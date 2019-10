 »  Peter Todd: Bitcoin je absolutně neškálovatelný, to ale není velký problém

Nejdříve bych rád zdůraznil, že stabilní inflace a stabilní emise jsou dvě rozdílné věci. Já jsem byl nejprve zastáncem myšlenky stabilní emise, což znamená, že by odměna za blok zůstávala neměnná. Ale bylo mi vysvětleno, že je to špatný nápad a to, co opravdu potřebujeme, je stabilní míra inflace. Při stabilní emisi totiž bude inflace konvergovat k nule, což je podobný problém, který máme u bitcoinu dnes. Tak či tak, kterákoli z obou idejí je lepší než nic.

Jsou zde objektivní překážky, ale to jsme opět u toho. Ani takové obstrukce nezabránily lidem to znovu a znovu zkoušet.

Když už zmiňujete open source, nemyslím, že by zde open source povaha byla tím hlavním problémem. Je sice pravda, že v open source je forkování trochu snazší, ale můžeme najít příklady forkování úspěšných cloud source projektů. A nemusíme se bavit jen o softwaru, existuje dlouhá historie pokusů o „forkování“ národních měn. To, že tyto pokusy selhávají, myslím, dokazuje, že maximalismus dává nějaký smysl.

Nedělám si iluze, že moje doporučení být maximalistou lidi odradí to i nadále zkoušet, a dokonce ani nemám ambici jim to rozmlouvat. Z dlouhodobého hlediska stejně bude dopad podobných projektů minimální. Realita je taková (bez ohledu na to, jestli byl projekt od začátku zamýšlený jako scam), že forknuté coiny jako scam, jehož jedinou spolehlivě fungující vlastností je, že připravuje lidi o peníze, většinou končí. Určitě to znáte, stávají se z nich hřiště pro pump and dump hry a tak dále. U Bitcoin forků to můžeme krásně vidět na příkladu Bitcoin Cash, nebo ještě lépe na Bitcoin SV.

V případě Bitcoinu je to ale trochu jiné. Za prvé zde není potřeba nic vynucovat silou, vše je vynucené pouze na úrovni protokolu a je na lidech, jestli se k němu přidají, či nikoli. Za druhé zde existuje něco, čemu říkáme security budget – rozpočet na bezpečnost sítě, která je v zájmu všech participujících stran. Stabilní míra inflace (ideálně někde v rozmezí inflace od 0,1 % do 1 %) je jeden ze způsobů, jak ji zajistit i do budoucna. S klesajícími odměnami pro minery za vytěžení bloku, pokud radikálně nenarostou transakční poplatky, může časem nastat situace, kdy již mineři nebudou mít dostatečnou motivaci se chovat poctivě, což bude mít pro síť fatální následky.

A k té druhé části otázky, myslím si, že narativ o 21 milionech bitcoinů, které budou kdy vytěženy, je už tak silně zakořeněný, že je větší pravděpodobnost, že síť jednoho krásného hodně vzdáleného dne v budoucnosti umře, než že by se na této úrovni něco měnilo. Šance, že se můj názor prosadí, je prakticky nulová, ale nemůžu si pomoci, jsem prostě upřímný.

To mě přivádí k otázce, co pro vás vlastně Bitcoin představuje? Z teze v první otázce bych si téměř vsadil na „sound money“, tedy tvrdé peníze, z teze o stabilní inflaci bych si ale zase tipl něco jiného.

Stabilní inflace penězům ještě nebere status tvrdých peněz. Podle rakouské ekonomické školy jsou tvrdé peníze takové, u kterých nemůže vláda kontrolovat a manipulovat peněžní zásobu. Jinými slovy neříká, že by se peněžní zásoba u tvrdých peněz nemohla zvětšovat. Takže ano, Bitcoin jsou pro mě tvrdé peníze, nicméně nejen to. Bitcoin je například kouzelná „kryptověc“, která umí prokázat pravdivost něčeho v čase. Problém je, že řadu jeho vlastností zatím umíme využít jen v omezeném měřítku.

Příkladem takového efektivního využití Bitcoinu mimo jeho funkci peněz je můj projekt OpenTimestamps, který využívá schopnosti Bitcoinu prokázat, že konkrétní data existovala před určitým časovým okamžikem a umožňuje to v budoucnu potvrdit bez nutnosti důvěřovat nějaké nespolehlivé autoritě. Může to vypadat jako poměrně primitivní projekt, ale v té jednoduchosti je obrovská síla. Když mi někdo například ukradne privátní klíč, který používám k podepisování dokumentů (například zdrojových kódů Bitcoin Core) a já budu schopný alespoň přibližně určit dobu krádeže, jsem schopný v případě podpisů, které byly prokazatelně vytvořeny před touto dobou, potvrdit, že jsou stále důvěryhodné.

Co vás vlastně vedlo k tomu vzdát se vcelku prestižní pozice Bitcoin Core vývojáře?

To je velmi jednoduché. Věci, které mě zajímají nejvíce, nevyžadují změny na úrovni bitcoinového protokolu. Pro potřeby svých osobních projektů jsem do Bitcoin Core nemusel přispět už strašně dávno, přísně technicky vzato jsem vlastně nemusel nikdy. V určitý moment jsem se prostě rozhodl raději věnovat čas projektům, kde mám prokazatelně před ostatními komparativní výhodu – tedy kde jsem schopný projekt posouvat dopředu rychleji než jiní lidé.

