Pecka.TV v testu: podrobné nastavení potěší, přehrávač ale ukazuje drobné slabiny

Po první části testu Pecka.TV jsme se vrátili k webové verzi služby s jasným cílem. Chtěli jsme se podrobněji podívat na přehrávání, práci s pořady a chování služby při běžném používání. Právě v delším provozu se totiž ukáže víc než při prvním procházení nabídky. Internetová televize může mít široký seznam kanálů a dobře vypadající domovskou stránku, ale rozhoduje hlavně stabilita, logika ovládání a schopnost pamatovat si, co uživatel skutečně sledoval.
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U Pecka.TV se hned na začátku druhé části testu vrátil problém s rozkoukanými pořady. Mobilní aplikace nenačítala naposledy sledovaný obsah a tyto položky se neobjevily ani v části „Moje rozkoukané pořady“ ve webové verzi. Naopak zde zůstávaly pořady, které jsme cíleně nesledovali. To je nepříjemné hlavně proto, že právě rozkoukané pořady patří k funkcím, které mají službu zrychlit a zpříjemnit.
Když vrstva nad vysíláním ztratí stabilitu
Při multitaskingu nebo po kratší nečinnosti jsme ve webové verzi opakovaně narazili na pád vrstvy nad živým vysíláním. Poprvé bylo nutné obnovit stránku v prohlížeči a služba uživatele vrátila k přihlášení. V dalších případech stačilo zavřít nefunkční vrstvu, přejít do živého vysílání a znovu otevřít domovskou stránku.
Nejde o chybu, která by službu znemožnila používat. V recenzi ji ale nelze pominout. Prostředí Pecka.TV je postavené právě na vrstvách nad běžícím vysíláním. Pokud tato konstrukce občas ztratí stabilitu, zasahuje to do samotné logiky ovládání.
Po opětovné aktivaci profilu se rozkoukané pořady začaly ve webovém prostředí objevovat okamžitě. Položky sledované na mobilních zařízeních se však dál nepřenášely. Jeden titul se navíc v seznamu zobrazil dvakrát a ani jeden odkaz už nešel spustit. Nejpravděpodobnějším vysvětlením je překročení lhůty pro zpětné sledování, případně chyba v zařazení do seriálového sledování.
Rozkoukané pořady lze sledovat na dvou místech. Buď na domovské stránce v celoobrazovkovém režimu, nebo v částečné vrstvě nad živým vysíláním. V druhém případě služba používá menší dlaždice a zároveň nabízí vstup do vyhledávání pořadu. Samotné řešení dává smysl, ale spolehlivost zobrazeného obsahu zatím není bezchybná.
Nastavení profilu je překvapivě rozsáhlé
Problémy s rozkoukanými pořady nás přivedly do administrace uživatelského profilu. Otevírá se přes ikonu tužky nad obrázkem profilu. Právě zde Pecka.TV ukazuje jednu ze svých silnějších stránek. Možnosti přizpůsobení jsou nečekaně podrobné.
Uživatel může upravovat téměř každý řádek hlavní nabídky. Lze přidat nebo odebrat konkrétní položku a změnit její pořadí. Na výběr je 37 obsahových položek a 20 skupin pořadů. Domovskou stránku si tak lze poskládat podle vlastních zvyklostí. Při příliš horlivém nastavování ale hrozí duplicity a menší přehlednost.
Ještě důležitější je práce s televizními kanály. Pecka.TV umožňuje třídit stanice do skupin, včetně vlastních, a řadit je podle osobních preferencí. Vybrané kanály lze zamknout administrátorským PIN kódem. V základním nastavení jsou takto chráněny jen kanály pro dospělé.
Tady služba nabízí funkci, kterou část uživatelů u konkurenčních internetových televizí dlouhodobě postrádá. Možnost vytvořit si vlastní seznam stanic má praktický význam. Uživatel nemusí pokaždé procházet kanály, které nesleduje, a může prostředí přizpůsobit konkrétní domácnosti.
Jazyky, titulky a dostupnost
Pecka.TV umožňuje nastavit také jazykové preference. V základním nastavení jsou čeština, slovenština, angličtina a němčina. K nim lze přidat další jazyky, včetně většiny evropských jazyků, perštiny a hebrejštiny. Uživatel si pak určí pořadí, v jakém má služba zvukové stopy vybírat.
Nastavit lze také preferenci audiopopisu, tedy slovního popisu obrazu pro diváky se zrakovým omezením. Služba pracuje i se skrytými titulky, pokud je konkrétní pořad nebo kanál poskytuje. To jsou důležité volby, protože z internetové televize dělají službu použitelnější pro širší okruh diváků.
V systémových nastaveních lze upravit například zobrazování souvisejících pořadů, náhledové miniatury na časové ose nebo dobu, po které se skryje menu přehrávače. Nastavit se dá i rychlost odezvy při přepnutí kanálu nebo číselné volbě. Právě zde jsme změnili minimální délku rozkoukaného pořadu a minimální dobu sledování. Po úpravě se chování seznamu částečně zlepšilo.
Jedna praktická možnost ale chybí. Uživatel nemůže jednoduše odstranit konkrétní položku ze seznamu rozkoukaných pořadů. Pokud se tam dostane omylem nebo už nejde přehrát, musí čekat na aktualizaci dat. U služby, která jinak nabízí velmi detailní nastavení, působí tato absence zbytečně.
