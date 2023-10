Peter Todd: Adekvátní užitek může přinášet jen jedna, nebo velmi malý počet kryptoměn

O tom, co nejvíce trápí Bitcoin a Lightning Network a proč nevěří Ethereu a dalším blockchainovým platformám, hovoří legendární a dodnes v bitcoinové komunitě uznávaný bývalý Bitcoin Core vývojář Peter Todd, kterého jsme vyzpovídali během jeho návštěvy alternativního pražského prostoru Paralelní Polis.

Považujete se pořád za bitcoinového maximalistu?

No, myslím, že jsem se nikdy nepovažoval za „bitcoinového maximalistu“. Považoval jsem se jen za coin maximalistu. Jaký je v tom rozdíl? Chci říct, že jde o to, že bitcoinový maximalismus se spojuje s myšlenkou, že jedině Bitcoin může být to pravé.

Ale já to beru jemněji, a to tak, že říkám, že jsem coin maximalista, protože akceptuji ekonomickou realitu, že pouze jedna, nebo jen velmi malý počet kryptoměn může přinášet nějaký adekvátní užitek. A důvod, proč tomu tak je, to jsou prostě základy ekonomie.





Faktem je, že rozdílné měny přinášejí do ekonomické směny tření. Z tohoto důvodu se dnes v Evropě platí převážně eurem. A i když euro úplně nepřeválcovalo všechny malé národní měny v Evropě, většinu z nich ano. Je prostě mnohem užitečnější mít jen jednu.

Bitcoin bude pravděpodobně digitální měnou číslo jedna i do budoucna. Ale netvrdím nutně, že to musí být za každou cenu právě on. Bitcoin je ale právě teď největší, takže je pravděpodobné, že tomu tak bude i v dohledné budoucnosti.

Napadá mě jedno jméno, shodou okolností také bývalého bitcoinového vývojáře Amira Taakiho, který si myslí, že potenciál Bitcoinu je dnes již naopak vyčerpaný.

Amira uznávám. Pokud se nesnažíte vydělat peníze pro sebe tím, že vytvoříte novou měnu, a vytváříte něco čistě jen s vidinou, že by to mohlo pomoci ostatním, je to super a je to také velmi vzácné. Vytvářet novou kryptoměnu z jakýchkoli jiných důvodů je ale jinak velmi málo žádoucí.

Myslím tím, že Bitcoin sám už funguje víc než dobře. Pokud si myslíte, že by něco mohlo fungovat lépe, nakonec stejně skončíte u toho, že to téměř vždycky můžete postavit i na Bitcoinu. A na to ostatní si lze vybrat z těch několika prověřených kryptoměn, které již existují. Myslím, že tlak, který tolik lidí žene k tomu, aby stále vytvářeli další a další kryptoměny, vychází opravdu jen z motivace osobního zisku.





Jaký máte názor na koncept veřejného blockchainu coby platformy ve stylu Etherea a dalších projektů, jako třeba Solana, Cardano…

Upřímně řečeno, většina z nich je blbost. A proč jsou tak špatné, to vychází z technologie. Ethereum je příliš složité na to, co dělá. A spoustu inherentní složitosti vkládá do nejnižší úrovně blockchainu. To dělá systém nespolehlivým.

Ale je tu i další problém. Způsob, jakým byl postaven, není škálovatelný. Víte, Ethereum má úplně stejný problém se škálováním jako Bitcoin. Jde o to, že máte nějaký sdílený stav – blockchain – kterého se všichni chtějí účastnit, musí ho zpracovávat.

Pokud tedy chcete plně validovat blockchain, musíte spustit node, který plně validuje příchozí bloky. To je vaše minimum. No a když dáte na blockchain všechno, tak počet lidí, kteří se mohou plně zapojit do systému, klesne, protože je tam prostě pro řadu z nich už moc dat (rapidně stoupnou nároky na hardware a síť).

Bitcoin například udělal kompromis, když řekl: „Dobře, budeme udržovat malou velikost bloků a budeme velmi rozumní v tom, jak je používáme.“ Proto máme technologie jako Lightning, které rafinovaným způsobem problém obcházejí. Bitcoinové transakce tak mohou probíhat mnohem efektivněji. Mohu vám například prostřednictvím Lightningu zaplatit třeba desetinu centu a prostě to bude fungovat.

