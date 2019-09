 »  Pavel Vopařil (Bonami): Chystáme vlastní dopravu a výdejnu. A nabíráme manažera z Makra

Loni jsme utržili zhruba miliardu a letos míříme na miliardu a půl, mým cílem je ale do tří let z Bonami udělat třímiliardovou firmu, říká šéf nábytkového e-shopu Bonami.cz Pavel Vopařil.

Někdejší konzultant poradenské firmy McKinsey, obchodní ředitel Centrum Holdings či vydavatelství Economia nastoupil do čela Bonami naplno letos na jaře. Předtím vedl prodej Slevomatu britské firmě Secret Escapes, za což jej skupina Miton ocenila přijetím do svých řad, na pozici tzv. venture partnera.

V rozhovoru pro Lupu Vopařil vysvětluje mimo jiné, co si Bonami slibuje od otevření kamenné výdejny, proč chystá vlastní dopravu nábytku nebo jak vycházejí její experimenty s privátními značkami.

Když Bonami začínalo, hodně se debatovalo o tom, jestli lidé vůbec budou kupovat nábytek a vybavení bytu přes internet. Naučili se to?

Je to dost rozdílné u bytových doplňků a u nábytku. U doplňků není problém, hodně záleží na tom, jak je odprezentuješ a jestli zákazníkům nabídneš něco, co je osobité a co nikde jinde neviděli. Od zákaznic často slyšíme, že si jdou na 15 minut odpočinout, scrollují nekonečným přehledem produktů, a když je něco zaujme, tak to prostě koupí. Funguje to dobře. Větší výzva je nábytek, kde myslím Bonami v drtivé většině případů není první volbou. Typicky jde o případy, kdy lidé už mají své bydlení nějak vybavené a chtějí je něčím doplnit a kupují si individuální kusy nábytku. Tady pořád existují určité bariéry – nemůžu si nábytek vyzkoušet, nevím, kdy přijde, nebo přijde za dlouhou dobu, nevěřím tomu. Největší práce, která před námi stojí, je naučit se ty bariéry bourat a stát se pro naši cílovku obchodem první volby, kam zamíří, když budou vybavovat bydlení větším množstvím nábytku.

Co tedy dnes lidé na Bonami nejvíce kupují? Nábytek, doplňky, nebo zboží z kategorií, jako je zahradní náčiní, móda a podobně?

Na počet kusů vede segment, který bych nazval „chytrá domácnost“ – organizátory, úložné prostory, různé háčky, vychytávky do kuchyně, držáčky a tak dále. Na objem peněz jsou to textil a koberce. A pak máme nábytek, který začal na nižším základu, ale v principu nám nejrychleji roste. Ne všechno, ale některé kategorie – například pohovky.

Bonami se na začátku prezentovalo jako obchod nabízející věci, které v Česku nejsou k dispozici, jsou designové, kvalitně vyrobené, ale také dražší. Cílil tím pádem na omezenou cílovou skupinu. Plánujete to nějak měnit, zaměřit se na masového zákazníka, levnější zboží?

Myslím, že Bonami se za poslední roky trochu moc rozkročilo, co se týče šíře sortimentu, takže se ztratila jeho jasná profilace. Nabízí unikátní, krásné kousky za férovou cenu, takový ten hezký střed, na kterém Bonami vyrostlo, to znamená, že to není levné a nekvalitní, ale ani příliš luxusní zboží. Ale zároveň máme na obou stranách spektra věci, které by tam možná nemusely být – buď neodpovídají základní propozici Bonami, nebo jsou šíleně drahé. Budeme teď vylepšovat a obrušovat sortiment tak, aby lépe odpovídal značce Bonami.

První tři měsíce v čele firmy jsem strávil hledáním člověka, který mi s tím pomůže. A našel jsem někoho, kdo má v téhle oblasti opravdu velké zkušenosti. Od prvního prosince nastoupí do nově zřízené funkce komerčního ředitele a bude zodpovědný zjednodušeně za tržby. Bude mít pod sebou nákup a prodej, to znamená tvorbu sortimentu a marketing.