Dětský profil spoléhá hlavně na administrátora
Samostatnou pozornost si zaslouží dětské profily. Při vytvoření profilu označeného jako dítě služba v úvodním nastavení nepoužije výrazně odlišný režim. Dětský obsah se automaticky nezvýrazní a obsah pro dospělé se mimo kanály 18+ sám nepotlačí. Vše zůstává na správci účtu.
To je věcně problematické. Rodičovská kontrola má smysl tehdy, když chrání i méně zkušeného uživatele. Pecka.TV sice nabízí zamykání kanálů a podrobné úpravy skupin, ale dětský profil by mohl mít bezpečnější výchozí nastavení. Změna profilu mezi dětským a dospělým navíc ve webovém rozhraní trvala přibližně deset sekund.
Správa zařízení je přehledná
Tarif Pro šest umožňuje šest souběžných sledování a osm spárovaných zařízení. Správa zařízení je ve webové verzi dostupná v nastavení. Zařízení se mohou přidávat automaticky, případně ručně. Lze je také přejmenovat nebo odstranit.
Pokud uživatel překročí povolený počet zařízení, služba zobrazí přehled spárovaných zařízení a upozorní, že je nutné některé z nich smazat. Tato část funguje srozumitelně. U rodinného tarifu je to podstatné, protože správa zařízení bude v praxi patřit k častěji používaným funkcím.
Přehrávač je přehledný, ale občas nedůsledný
Přehrávač obsahu tvoří střed celé služby. Ve webové verzi ho lze používat v různých velikostech okna i v režimu celé obrazovky. Po přejetí myší se zobrazí kontextové menu. Vpravo nahoře je aktuální datum a čas, dole ovládací prvky.
Časová osa je výrazná a při pohybu kurzorem nabízí náhledovou miniaturu. To je praktická funkce s rychlou odezvou. Kliknutí do obrazu pozastaví přehrávání. Vlevo se zobrazuje název pořadu, číslo pozice, název kanálu a čas vysílání. Uprostřed jsou ovládací prvky přehrávání, vpravo detail pořadu, nahrávání, nastavení a přechod do režimu celé obrazovky.
Pod hlavním obrazem se zobrazuje téměř skrytá lišta s dalšími dlaždicemi. Nabízí obsah konkrétního kanálu nebo podobné pořady. Při testu se ale jednou pod živým vysíláním Prima Max HD objevil obsah z ČT24. Po změně kanálu a návratu zpět se zobrazení opravilo. Jde o drobnost, ale opět ukazuje, že některé části systému by zasloužily přesnější kontrolu.
V podmenu nastavení lze měnit kvalitu streamu, zvukové stopy a titulky. Podle kanálu jsou dostupné volby od SD 360p přes HD 720p až po Full HD 1080p. Pokud pořad nabízí původní znění, lze ho zapnout a doplnit českými titulky.
Nabídka ale není vždy přehledná. Objevily se například opakované volby „čeština“ nebo obecné označení „více jazyků“. Při ručním snížení kvality obrazu také nebyl vždy patrný jasný rozdíl proti výchozí automatické volbě. U některých kanálů, například AXN, byly dostupné jen nižší obrazové varianty. To může vycházet z dodaného signálu, pro uživatele je ale rozhodující výsledná kvalita.
Zpětné sledování a reklama na Primě
Ve zpětném sledování a režimu videa na vyžádání lze zvolit libovolné místo na časové ose, spustit pořad od začátku, přehrávání pozastavit nebo přejít na další pořad. Pevná tlačítka pro skok o určitý počet sekund zde chybí. V praxi to částečně nahrazuje náhledová miniatura na časové ose, která funguje rychle a přesně.
Zvláštní kapitolou je zpětné sledování kanálů skupiny Prima. Reklamní bloky jsou na časové ose zvýrazněné stejně výraznou žlutou barvou jako samotný průběh pořadu. U filmu Piráti z Karibiku: Truhla mrtvého muže jsme napočítali šest reklamních bloků s průměrnou délkou kolem šesti minut. Běžný seriálový díl o délce 42 až 45 minut se tak může prodloužit přibližně o dalších 12 minut.
V testovaném tarifu je automatické přeskakování reklam na Primě součástí ceny. Funkce ale nepracovala dokonale. Často zůstala viditelná první reklama z bloku a někdy i jedna nebo více upoutávek na pořady skupiny Prima. V jednom případě jsme vstoupili do streamu přímo během reklamního bloku, menu přehrávače zůstalo skryté a zobrazil se pouze text „Reklama“ s odpočtem.
Druhé průběžné hodnocení
Pecka.TV ve druhé části testu ukázala dvě tváře. Na jedné straně nabízí mimořádně podrobné nastavení profilu, domovské stránky, kanálů, jazyků a přístupnosti. V tomto směru jde dál než řada služeb, které působí na trhu déle.
Na druhé straně se při delším používání objevují drobné technické a logické nedostatky. Týkají se rozkoukaných pořadů, stability vrstev, dětských profilů, některých voleb v přehrávači a automatického přeskakování reklam. Ani jeden problém sám o sobě službu nediskvalifikuje. Dohromady ale připomínají, že u internetové televize nerozhoduje jen počet funkcí, nýbrž i jejich dotažení.
V dalším pokračování se zaměříme na nahrávky, seriálové nahrávání a dlouhodobější práci s pořady. Právě tam se ukáže, zda se rozsáhlé možnosti nastavení promítnou také do pohodlného každodenního sledování.
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