Na Ethereu tohle přes všechny ty vzletné řeči o škálování pořád nejde. Je tomu tak proto, že Ethereum neprošlo stejně náročnou cestou. Nesnažilo se od začátku dělat technologii, která by se dala do budoucna skutečně škálovat.

A samozřejmě se to teď Ethereum snaží napravit pomocí spousty magických škálovacích zaklínadel jako state channels (podobně jako LN umožňují provádět transakce off-chain), zero knowledge proofs a tak dále, a tak dále, a tak dále. To všechno jsou věci, které můžete různými způsoby dělat i na Bitcoinu.

Dobrým příkladem je RGB protokol, který umožňuje na Bitcoinu spouštět smart kontrakty. Využívá síť Lightning Network a nevyžaduje žádné nové tokeny. Je přitom schopen vydávat a spravovat libovolná programovatelná a privátní aktiva.

Jeho používání přitom nevyžaduje žádné změny v protokolu bitcoinového blockchainu ani na straně LN a škáluje nezávisle na bitcoinovém blockchainu. Pomocí podobných technologií budeme v budoucnu schopni paralelně posílat na Bitcoinu velmi velké množství transakcí, dokonce miliardy za sekundu. Takže už žádné omezení velikostí bloku.

Jsou malé bloky u Bitcoinu stále potřeba? Disky jsou dnes mnohem větší než v době, kdy se o jejich velikosti vedl hlavní spor, a problém dnes není ani s broadbandem. Také tu máme nové aplikace, jako třeba letošní novinku v podobě Ordinals a BRC-20 tokenů, které dávají malým blokům, a tím pádem celé síti dost zabrat.

Ordinals mi připadají jednou věcí velmi komické. Spousta lidí, kteří na nich pracují, jsou bývalí zaměstnanci BSV. A BSV je samozřejmě Bitcoin Satoshi Vision, scam coin Craiga Wrighta. BSV plně přijala narativ velkých bloků. Zpočátku to vypadalo dobře, ale postupně se BSV stala demonstrací spektakulárního technického selhání. Její blockchain je prostě tak velký, že je velmi obtížné, a to i s velkým množstvím peněz, synchronizovat nový uzel. Současné odhady počtu plnohodnotných nodů v BSV jsou jednotky, možná nižší desítky.

Osobně možná provozuji více bitcoinových full nodů, než jich má celá BSV síť. Mohu si to dovolit, protože jsou levné a snadno se provozují. BSV to oproti tomu nezvládlo do té míry, že od něho lidé odcházejí, protože to technicky nefunguje. A letos přišli na Bitcoin, který funguje, aby tam zkoušeli dělat věci, které by jinak dělali na BSV.

Bitcoinový blockchain má pořád jen lehce přes půl TB, to je úplně jiná káva. Bitcoin je tak malý, že opětovnou synchronizaci nodu zvládnete za několik hodin i na nejlevnějším dnešním hardwaru, potřebujete jen broadband, abyste stáhli ten půlterabajt. Já osobně bych si klidně nechal několik kopií bitcoinového blockchainu, protože nikdy nevíte, kdy ho budete potřebovat. A díky nastavení sítě to můžu snadno udělat.

Prostě nechme bitcoinové bloky malé a dejme všechny ty zajímavé experimentální věci do dalších vrstev, kde tolik nevadí, když to celé selže. Lightning je například vlastně docela složité zvíře. Ale je to v pořádku, nikdo po něm nevyžaduje, aby byl na rozdíl od první vrstvy dokonalý. Je v pořádku, když se s věcmi experimentuje. Je stejně tak v pořádku, když některé věci na druhé vrstvě občas nefungují, protože máme vždy podkladový blockchain, ke kterému se můžeme vrátit, když vše ostatní selže.

Nemá Lightning vlastní problémy se škálováním?

Určitě. Chci říct, že jedním z největších omezení sítě Lightning je v tuto chvíli to, že každý kanál musí mít přiřazené UTXO. To znamená, že Lightning by měl problém škálovat, řekněme, veškerou světovou populaci. Ale řeknu vám, škálování na celou světovou populaci je velmi příjemný problém k řešení.

