 »  Panika kolem FaceApp, šmírující rozšíření v Chromu a Firefoxu a 25 nejvlivnějších lidí na internetu

Hackeři napadli systémy bulharského ministerstva financí a odnesli si údaje milionů lidí a firem. Na podobnou aféru a událost Česko a zdejší systémy ještě čekají. Útok má nejspíš ruské kořeny, důvod známý není. Viz Bulharským úřadům při útoku hackerů unikla finanční data milionů obyvatel nebo In systemic breach, hackers steal millions of Bulgarians' financial data.

Miliony lidí mají v Chromu či Firefoxu rozšíření, která zaznamenávají vše, co uživatelé dělají. Většina z nich ani neví, že se něco takového děje. Získaná data jsou pak prodávána, a to včetně důvěrných soukromých adres, zaznamenaných hesel, e-mailů, geolokačních údajů a dalších důvěrných informací. Pokud máte v Chromu „neškodné“ Hover Zoom, tak to není dobře. Stejně jako cokoliv, co v Chromu chce právo pro čtení a změny historie prohlížení. Totéž SpeakIT!, SuperZooom, SaveFrom.net Helper, Fairshare Unlock či Panel Measurement. Analýza viz DataSpii: The catastrophic data leak via browser extensions.

Přes 93 % pornowebů předává data o návštěvnících třetím stranám, včetně Googlu či Facebooku. Google Analytics se například nalézá na polovině analyzovaných webů. Nechybí ani kód pro API Facebooku. Pornoweby navíc velmi omezeně fungují přes HTTPS (pouze 17 % ze zkoumaných) a ochraně soukromí nepomůže nakonec ani anonymní/inkognito režim prohlížeče. Detaily v Tracking sex: The implications of widespread sexual data leakage and tracking on porn websites (Preprint, July 2019) (PDF).

TELEgraficky

Pavel Baudiš v US Forbesu ■ RIP Blog Compass ■ Detaily červencového výpadku Cloudflare ■ remove.bg ■ Tohle si dejte chrislgarry/Apollo-11 ■ 242 milionů eur pokuty pro Qualcomm od EU ■ IT Chapter Two ■ Microsoft. 33,7 miliardy dolarů v Q4 2019 ■ Nejpomalejší je… Wix ■ Sky: Children of the Light ■ An SEO’s guide to XPath ■ Trennd ■ RIP Windows Defender

WEBDESIGN, INTERNET

Zemřel Fernando Corbato, muž, který vymyslel peklo jménem hesla. Dožil se 93 let, za vznik hesel ale může doba před šedesáti roky na MIT. Tehdy se řešilo, jak umožnit více lidem přístup do Compatible Time-Sharing System pro řešení matematických komplikovaností. Viz Fernando Corbato: Inventor of computer password dies aged 93 a Professor Emeritus Fernando Corbató, MIT computing pioneer, dies at 93.

25 nejvlivnějších lidí na internetu, o kterých jste nejspíš nikdy neslyšeli. Byť pár z nich jste snad aspoň občas někde v českém malém rybníčku potkali v médiích nebo na sociálních sítích. Těžko přehlédnout něco jako Donald Trump. Viz The 25 Most Influential People on the Internet.

Hledání mimozemšťanů a Area-51 na PornHubu zásadně vzrostlo. Ostatně co jiného čekat, když sociální sítě doslova šílí posty o dobrodružných výpravách právě do tajemné Oblasti 51. Viz Pornhub says searches for aliens and Area 51 are out of this world.

SOFTWARE

Microsoft vzal zpět rozhodnutí znemožnit partnerům mít interně licenci na produkty. Stalo se tak ale až po zásadní vlně nesouhlasu a pokrytí médii. Argumentem pro původní rušení bylo to, že to Microsoft stojí stovky milionů dolarů. Viz Microsoft capitulates and agrees to undo planned partner product-licensing changes a Updates to program change announcements.

Workplace od Facebooku zdražuje. Základní podoba se přejmenuje na WorkPlace Essential a zůstane dostupná zdarma, prémiová verze (Workplace Advanced) zdraží o dolar na 4 USD za osobu měsíčně. Objeví se nové Workplace Enterprise s 8 USD měsíčně za uživatele. Workplace má 2 miliony platících zákazníků, bohužel docela dost na to, aby pro Facebook už bylo extrémně zajímavé jako další důl na informace. Jeden ze zásadních důvodů, proč Workplace v žádném případě do firem nepatří. Viz Workplace, Facebook’s service for business teams, is raising its prices for the first time since launch.