Pád stablecoinu TerraUSD, počítání falešných účtů na Twitteru a novinky v plánech Meta s metaverzem

Čína sice dolování krypta zakázala, ale nefunguje to. Čínská globální hashrate vzrostla o 21,1 % od léta 2021 do ledna 2022.

Elon Musk odmítá pokračovat v koupi Twitteru, dokud se nevyjasní počty botů. Stále tedy není jasné, zda Musk od transakce úplně ustoupí, nebo zda jde jenom o hru kvůli snížení ceny.

SparkToro a Followerwonk: 19,43 % aktivních účtů je falešných či spam. Jde o analýzu na vzorku 44 058 účtů aktivních v posledních 90 dnech náhodně vybraných z více než 130 milionů profilů. Mezi sledujícími Elona Muska je možná až 70 % fake či spamovacích účtů. Twitter sám udává, že takových účtů bude do pěti procent. Běžné číslo i na jiných sociálních sítích ale je 20 až 30 procent. SparkToro a jejich „kontrola“ na fake účty ale není spolehlivá. Stále je nutné dodat, že to nedokáží správně spočítat. A že to ani spočítatelné není.





Představenstvo Twitteru bude prosazovat akvizici Elonem Muskem a bude ji chtít uzavřít co nejdříve. Pro Twitter to vlastně není ani tak moc dobrá zpráva, protože jak to nakonec zazní v článku, je evidentní, že představenstvo zjevně nemá ponětí, co s ním má dělat.

Elon Musk měl porušit NDA podepsané s Twitterem. Mělo k tomu dojít tím, že v tweetu, kde řešil počty botů, uvedl, že Twitter používá vzorek 100 účtů při kontrole na automatizované účty.

Elon Musk je prý „mentálně postižený“, „zvláštní“ a má mít „aspergera“. Součást bitvy mezi Elonem a Twitter začíná nabírat zvláštní obrátky po zveřejnění videa, kde Elona takto označuje jeden z vedoucích pracovníků Twitteru. Mimo jiné ještě přišel s tím, že Twitter „tu není od toho, aby lidem zajišťoval svobodu projevu“. Musk na to reagoval jedním tweetem o tom, že dotyčný ničí svobodu projevu a zesměšňuje lidi s aspergerovým syndromem.

Jaký je nejčernější scénář pro Twitter po koupi Elonem Muskem? Proměna v Truth Social/Gab/Parler zdarma pro všechny. Návrat Donalda Trumpa a záplavy dalších zablokovaných radikálních účtů. Vzestup fake news, dezinformací, konspirací a harašení. Ale také pornografie a dětské pornografie.

Jak špatně dopadnout v SEO po migraci? Třeba tak, že se na všech stránkách zaindexuje formulář pro souhlas s cookies. Dopady popsané v How the Cookie Monster Ate 22% of Our Visibility byly dost značné. A je to dobré poučení pro kohokoliv, kdo nasazuje nesmyslná řešení vyžadovaná EU.

Meta nebude budovat samostatné metaversum. Tedy alespoň to tak nějak říká Nick Clegg ve velmi dlouhém vlákně na Twitteru. Dobrý komentář k tomu je v Meta won't build a dedicated metaverse after all, exec says.

Microsoft Bing v USA cenzuruje čínské termíny ve vyhledávání. Automatické doplňování nenavrhuje věci, které jsou pro Čínu problematické. Podle Microsoftu jde o technickou chybu.

Zemřel Bill Slawski a Google zaplavil SEO spam snažící se obratem přiživit na případném zájmu. Většina odkazů vede na zcela typický obsahový odpad. Pokud chcete něco víc než odpad, můžete zamířit do SEO pioneer and expert Bill Slawski passes away.

Qualcomm má nové AR brýle. Bezdrátové (Wi-Fi 6/6E, Bluetooth), tenčí než doposud zvykem. Ale také s menší výdrží, protože napájení je pouze z baterií.

Apple prý testuje barevný skládací e-ink. Měl by být použit v budoucích iPadech, ale také ve skládacím (ohebném) zařízení ne zcela jasného druhu.

Cool, rozhodně. Highground, velmi originální klávesnice.

Toto vypadá na zvláštní kauzu: Ráda bych Vás upozornila na YT video, které nehorázným způsobem pomlouvá firmu Alza a její brand AlzaPower. Video je plné lží a nepravd o tom, že nabíječka probíjí, přehřívá se atd. Podle komentářů to spoustu lidí odradilo od nákupů na Alze. Nutno dodat, že původní tweet se během pár desítek minut ztratil. A tvrzení ve videu rozporují uživatelé i recenze na Alze.

Cloudový gaming Shadow ohlásil prémiový plán. V klasické placené podobě můžete mít pro hry optimalizovaný stroj vybavený RTX 1080, 12 GB RAM a 256 GB disku (za 29,99 USD/EUR) v nedalekém datovém centru. Za příplatek je nově lepší procesor, mírně více paměti a výkonnější GPU.

Uživatelé zdarma dostupného G-Suite nakonec o nic nepřijdou. Podmínkou ale je, že musí jít o využití pro osobní potřeby. Firemní zákazníci musí přejít na placené Google Workspace.

