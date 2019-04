 »  Péter Kováts (Barion): Místo vybírání poplatků za transakce sbíráme uživatelská data

Naším hlavním plánem pro Českou republiku je zatím posílit naši přítomnost a vybudovat si tržní pozici. To znamená vybudovat značku, získat si na trhu reputaci a v neposlední řadě posílit důvěru českých zákazníků i uživatelů. Toho chceme dosáhnout v první řadě. V druhém plánu chceme získat v horizontu několika let 10% až 20% podíl na českém trhu s elektronickými platbami.

Pro vysvětlení: kterýkoli držitel karty může platit prostřednictvím Barionu jako host, tedy bez registrace, jen pomocí zadání informací o kartě. Hosté jsou po platbě konvertováni v držitele digitální peněženky Barion. Ti pak mohou platit na webu, prostřednictvím aplikace nebo v kamenných obchodech pomocí proximity payment, a to pomocí karty nebo zůstatku v jejich peněžence. Výhoda pro obchodníky je, že si mohou z peněženky zůstatek převést rovnou na běžný bankovní účet.

Náš nejbližší cíl v České republice je dosáhnout mezi 500 a 800 byznys zákazníky do konce první poloviny letošního roku.

Pokud se bavíme o globálních číslech, pak okolo 5000 s tím, že většinu z toho tvoří e-shopy a zbytek community provideři a telekomunikační společnosti. Pokud bychom se bavili o České republice, pak musím nejprve poznamenat, že teprve začínáme. Číslo se bude nyní pohybovat ve vyšších desítkách, myslím, že to bude okolo stovky partnerů, ale roste každým týdnem.

Jakým způsobem toho chcete dosáhnout, respektive čím chcete uspět proti zavedeným platebním branám, jako je GoPay, PayU, ComGate, ThePay, Pays, nebo W-platba?

Naší misí je snaha dát zákazníkům nejlepší možnou nákupní zkušenost. Naším cílem není být jen další platební branou, ale umožnit uživatelům dosahovat nejlepších možných rozhodnutí při online nakupování, tedy činit co nejrelevantnější nákupy. Relevance je podle nás mnohem důležitější, než jak zaplatím online.

Klíčový aspekt spočívá v tom, že nechceme generovat zisk ze zprostředkování plateb, jako to činí konkurence. Díky tomu si můžeme dovolit být pro obchodníky výrazně levnější z pohledu transakčních fees (máme pro obchodníky poplatky kolem 0,5 %) než kdokoli z ostatních payment providerů. Za nízkou cenu ale na oplátku požadujeme podrobné informace o nákupním košíku.

Umíme také obchodníkům poskytnout tokenové nebo opakované platby bez toho, aby oni sami museli splňovat certifikaci PCI DSS (PCI je mezinárodní norma pro bezpečnost karetních transakcí, která vyžaduje, aby všichni obchodníci, poskytovatelé služeb a banky obchodníků, kteří uchovávají, zpracovávají nebo přenášejí data o transakcích uskutečněných prostřednictvím platebních karet, podstoupili akreditaci – pozn. redakce). Naše byznysová strategie je mnohem komplexnější a v mnohém odlišná od provozovatelů platebních bran. Kombinuje fintech, adtech a big data.

Důležitější než zisk za zprostředkování plateb jsou pro nás relevantní uživatelská data. Barion sbírá informace o detailním obsahu košíku při každém nákupu a neustále aktualizuje profil zákazníka, takže je pak možné na něj extrémně přesně cílit reklamu. Protože mohou uživatelé peněženky Barion velmi snadno platit, dochází pak mnohem častěji ke konverzím.

Česká republika má podobně jako okolní země problém s tím, že řada lidí navštíví e-shop, ale ve finále nakupuje řekněme offline nebo jinde. Množství lidí také nakupuje online, ale platí offline, například dobírkou. Většina lidí také netuší, že je mnohem bezpečnější platit online než offline způsoby placení, a to z toho jednoduchého důvodu, že státní i evropská regulatorní opatření jsou mnohem přísnější v případě online plateb (například při platbě kartou online máte právo na charge back a další práva, která při offline platbě odpadají).

I proto bychom se chtěli zaměřit na edukativní zákaznickou kampaň, dává nám to mnohem větší smysl než pouhá marketingová masáž a je to také více v duchu filosofie samotné naší služby. Chceme lidi učit, jak nejlépe hledat zboží online, jak nejchytřeji nakupovat online, jak platit online. Nakupování a placení přitom nejsou ani zdaleka totéž. Chceme lidi učit, jak sbírat informace o e-shopech a zboží.

