery zároveň poskytla tato práva v roce 2019 formou sublicence streamovací platformě DAZN.

Zápasy Bundesligy budou podle dobíhající smlouvy vysílány zbylými smluvními partnery, kterými jsou pro živé přenosy hlavní partner Sky Deutschland a také platforma DAZN. Souhrny a sportovní studia stále vysílají veřejnoprávní ARD i ZDF. Diváci německého Eurosportu však o zápasy Bundesligy přicházejí.

A německá fotbalová liga se musí rozloučit se 150 miliony eur, které už jí Discovery nezaplatí.

Po proběhlé aukci vysílacích práv na další čtyři období (2021/22 až 2024/25) situace doznala mírných změn. O živé přenosy Bundesligy se tu sice opět dělí placené Sky Deutschland a DAZN, nicméně práva na volné vysílání devíti zápasů si ve zmíněné aukci pojistila ProSiebenSat1 a k vidění budou na Sat.1. Veškeré živé přenosy 2. Bundesligy zůstávají v nabídce placené Sky Deutschland.