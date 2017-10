 »  Pavel Bykov (IP Fabric): Lidé přestali mít kontrolu nad sítěmi. Změny boří jejich fungování

„Lidé přestali mít kontrolu nad svojí síťovou infrastrukturou. Čím více připojených zařízení je, tím více dynamicky se síť chová a je z ní živá bytost,“ popisuje ve videorozhovoru Lupy spoluzakladatel české společnosti IP Fabric Pavel Bykov motivy, proč s kolegy firmu založil. Obsáhlý textový rozhovor z letošního dubna si můžete přečíst zde.

IP Fabric získala investici 1,3 milionu eur od fondu Credo Ventures a nyní se se svým nástrojem pro monitoring rozsáhlých sítí snaží dostat za velkými hráči. „Zkoumáme každý element síťového stavu. Díky našemu síťovému modelu, který je napsaný v graphové matematice, víme o úplně všech návaznostech v síťové infrastruktuře,“ navazuje Bykov.

Poslechnout (nebo stáhnout) si můžete také audioverzi rozhovoru.

IP Fabric byl prozatím testován na 50 tisících aktivních síťových prvcích. „To by odpovídalo těm největším korporacím na světě, když pominu Google, Amazon a podobně.“ Bykov v rozhovoru mluví také o změnách v síťovém byznysu. Například o tom, jak tyto změny nabořily způsob fungování Cisca, které se nyní prý hledá.

„Na Ciscu jsem lpěl, protože jakmile se člověk naučí Cisco svět, naprosto dokonale chápe sítě v Cisco světě. Ale jakmile vyrazí někam jinam, koncept se hodně převrátí,“ uvádí Bykov. „Rozhodně to tak cítím,“ dodává dále k otázce, zda se sítě komoditizují podobně jako servery. „Opravdovou inovaci v síťovém světě vidím v otevřeném a komoditizovaném hardwaru.“

Rozhovor rovněž řeší téma čínských síťových hráčů typu Huawei. „Rozhodně vidíme, že se tady objevují a že se objevují často. Ovšem to procento stále není nějaké extra zásadní. Jsou takové třetí, čtvrté místo. Jsou významný hráč.“

Tématem jsou i obavy ze špehování. „Vendoři vždy měli speciální nástroje, kterými lze vyhovět policii, aniž by zákazník, u kterého ten hardware je, o tom věděl. Například série softwaru od Cisca, když to bylo ještě více veřejné a neskrývalo se to jako teď, nazvaná LI (Lawful Interception), umožňovala státním agenturám se vzdáleně připojovat k zařízením a na určitém provozu odposlouchávat provoz, aniž by o tom věděl jakýkoliv účastník včetně internetového poskytovatele. Taková zadní vrátka tam vždy byla zabudovaná,“ přibližuje Bykov.