Škálování na desetinu světové populace už dnes vypadá mnohem schůdněji, a to tam zdaleka ještě ani nejsme. Jakmile se posuneme nad tuto hranici, buď někdo přijde s technickým řešením, nebo možná tak za 20 let v budoucnosti bude další diskuse o zvětšování velikosti bloku. Ale víte, je lepší se snažit co nejvíc o technická řešení, než jen dělat ošklivé kompromisy.

Co si myslíte o aukčním systému poplatků za transakce? Je to z dlouhodobého hlediska schůdná varianta? Čím dál častěji totiž narážíme na jeho limity.

Myslím, že to je jedna z těch věcí, u kterých si velmi těžko představíte jinou variantu. Je to základní nabídka a poptávka. Existuje nabídka blokového prostoru a existuje po něm poptávka. Je velmi obtížné zabránit lidem, aby ho proto dražili.

Jsou to mineři, kteří jej dávají k dispozici. Vždycky mohou přijímat peníze od lidí v nabídkovém systému, protože samotné transakce, když jsou nepotvrzené, jsou jen nabídky. Jak byste třeba docílil, aby aukce poplatků neproběhla?

Můžete tak trochu uzavírat gentlemanské dohody, což jsou věci, které ostatní blockchainy tak trochu dělají. Ale ty se vždycky časem rozbijí, a pak, jakmile se poplatky dostanou do určité výše, všichni začnou gentlemanskou dohodu porušovat. Vždycky se to nakonec vrátí zase k aukci o velikosti bloku.

A co nějaký kompromis, například jako je teď na Ethereu?

No, to je přesně ten případ. Pokud se poplatky dostanou dostatečně vysoko a validace bude dostatečně decentralizovaná, vrátí se vše opět k čistě aukčnímu systému. Je velmi těžké se tomu vyhnout.

I Bitcoin měl kdysi dávno místo, které bylo vyhrazeno pro transakce, které neplatí žádné poplatky, šlo o útratu starých mincí. Vaše priorita se počítala jako stáří mince krát její hodnota. Vedlo to k tomu, že se transakce ve stáří mincí navzájem překonávaly a těžaři rozdávali blokový prostor zdarma. Chvíli to mohlo fungovat, ale nakonec si mineři řekli, no, kašleme na to. Proč bychom měli něco rozdávat zadarmo? A ten systém zmizel.

A kvůli tomu máme dnes na Bitcoinu stejný problém s MEV (maximal extractable value) jako na Ethereu a jiných blockchainech.

Přesně tak. Ekonomiku nemůžete nechat zmizet. Víte, socialismus nefunguje. Mnohem lepší je řešit tento problém tím, že se ujistíme, že si s ním peněženky poradí. A to je důvod, proč jsem před 10 lety začal prosazovat jako první mechanismus plného RBF (Replace-By-Fee) pro upřednostňování transakcí.

Jaký je podle vás největší současný problém Bitcoinu?

To je zajímavá otázka. Chci říct, že v delším časovém horizontu si myslím, že tento problém bude demurrage (náklady na držení) nebo bezpečnostní rozpočet sítě do budoucna, až díky halvingům klesne odměna za vytěžený blok pod určitou hranici. To je určitě jeden z těch větších problémů.

Jaký je dnes hlavní problém LN sítě?

Jedním z příkladů je, že je zatím obtížné do vašeho Lightning kanálu rychle doplnit prostředky – vložit na něj on-chain prostředky, nebo je zase rychle vytáhnout. Na řešení už se pracuje, říkáme mu lightning channel splicing, ale ještě to není zdaleka hotové.

Existují také určité typy útoků DoS proti LN síti, které nejsou zatím úplně vyřešeny. Existuje také něco, čemu se říká channel jamming, kdy mohou zlí aktéři vázat prostředky v síti, aniž by je to stálo moc peněz.

Proč jste vlastně pověsil vývoj Bitcoinu na hřebík?

Ani tak nešlo o to, že bych chtěl skončit, ale neměl jsem na čem zajímavém pracovat. Řekněme v roce 2013, 2014 jsem měl seznam věcí, které jsem chtěl udělat, a skoro všechny jsem je udělal.