Ošklivé vánoční svetry od Microsoftu, ve Windows 10 půjde Android, Salesforce kupuje Slack

Vždy v pátek připravuje reportér Jan Sedlák výběr zajímavých zpráv ze světa IT. Co se událo v tomto týdnu?

Salesforce.com skutečně za 27,7 miliardy dolarů kupuje Slack. Ten letos na burze oslaboval a ztráta za poslední dva kvartály činila necelých 150 milionů dolarů. Slack čelí silné konkurenci od Microsoftu. Firma dokonce podala stížnost ohledně údajného antimonopolního chování, protože Microsoft tlačí Teams skrze Microsoft 365. Microsoft se původně o koupi Slacku rovněž zajímal a z Teams obchodně udělal jednu z priorit. Redmond a Salesforce.com nyní půjdou do zajímavého souboje. Marc Benioff už v oblasti spolupráce nějakou dobu posiluje, koupil třeba Quip pro sdílení dokumentů. Slack se stane součástí nabídky Customer 360 a bude zajímavé sledovat, jak se na Slacku projeví sloučení kultur.

Amazon Web Services představil hromadu novinek, proklikat je je možné zde. Součástí nabídky EC2 jsou nyní instance s macOS. Nová databáze Babelfish for Aurora PostgreSQL jde proti Microsoft SQL. AWS Proton je automatizovaná správa kontejnerů. QuickSight Q je další posílení v BI. Amazon také představil čip AWS Trainium. Určený je pro strojové učení a frameworky typu PyTorch nebo TensorFlow, bude součástí instancí v SageMaker a slibuje vyšší efektivitu vůči GPU instancím. Další ML instance budou k dispozici s Intel Habana. Přichází i nové instance C6gn postavené na ARM čipu Graviton2, který si AWS vyvíjí. Komentáře k novinkám má na Twitteru třeba Petr Soukup.

Nvidia vydala grafiku GeForce RTX 3060 Ti. Ta je zhruba na 85 až 90 procentech výkonu 3070 s cenou za referenční model 11,5 tisíce korun. Nereferenční karty se u nás začaly prodávat spíše od 12 do 15 tisíc, hned ale byly vyprodány, stejně jako všechny GPU. Pokud 3060 Ti seženete, jde o dobrou volbu. Karta v poměru cena/výkon překonává dosavadního šampiona AMD Radeon RX 5700 XT a ve výkonu samotném pak RTX 2080 Super. AMD chystá konkurenci v podobě 6700, nejdříve ale dorazí v lednu. Oproti 3060 nabídne 12 GB VRAM (Nvidia má pouze osm, což do budoucna nemusí být dostačující).

Microsoft vydal speciální edici ošklivých vánočních svetrů. Jsou lepší než se sobama, protože mají loga Malování, Windows 95 a Windows XP. Hned se po nich zaprášilo, ale snad zase brzy budou skladem.

Na Windows 10 by v budoucnu měly fungovat aplikace pro Android, zjistil Windows Central. Jde o projekt Latte s tím, že distribuce appek by měla probíhat přes Microsoft Store, nikoliv Google Play. Údajně nebudou třeba změny v kódu, jen proběhne obalení do MSIX. Pod Windows 10 už lze díky Windows Subsystem for Linux (WSL) provozovat linuxové aplikace, brzy dojde i na podporu grafických verzí a akcelerace přes GPU.

Do Windows 10 zároveň budou rychleji přibývat nové funkce. Nebude se tak dít pouze skrze velké jarní a podzimní aktualizace celého systému, ale skrze balíčky Feature Experience Pack. Podobně je nezávisle aktualizován třeba prohlížeč Edge.

Čipsety B450 a X470 čeká ještě slušná životnost. Výrobci základních desek už začali vydávat nové BIOSy s podporou procesorů AMD Ryzen 5000. Původně se počítalo s lednem. Vzhledem k tomu, že nové Ryzeny jsou prakticky vyprodané, jde o dobrou rezervu. Zmiňované čipsety přitom původně podporu Zen 3 dostat neměly, AMD ale po tlaku zákazníků kapitulovalo. Zároveň postupně přichází podpora pro Smart Access Memory.

