 »  Osobnosti z CNN, Česko.Digital, Českého rozhlasu nebo Seznamu vystoupí na CIF 2019

Program Czech Internet Fora je rozdělen do tematických bloků, vystoupí více než dvě desítky spíkrů, na co se konkrétně již příští týden můžete těšit?

Prvním řečníkem v bloku digitalizace ČR bude Ivan Bartoš, poslanec Poslanecké sněmovny PČR za Českou pirátskou stranu, který se tématem rozvoje e-Governmentu dlouhodobě zabývá. Naváže na něj Jakub Nešetřil, který v květnu letošního roku založil neziskovou organizaci, IT komunitu Česko.Digital, která se snaží přinášet technologie a inovace do prostředí veřejně prospěšných projektů. Vladimír Dzurilla, vládní zmocněnec pro oblast IT a digitalizaci a ředitel státního podniku Státní pokladna Centrum sdílených služeb, pak tento blok svou přednáškou, v níž představí koncepci Digitální Česko, uzavře.

V bloku zpravodajství se svými postřehy vystoupí Senior Editor Nick Thompson ze zpravodajské stanice CNN. Jak faktory, jako jsou rozvoj nových technologií, sociální sítě a světový lídři, tvorbu zpráv ovlivňují? Josef Šlerka, ředitel Nadační fond nezávislé žurnalistiky, se zaměří na české zpravodajské weby. Jakub Unger, ředitel divize Zpravodajství a rádií ze Seznam.cz, shrne tři roky fungování a budoucnost Seznam Zprávy.

Máte svůj oblíbený podcast, který pravidelně posloucháte? Fenoménu audiopořadů se bude věnovat analytik webu Českého rozhlasu Adam Javůrek, na něj naváže panelová diskuze. Hana Kuncová, vedoucí podcastové sekce v magazínu Forbes, Tomáš Sobel, zakladatel a jednatel till3am, a Dan Tržil, autor oblíbených podcastů, představí účastníkům svůj názor na budoucnost mluveného slova.

Kristýna Audiová, Brand Manager z Rohlik.cz, promluví o nutnosti spolupráce marketingového a obchodního oddělení při budování brandu. Eva Čejková Vašková ve své prezentaci s názvem Mikroinfluenceři a přeměna publika na komunity poodhalí svůj příběh, kdy vybudovala komunitu Ženy s.r.o. S case study, s konkrétní marketingovou kampaní pro Plzeňský Prazdroj, vystoupí Andrea Hurychová z WeDigital.

Program je rozmístěn do dvou sálů Národního domu na Vinohradech, projděte si ho, seznamte se se všemi řečníky i tématy a sestavte si harmonogram podle vlastních preferencí. K účasti stačí vyplnit online registraci. V úterý 15. října se na vás těšíme.

