Pardubický kraj si postavil síť na technologiích od Huawei a zkouší to utajit

Krajský úřad Pardubického kraje nakoupil další síťové technologie od čínské společnosti Huawei. Ty už v roce 2020 i díky evropským dotacím nainstaloval v rámci pěti nemocnic. Nyní si kraj čínského dodavatele vybral do regionální datové sítě využívající takzvané prvky MPLS. Tentokrát se ale v Pardubicích snaží zapojení Huawei do projektu utajit.

Pardubický kraj ohledně regionální datové sítě zveřejnil smlouvu s dodavatelem. Tím se na základě veřejné soutěže stala společnost Altepro Solutions. V této smlouvě ovšem poněkud netradičně chybí seznam konkrétních instalovaných technologií a jejich výrobců.

Podle informací Lupy jsou součástí zakázky také síťové přepínače (switche) od Huawei. Altepro Solutions ostatně dlouhodobě patří mezi nejvýznamnější partnery čínského podniku v rámci enterprise IT na našem trhu.

Hlavním hodnoticím kritériem veřejné zakázky byla nejnižší cena. Firma Altepro Solutions vyhrála díky nabídce za 13,5 milionu korun bez DPH, což je méně než polovina oproti předpokládané maximální ceně (29,2 milionu). AutoCont, který se výběrového řízení rovněž účastnil, nabídl 21,4 milionu bez daně.

Podezřelé zatajování

Lupa se od Pardubického kraje snažila zjistit, od jakých dodavatelů prostřednictvím Altepro Solutions nové síťové technologie koupil. Výměna zpráv skrze zákon o svobodném přístupu k informacím trvala několik měsíců. Odpovědi kraje budí podezření, že se podíl Huawei na projektu snaží zatajit.

K utajování přitom není důvod. Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost (NÚKIB) sice vůči Huawei vydal stále platné bezpečnostní varování, to ale nákupy čínských technologií nezakazuje. Státní instituce si pouze musí zpracovat analýzu rizik, kterou ostatně Pardubický kraj udělal i při předchozí zakázce pro nemocnice a argumentoval tím, že Huawei může v infrastruktuře používat. Zároveň platí, že Huawei má jedny z nejlepších technologií na trhu.

Jde nicméně o politicky vysoce citlivé téma. A to i z toho důvodu, že se chystá nový zákon o kybernetické bezpečnosti, v rámci něhož by NÚKIB chtěl prosadit, aby mohl čínské dodavatele v klíčové infrastruktuře omezovat a zakazovat.

Informace o dodavateli nemáme

Lupa nejdříve Pardubickému kraji poslala žádost o specifikaci výrobce dodaných technologií. Z Pardubic odpověděli, že jako zadavatel veřejné zakázky takovou informací nedisponují, což je nepochybně velmi zarážející. „Tato informace nebyla předmětem požadovaných ani předaných informací v rámci veřejné zakázky,“ stálo dále v odpovědi.

Následoval tedy další dotaz s tím, že si kraj může tuto informaci jednoduše ověřit u dodavatele zakázky, tedy firmy Altepro Solutions, nebo se zástupci úřadu mohou jít podívat do datacenter a serveroven, kde jsou pořízené síťové prvky instalovány. Ani tady se Pardubický kraj nebyl schopen dobrat odpovědi.





Lupa tedy poslala konkrétní dotaz, zda Pardubický kraj v rámci zakázky na regionální datovou síť koupil technologie od Huawei. Zde úřad změnil taktiku a sdělil, že takovou informaci nemůže říci kvůli kybernetické bezpečnosti.

„S ohledem na skutečnost, že žadatelem požadovaná informace by mohla být potenciálně informací, jejíž zpřístupnění by mohlo ohrozit zajišťování kybernetické bezpečnosti krajského úřadu, přistoupil krajský úřad k posouzení, zda je informace požadovaná žadatelem natolik důvěrná, aby jejím vyzrazením mohlo dojít k narušení kybernetické bezpečnosti,“ vzkázal úřad s odkazem na přílohu č. 1 vyhlášky č. 82/2018 Sb.

O tomto posouzení rozhodl Výbor pro řízení kybernetické bezpečnosti krajského úřadu. „Požadovaná informace je z hlediska vnitřní klasifikace informací v rámci hodnocení aktiv podle vyhlášky o kybernetické bezpečnosti a směrnice klasifikována na stupni kritický, neboť její znalost může vést ke snížení účinnosti bezpečnostních opatření v oblasti kybernetické bezpečnosti,“ napsali dále z Pardubic.

Pardubický kraj se bránil i v rámci odvolání Lupy, kde mimo jiné uvedl, že „zájem na ochraně kybernetické bezpečnosti státu, resp. územně samosprávného celku převáží nad právem žadatele na informace“.

Právo omezeno

Se stejnou verzí přišel také krajský tiskový mluvčí Dominik Barták. „Obecně z pohledu kybernetické bezpečnosti nebudeme komentovat, zda disponujeme, či nedisponujeme konkrétním zařízením bez ohledu na výrobce. Důvodem je fakt, že nechceme potenciálnímu kyberútočníkovi zúžit cílové prostředky pro případné napadení. Takto bez znalosti musí útočník cílit nejprve buď obecnými prostředky detekce, nebo máme šanci, že bude útočit na zranitelnosti zařízení, která nemáme. Tím nám dává více času na preventivní reakci a ochranu,“ tvrdil Barták.

Lupa dál s úřadem komunikovala v rámci odvolání, do kterého se vložilo Ministerstvo vnitra. To do Pardubic vrátilo věc k novému projednání, i zde se ale kraj bránil tím, že omezení práva na informace je v tomto případě v pořádku.

„Omezení práva na informace za účelem ochrany kybernetické bezpečnosti státu, resp. územně samosprávného celku je v tomto případě nezbytné, a tudíž došlo rovněž ke splnění materiální podmínky pro omezení práva na informace,“ shrnul David Venzara, vedoucí odboru organizačního a právního a krajského živnostenského úřadu.

Další podobný ping pong se nejeví jako nutný, protože Lupa ze svých zdrojů disponuje informací, že jedním z dodavatelů je Huawei. Zůstává ovšem nejasné, proč se Pardubický kraj tolik snaží tuto informaci utajit.