Čínská naděje na osamostatnění se v čipech zkrachovala. Podniku HSMC založeném v roce 2017 jako součást snah čínské vlády vytvořit samostatné alternativy pro TSMC a spol. došly peníze. Továrnu ve Wuhanu převzala místní vláda. Přesné pozadí krachu se neví. HSMC najalo zkušené lidi z TSMC a mělo zajistit výrobní procesy čipů pod 10 nm. Čína do polovodičů lije další peníze, aktivity zesiluje zejména po tlacích USA na Huawei a další podniky. Hlavní šampion v podobě SMIC už je také pod sankcemi.

Naopak šanghajský Espressif se má k světu a vydal nový IoT procesor postavený na otevřeném standardu RISC-V. Jde o jedno 32bitové jádro na 160 MHz. Jeden z tvůrců RISC-V se pak pro ZDNet rozvyprávěl o tom, jaké tato technologie dělá průlomy.

Prodeje telefonů Huawei v západní Evropě klesly o 58,7 procenta. Jde o čísla IDC za třetí kvartál. Embargo USA a absence služeb Googlu tedy dělají své. Situace využily jiné dvě čínské firmy, tedy Xiaomi a Oppo. Vyrostly o 152, respektive 566 procent. Xiaomi také kapitálově posiluje, aby zvládlo pozice Huawei co nejrychleji obsadit.

Šéf amerického telekomunikačního regulátora FCC Ajit Pai v lednu opustí funkci. Skončí tak s Trumpovou administrativou. Pai byl kritizován za ničení síťové neutrality, jeho působení je rozebráno třeba zde.

Čína začíná více regulovat technologické firmy. Proč? Bloomberg glosuje, že se situace dá přirovnat k té na západě. E-commerce, velké platformy a podobně rostou i v krizi, menší hráči a tradiční byznys ale padají či stagnují. To s sebou nese i nálady ve společnosti.

Qualcomm představil čip Snapdragon 888, který naváže na dosavadní high-end 865. Má výrazně vzrůst výkon grafiky Adreno, součástí budou CPU jádra Kryo 680 s až 2,84 GHz, 5G modem X60, Wi-Fi a 6 GHz, dynamické sdílení spektra a samozřejmě 5nm proces. Prvním modelem s tímto čipem má být Xiaomi Mi 11.

Oracle rozšiřuje možnosti MySQL. V Oracle Cloudu spouští managed službu, která z MySQL dělá nejenom transakční databázi, ale také s možnostmi analytiky (analytic processing). ZDNet to více analyzuje.

Raspberry Pi dostává oficiální větráček určený do oficiální krabičky. Je napájen pěti volty, má rozměry 18 × 18 × 10 milimetrů, PWM a stojí 135 korun. Pro Raspberry byl také uvolněn nový Wi-Fi firmware, který přidává 80MHz kanály v pásmu 5 GHz.

Hewlett Packard Enterprise přesouvá své hlavní sídlo ze San José v Kalifornii do Houstonu v Texasu. Lidé se přesouvat nebudou, vznikne ale nová entita, kde bude sedět i ředitel firmy Antonio Neri. Ten přesun obhajuje například levnějšími realitami či dostatkem pracovní síly. Změna údajně nesouvisí s nižšími texaskými daněmi. Silicon Valley má být nadále pro HPE hlavní technologický hub.

Microsoft kupuje esportovou platformu Smash.gg. Ta poskytuje pozadí pro herní turnaje a akce. Microsoft zřejmě službu plánuje začlenit do MSN. Pro Redmond jde po ukončení streamovacího projektu Mixer (pozůstatky převzal Facebook) o další aktivitu v tomto směru.

Google kupuje startup Actifio, který vyvíjí software pro data management, disaster recovery a obecně práci s daty a storage. Stane se součástí Google Cloudu.

Google spustil službu Android Enterprise Essentials. Je určená pro menší a střední firmy a slouží ke správě jejich mobilních zařízení s Androidem.

Vychází souborový systém OpenZFS 2.0. Došlo ke sjednocení podpory pro Linux a FreeBSD, na macOS se dělá. Jinak přibyla podpora Zstd nebo L2ARC.

ServiceNow kupuje Element AI. Získává tak kapacity ve strojovém učení a spol. a zároveň v Kanadě, odkud Element pochází, vybuduje vývojový hub pro AI.

Poměrně ambiciózní bezpečnostní softwarová firma Ivanti kupuje podniky MobileIron a Pulse Secure. Hodnota první transakce činí 872 milionů dolarů v akciích. Ivanti také navázalo nové partnerství s Avastem.