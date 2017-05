 »  Masivní celosvětový útok ransomwaru Wcry: co všechno o něm víme?

Text průběžně upravujeme a doplňujeme s tím, jak se objevují nové informace.

Masivní vlna ransomwaru napadla počítače v desítkách zemí po celém světě. Mezi napadenými je například řada nemocnic ve Velké Británii, které kvůli tomu přestaly fungovat. Předpokládá se, že útok umožnila chyba ve Windows, kterou využívala i NSA, a útočné pomůcky se objevily v nedávném úniku (viz ShadowBrokers a Equation Group a MS17–010). WanaCrypt0r 2.0 se podle Avastu objevila už na minimálně 75 tisících počítačů ve stovce zemí.

Nutné dodat je, že tahle chyba zneužívá chyb v SMB, tedy síťovém protokolu, takže z toho plyne, že napadené počítače byly napadeny z nějakého jiného počítače v téže sítí (kam se útočný program mohl dostat e-emailem či z webu) nebo, ještě hůře, byly volně dostupné přes internet. Tahle chyba byla Microsoftem opravena někdy v březnu, takže to opět nejspíš znamená, že napadené počítače nejsou aktualizovány, jak by měly.

Šíření výše uvedeného ransomwaru se podařilo zastavit registraci domény. Pokud vám to připadá zvláštní, tak uvnitř kódu byl „kill switch“, tedy poslání požadavku na určitou doménu, který, pokud by uspěl, zastaví další šíření ransomwaru. Jak uvádí ‚Accidental hero‘ finds kill switch to stop spread of ransomware cyber-attack, zjištění z analýzy vedlo k registraci domény a tím zastavení šíření. Byť tedy prvotní registrace domény proběhla prostě ze zvědavosti poté, co se jméno objevilo v kódu.

Microsoft opravuje XP, to vypadá dost vážně

Microsoft vypustil opravu pro Windows XP, Windows 8 i Windows Server 2003, aby zabránil zneužívání chyby pro další útoky. To, že se objevila i záplata pro Windows XP, ukazuje, že dost dobře možná hodně napadených počítačů používalo tento již dlouho nepodporovaný operační systém. Viz Customer Guidance for WannaCrypt attacks.

Windows Defender už by měl tenhle druh malwaru/ransomwaru poznat. Nutné dodat, že ještě v sobotu se stále nevědělo, kde to celé začalo. Podle Fox-it a CrowdStrike byl na počátku nejspíš spam obsahující falešné faktury. Další šíření je už věcí prohledávání všech dostupných sítí na napadnutelné stroje.

Miliony děravých strojů, co ten váš?

Shodan ukazuje 1,3 milionu strojů s otevřeným portem 445 (necelých pět tisíc v Česku), ale to nejde jenom o stroje s Windows. Podle Dana Tentlera je na Internetu minimálně 1,34 milionu napadnutelných strojů (které nemají potřebné opravy).

Pokud máte napadnutelný stroj, je nutné okamžitě záplatovat, a pokud nemůžete, zajistit blokování přístupu (TCP/UDP) k portům 138/139/445 a zakázat SMBv1, plus ideálně ještě zakázat RDP (TCP/UDP port 3389) přístup z Internetu (který byste mít neměli).

Jak zakázat SMB můžete zjistit v How to enable and disable SMBv1, SMBv2, and SMBv3 in Windows and Windows Server.

Problém s WanaCry je ten, že se šíří automaticky (červ/worm) tak, že napadené stroje napadají další, které najdou – pokud se tedy ve vaší síti kdekoliv objeví napadený stroj, tak se nákaza začne šířit. Do sítě se může dostat třeba v e-mailu, klasicky třeba jako příloha, ale někdo si ho může i stáhnout a spustit. Antivirové programy tradičně na počátku útoků nepomohou.

Vlastně docela povedený kousek software

Jak přesně funguje WanaCrypt0r, ukazují Malwarebytes Labs v The worm that spreads WanaCrypt0r a je to docela dobrá věc ke studiu. Najdete tam i www.iuqerfsodp9ifjaposdfjhgo­surijfaewrwergwea.com aneb doménu, která sloužila jako „stop“ při spuštění viru. Tedy alespoň tohle dělala původní verze viru, novější už to dělat nemusí.

Na konci je dost podstatná zmínka o tom, že vedle WCry se přidává ještě DoublePulsar backdoor (taky z dílny NSA). A také to, že vedle snahy šířit se hledáním napadnutelných počítačů využívá i případných aktivních RDP spojení na další počítače.

[13.05.17 18:09] US-CERT k WannCry vydal varování, najdete ho v Alert (TA17–132A) : Indicators Associated With WannaCry Ransomware

[13.05.17 18:56] Analýz WannaCry není nikdy dost, takže Player 3 Has Entered the Game: Say Hello to ‚WannaCry‘ je další, od Cisco Talos týmu.