Messenger čeká zvýšení záplavy komerčních zpráv. Můžete tomu říkat spam, ale Facebook to nazývá klasicky honosnými názvy. V poslední podobě „Automatické zprávy pro potěšení zákazníků na Messengeru“.

Meta brání zaměstnancům probírat potraty ve firemním Workplace, s odkazem na „zvýšené riziko“, že společnost bude vnímána jako „nepřátelské pracovní prostředí“. Cíl tedy evidentně splněn.

Teslu Model 3 a Model Y je možné hacknout přes BLE relay. Lze odemknout auto a také s ním následně odjet (s omezením, že autorizované zařízení či klíčenka musí být v dosahu).

Apple zveřejnil bezpečnostní opravy pro většinu produktů. iOS/iPad OS 15.5 i macOS 12.4 opravují větší množství bezpečnostních chyb, některé vážné. Odpovídají tomu i opravy pro starší macOS. Některé z chyb umožňují napadnout zařízení i při prostém prohlížení webového obsahu, vážné chyby se objevily i ve Wi-Fi. Nepodceňujte a aktualizujte.

Elon Musk popírá, že by v soukromém letadle obtěžoval letušku. V médiích se přitom objevily informace o tom, že Muskovo Space X zaplatilo 250 tisíc dolarů jako součást dohody o vyrovnání. A také dost divoké věci, jako že jí (letušce) „miliardářský zakladatel odhalil svůj penis a nabídl jí, že jí koupí koně“.

iPhone je možné napadnout i ve „vypnutém“ stavu. Problém plyne z funkce Najít, která dokáže najít i vypnuté telefony – ty totiž ponechávají aktivní Bluetooth.

46 % organizací ukládá hesla v dokumentech, tedy v něčem jako Excel či Word. Pouze 30 % používá správce hesel provozovaný organizací. To nechcete slyšet.

FBI poskytuje policii v Chicagu falešné online identity pro sociální média. Policie navíc může převzít kontrolu nad účty informátorů.

Může být budoucnost sociálních sítí v malých rozměrech? V Can social networks be saved? zmiňují HalloApp založené na modelu sdílení / interakci pouze s lidmi z vašich kontaktů, tedy s lidmi, které opravdu znáte v reálném životě. Nutno dodat, že podobných pokusů už tu byla řada a neuspěl ani jeden.

Twitter představil krizovou dezinformační politiku. Jde o pravidla a postupy, jak zacházet s dezinformacemi, výmysly a podobnými aktivitami v době krizí. Základem je přidávání informace o tom, že příspěvek porušil pravidla. Podstatnější je, že takovéto příspěvky nebudou posilovány v šíření algoritmy/mechanismy Twitteru.

Twitter stále vynalézá kolo a netuší, jak udělat opravu příspěvku. Ve hře je, že to stále bude možné jenom omezenou dobu po zveřejnění. Pak také to, že původní tweet zůstane, ale nová verze bude „pod ním“. Což je možná ještě horší varianta, protože tak zůstanou zachovány věci, které by měly být vidět pouze v historii, a nikoliv na „první dobrou“.

YouTube moderuje videa, ale skrytě profituje z extremistických komentářů. Děje se to skrz monetizace komentářů, kde uživatelé mohou platit tvůrcům za zobrazení zprávy v živém chatu.

Apple nově umožňuje automatické obnovení předplatného i s vyšší cenou. Může vás tak čekat nepříjemné překvapení, protože doposud něco takového bylo možné jenom se souhlasem uživatele. Navýšení ceny nesmí přesahovat 50 procent, 5 USD při měsíčním a 50 USD při ročním předplatném. K navýšení může navíc dojít jenom jednou ročně.

Match (Tinder) bude moci nechat uživatele platit přímo a nebude muset využít pro placení Google Play. Oznámení v Google Concedes Key Issues on Google Play Policies; Match Group Withdraws Temporary Restraining Order in Response to Concessions.

Dvouletý chlapec v Texasu si přes iPhone objednal 31 hamburgerů. Poučení z této události je stále stejné: v telefonu, nejenom v iPhonu, musíte správně nastavit omezení nákupů. Rodičovská kontrola to umožňuje velmi snadno.

Netrvalo ani týden a třetí největší stablecoin kompletně ztratil hodnotu. Z desítek miliard dolarů je nula. Do Terracoinu přitom na počátku investoři vložili 150 milionů dolarů a vše se tvářilo seriózně. Ti, kdo přišli o životní úspory, ale dnes už pochopili, že jde o klasické Ponzi schéma. A nutno dodat, že právě takovýto pád byl už před lety (a opakovaně) předpovídán. Užitečný rozbor v ‘The Guilt Is Unbearable’: UST-Luna Investors Discuss the 99.99% Crypto Crash.

Netflix propustil 150 lidí, většinu pracujících v USA. Celkově zaměstnává na 11 tisíc lidí. Mezi propouštěnými jsou kreativci, ale také lidé ve vedoucích pozicích.

Ruská pobočka Googlu podává návrh na bankrot. Po zmražení bankovních účtů není schopna vyplácet mzdy ani platit dodavatelům.

EA hledá kupce. Jednali s NBCUniversal, Disney, Apple a dalšími společnostmi.

V kterých zemích se používají nejvíce které emoji? Tipnete si? Uhádnete nejpoužívanější emotikon v Česku?

