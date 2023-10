Otestovali jsme 8Gb/s internet od T-Mobilu. Zatím jde spíš o punk pro fanoušky, problémem jsou zařízení

Lupa dostala možnost krátce otestovat symetrický osmigigabitový internet od T-Mobilu určený pro koncové zákazníky. Operátor ho začal nabízet na několika místech v Olomouci. Prozatím jde spíše o věc pro fanoušky a experimentátory, čemuž odpovídá i měsíční cena 3999 korun.

„Zajímá nás, jestli někdo najde důvod, proč takový internet doma mít. Pak na tom můžeme postavit naše plány,“ řekli Lupě zástupci operátora. Gigabitový symetrický internet podle T-Mobilu bude pro 99 procent domácností ještě několik let bohatě stačit. T-Mobile začal symetrické tarify nabízet relativně nedávno. Poptávku po nich údajně výrazně nastartoval covid.

T-Mobile začal první domácnosti na svoji vlastní optiku připojovat v roce 2018. FTTH nabízí ve 134 českých městech a obcích. Gigabitový internet obecně firma nabízí pro více než milion domácností, což je dáno nejenom výstavbou optiky, ale také díky spolupráci s Vodafonem (UPC) a jeho síti postavené na DOCSIS.

Z deseti je reálných osm

Nabídka připojení o rychlostech 8/8 Gb/s je možná díky upgradu optické sítě na XGS-PON, kterou operátor dokončil letos v srpnu. Šlo o výměnu aktivních prvků. T-Mobile se rozhodoval mezi technologiemi od Nokie a Huawei, nakonec vyhrála Huawei (přesné modely pořízených „krabic“ T-Mobile neuvedl). Nyní je možné testovat, kam až je možné se dostat s rychlostmi.





Na fyzické vrstvě je k dispozici 10/10 Gb/s, ovšem reálně je možné se dostat maximálně na osm. Podle techniků T-Mobilu má každá vrstva sítě nějakou režii, takže zákazníci měřící na třetí až čtvrté vrstvě desítku nenaměří nikdy.

Důvod, proč si T-Mobile jako první testovací město zvolil Olomouc, je tamní 100Gb backhaul. Operátor v minulosti koupil tamního pokrokového poskytovatele internetu LEMO, díky čemuž v Olomouci byl například dostatek prostoru ve skříních s možností umisťování 100Gb karet. Také je tam vysoká penetrace zákazníků.

Testování 8Gb přípojky probíhalo v centrále T-Mobilu v Praze na Roztylech. Operátor zde má čerstvě vyčleněnou malou místnost na experimenty s koncovými zařízeními, jako jsou routery nebo herní konzole. Podobné certifikační laboratoře T-Mobilu (Deutsche Telekomu) jsou historicky na Slovensku, u nás ale vznikla potřeba znovu testovat zařízení na tuzemských sítích, i kvůli spolupráci s CETINem.

Je to punk

Když to zjednodušíme, zatím je to docela punk. Připojení optického kabelu šlo do XGS-PON modemu KAON PM1191, který T-Mobile bude dodávat i zákazníkům. Tam ale dodávka od operátora končí a zbytek si uživatelé musí vyřešit sami, což představuje trochu problém.

Modem je nutné propojit s routerem, kde je ovšem potřeba nastavit PPPoE. „Největším technickým problémem osmigigabitu od T-Mobilu je nutnost použít PPPoE. Při této rychlosti potřebujete hardwarovou akceleraci, ale takových routerů je jako šafránu. Kdyby služba fungovala s IPoE (DHCP), nabídka vhodných routerů by se podstatně rozšířila,“ shrnul Radek Zajíc.





T-Mobile připojení testuje na routeru ZyXEL EX7501-B0, který ale v současné době nemá na českém trhu k dispozici v dostatečném množství a potřebnou rychlostí dodávky. Router nabízí nizozemský T-Mobile, tam má ale lokální úpravy a u nás nejde použít.

Z routeru pak vedl kabel CAT7 (testy ukázaly bezproblémovou funkčnost také na CAT6 a CAT5E) do převodníku na Thunderbolt. Odsud už jsem internet připojil do portu USB-C na MacBooku Air s čipem M1. Na něm jsem se dostal na rychlosti necelých 6/6 Gb/s. Na testovacím počítači T-Mobilu to osmičku dávalo.

„V naměřených rychlostech jsou velké rozdíly, což je dáno i koncovými zařízeními. Velký vliv mají procesory. Náš Mac Mini s procesorem od Intelu dal pouze 600/900 Mb/s. Také mohou být problémem kapacity na straně serverů,“ uvedli technici T-Mobilu.

T-Mobile problémy s nedostupností routerů přiznává a řeší, jak nějaké na trh dostat. Jedná například s firmou ZTE, která potřebný 10Gb router k dispozici má, ale operátor ho ještě netestoval. V testu ostatně nebyly ani výkonnější modely od výrobců jako MikroTik nebo Ubiquiti. Nově založený lab prozatím nemá dostatečně rozpočty.

Deset gigabitů v Chomutově

T-Mobile není jediný, kdo se do experimentů s mnoha gigabity pustil. Provider GRAPE SC už má v nabídce připojení o rychlostech 10/10 Gb/s, a to za cenu 2999 korun (za dva gigabity chce pěkných 499 korun). Desetigigabit je v nabídce pro města Chomutov, Žatec a Louny, celkově jde o 25 tisíc domácností.

GRAPE SC používá technologii Active Optical Network (AON), což je dáno zejména špatnou dostupností koncových zařízení pro XGS-PON používaný u T-Mobilu. Provider nicméně do budoucna také počítá s přechodem na XGS-PON.

Zákazníci GRAPE SC v ceně dostanou i router CCR od MikroTiku. Poskytovatel se například těší na Turris Omnia Enterprise, pro který jsme nedávno přinesli detaily. V testu jsou také routery dalších výrobců.

„Zákazník je omezen pouze propustností 10GE portu. Má vlastní /30 IPv4 segment pro WAN a IPv6 konektivitu (/56 segment). Je tak limitován spíše svým PC, na kterém službu provozuje. Již nyní testujeme i 100GE přípojky, ale maximální propustnost s cenově dostupným koncovým PC je 26 000 Mb/s,“ popsal Lupě výkonný ředitel GRAPE SC Ladislav Růžička.

Je to trend

Mimochodem, T-Mobile stále IPv6 nenabízí. Firma na dotaz Lupy sdělila, že z jejího pohledu k tomu zatím není důvod, protože není masová poptávka a zároveň se nejedná o malou investici. IPv6 je nasazena v páteřní MPLS síti.

T-Mobile zatím na osmigigabitový internet nemá žádného platícího zákazníka. Firma v budoucnu začne připojení prezentovat v obchodě Magenta Experience Center v Praze na Pankráci, kam bude možné si přinést vlastní zařízení a otestovat ho. Termín spuštění ale zatím není k dispozici.

T-Mobile vyzval komunitu, aby s připojením zkusila experimentovat a hledat využití. Také GRAPE SC svůj desetigigabit zatím považuje spíše za fanouškovskou službu. „Ale to donedávna byla i gigabitová rychlost. Dva gigabity za 499 korun jsou u nás stále oblíbenější, trend je tedy jasný,“ dodal Růžička.

Dva gigabity už začínají být poměrně běžnou věcí a začínají se objevovat vyšší tarify. Softex NCP individuálně poskytuje symetrický desetigigabit a TRIONET nabízí 5/2 Gb/s za 650 korun měsíčně.