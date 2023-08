Po nejméně dvou letech úvah, vývoje a odkladů digitální platební gigant PayPal konečně představil vlastní dolarový stablecoin. Svět mezitím zapomněl, že měl vůbec něco podobného v plánu. Na první pohled jde jen o další platební službu s vlastním platebním tokenem a centralizovanou infrastrukturou určenou k finančním transferům a nákupu jiných digitálních aktiv.

Ďábel je však v případě PYUSD (PayPal USD) skrytý v detailu. Než se k němu ale dostaneme, pojďme se nejdříve podívat, jaká k němu nejspíš vedla cesta, proč vzbuzuje tak smíšené reakce a jak je možné, že projekt s nulovou historií, ne úplně hladkým startem a nejistou budoucností dělá na zavedeném trhu takové vlny.

Pondělní vstup společnosti PayPal Holdings do až dosud poměrně jasně rozděleného a čím dál ostřeji regulatorně sledovaného trhu se stabelcoiny vyvolal celou škálu reakcí, od vlažných typu „další centralizovaný scam od finančního establishmentu, který nejspíš nebude mít dlouhého trvání“, až po „nadcházející tsunami, která ovlivní celý krypto průmysl víc, než náhlá náklonnost největšího světového správce aktiv (společnosti BlackRock) k bitcoinu“.