Když se podíváme na ostatní poskytovatele plateb online, většina z nich se omezuje pouze na platby kartou (dokonce i služby jako PayPal), jen několik z nich také vydává elektronické peníze. Výhoda vydávání vlastních elektronických peněz spočívá v tom, že umožňuje mnohem levnější transakce, a často dokonce transakce bývají pro zákazníky zdarma. Ti si je navíc například mohou posílat přímo mezi sebou, a to mnohem rychleji a bezpečněji, než když provádíte platbu kartou. To je jedna z našich výhod.

Zmínil jste zde některé prvky vašeho byznys modelu, mohl byste jej popsat trochu detailněji?

Náš byznys model je tak trochu mix obchodního modelu Facebooku či Google a poskytovatelů platebních řešení. První skupina sbírá uživatelská data a následně je monetizuje, typicky v nějakých cílených marketingových aktivitách. Druhá staví svůj byznys na tom, že poskytuje snazší a bezpečnější online platby.

My kombinujeme oba přístupy. Když někdo nakupuje online, nebo na e-shopech pátrá po vhodném zboží, my sbíráme data o těchto aktivitách a následně dokážeme poskytnout maximálně relevantní data pro inzerenty, kteří pak namísto například hloupého retargetingu dokáží přesně a relevantně cílit na vhodné zákazníky. Poskytujeme zkrátka relevantní data pro inzerenty, ale i pro nakupující, a to všechno díky informacím o jejich předchozích nákupních aktivitách. Myslím, že se na evropském fintech trhu jedná o velmi unikátní přístup.

Do Barion Payment vložil nemalý kapitál i nejbohatší Čech Petr Kellner, respektive jeho společnost Home Credit. Kolik máte vlastně v současnosti investorů a jak velký je podíl Home Creditu?

Máme jednoho velkého investora, což je právě PPF Group, respektive Home Credit (ten by měl do Barionu přinést postupně až 150 milionů korun, první investice by měla činit 2 miliony eur – poznámka redakce). Dále máme několik menších angel investorů, kteří se ke společnosti připojili v jejích úplných počátcích (naše společnost byla založena v roce 2014). Celkem existuje sedm nebo osm vlastníků společnosti. Téměř 90 % společnosti ale vlastní tři subjekty – dva zakladatelé, z nichž jeden je v současné chvíli také CEO společnosti, a Home Credit. Ostatní investoři vlastní dohromady méně než deset procent.

Plánujete další expanzi po střední a východní Evropě?

Rozhodně, jako maďarský startup jsme svoji službu poprvé spustili v roce 2015 v Maďarsku a nyní máme na domácím trhu už 50% tržní podíl (možná dokonce o maličko větší). Nyní se pouštíme na český a slovenský trh. Další krok, který plánujeme na konec letošního nebo začátek příštího roku, je vstup na německý a rakouský trh. Později bychom chtěli proniknout také na polský a rumunský trh a pravděpodobně i do západoevropských zemí. Máme licenci na vydávání elektronických peněz po celém evropském prostoru, byla by škoda toho nevyužít.

Jak se díváte na vstup Apple Pay na evropský trh, je to pro vás v něčem konkurence?

Byznys model Apple Pay je úplně jiný než náš, majitelé e-shopů i banky musí platit Applu ne úplně malé provize, služba tedy proti nám leží přesně na opačném spektru. Dokonce si myslím, že by nám její vstup na evropský trh mohl pomoci. Naším hlavním konkurentem jsou hlavně samotné banky, které s příchodem PSD2 (směrnice o platebních službách č. 2015/2366 Evropské unie – pozn. redakce) musely otevřít třetím stranám jednoduchý a bezpečný přístup k bankovním platebním službám. Myslím, že s příchodem vydavatelů elektronických peněz banky přijdou o velkou část svých příjmů za peněžní transakce, neboť naše služby jsou výrazně levnější, než kolik si za transakce účtují banky.

Jaký je vůbec váš názor na snahy regulovat finanční trh ze strany EU, jdou správným směrem, nebo je to naopak pro fintech projekty brzda?

Obecně bych řekl, že jde správným směrem a rozhodně podporuje průmysl elektronických plateb a celého fintechu. Jediný problém spočívá v tom, že je celý proces strašlivě pomalý. PSD2 se objevila před dvěma a půl roku, doba mezi vytvořením směrnice a jejím vstupem v platnost je z pohledu na poměry fintech společností dlouhá a tempo šnečí.