Slyšel jsem, že jste aktivně diskutoval v rámci cypherpunk mailing listu dávno před tím, než Bitcoin vůbec spatřil světlo světa. Jak se stane, že se s klukem v pubertálním věku začnou seriózně bavit takové kapacity jako Hal Finney nebo Adam Back, jak jste jej vůbec objevil?

Nešlo popravdě řečeno přímo o cypherpunk mailing list, ten totiž v době, kdy jsem byl na střední škole, ještě neexistoval. Připojil jsem se ale k Blue Sky mailing listu, kde se diskutovaly cyberpunkové ideje, a objevil jsem jej díky tomu, že byl inzerovaný mezi mailing listy Freenetu. Do diskuze jsem se zapojil, protože mě nadchla idea vytvoření funkční kryptoměny, což tam bylo tehdy jedno z velmi populárních témat. Jako téměř všichni jsem tomu věnoval hodně času a přicházel s vlastními návrhy, které – jako většina ostatních – žalostně selhávaly. Když se pak později objevil Bitcoin a ukazovalo se, že tohle je cesta, která bude fungovat, bylo to až bolestivé – něco tak jednoduchého, a přitom to nikdo z nás neviděl. Byl jsem z toho nadšený a otrávený zároveň.

Nebylo to dané tím, že Satoshi zvolil namísto čisté matematiky řešení postavené hlavně na teorii her?

A to je právě ono. Implementace teorie her do Bitcoinu je strašně jednoduchá a působí tak očividně, ale přijít na to jako první byl heroický výkon. Současná snaha akademiků popisovat Bitcoin jako trpaslíka na rameni obrů je kompletně mimo mísu. Všechny ty předchozí koncepty hrají jen okrajovou úlohu. Bitcoin ke konsesus algoritmu přistupuje úplně jinak než většina akademiků. Ti obyčejně hledají, jak já můžu dojít ke konsensu s vámi, to ale přirozeně limituje velikost konsensu. Když se zaměříme jen na to, jak může individuální node dojít ke konsensu s každým dalším, dojdeme dříve či později k tomu, že nebudeme schopní škálovat – jak vytvořit konsensus u většího systému, jak dosáhnout téhož u systému s nekonečným počtem nodů. Bitcoin toto vyřešil, a to tak, že řekl: „Pojďme se namísto konsensu mezi jednotlivými nody soustředit na to, co je vlastně platné, definujme to a pak teprve řešme, jak se domluvíme, co je platná verze historie.“ Geniálně jednoduché a na rozdíl od všech tehdejších akademických přístupů na matematice téměř nezávislé řešení.

Věříte tedy, že PoW konsensus je škálovatelný prakticky do nekonečna, jak je to ale se škálovatelností Bitcoinu na transakční úrovni?

Bitcoin nikdy nebyl škálovatelný na úrovni transakcí a většina zasvěcených lidí to vždycky věděla, to je obrovský rozdíl oproti konsensu. A není možné problém vyřešit tím, že radikálně zvětšíme velikost bloků. Na tom není nic kontroverzního, je to prostě realita, jak Bitcoin funguje. Řada akademiků vám bude tvrdit, že je to velký problém, ale není. Jediný problém (v jejich případě) je, že na řešení neexistujícího problému se špatně shánějí akademické granty. Na první vrstvě neexistuje možnost, jak efektivně škálovat.

Jsou nějaká dílčí řešení, Segwit, Schnorr Signatures a …

Ne, nejsou. To jsou z pohledu škálování jen taková vylepšení. Rozdíl mezi Bitcoinem a Visou je tak obrovský, až to působí směšně. Řešení neleží na první vrstvě. Oproti tomu Lightning network je mimořádný úspěch, na množství komplikací a výzev, které přináší, funguje zatím opravdu dobře a dokáže za určitých okolností konkurovat Vise. Není to samozřejmě ideální řešení, ale je to zatím to nejlepší, co bylo navrženo. Lightning vám nikdy nebude moci garantovat možnost poslat kdykoli Bitcoin komukoli, pro ostatní scénáře je ale celkem slušně použitelný.

Nemáte problém s tím, že Lightning network má přirozenou tendenci být silně centralizovaný?

No a co? Pokud není centralizace v primárním systému, vůbec nevadí, že ji budeme mít na vrstvě mimo systém. Důležité je, že není centralizovaná celá věc. Jak jsem řekl, není to ideální řešení, ale nic lepšího nemáme. A pokud se vám někdo bude snažit tvrdit něco jiného, s největší pravděpodobností se vám jen pokouší něco prodat.

Jaký je váš profesionální názor na Gavina Andresena?

Co mohu říci, tak rozhodně není příliš chytrý a absolutně nebyl kompetentní k tomu být vedoucím vývojářem referenčního bitcoinového klienta a měli jsme jej vyhodit mnohem dříve. Čím si nejsem jistý, je, zdali jeho kontinuální snaha o sabotování Bitcoinu skrze naprosto nekompetentní rozhodnutí (například jeho neustálá snaha o radikální zvětšení velikosti bloků, ideálně odstranění jakéhokoli limitu velikosti vůbec) pramenila z nevědomosti, nebo zlomyslnosti. Faktem je, že se neustále snažil aktivně sabotovat systém tím, že jej neomylně směroval do stavu, kdy bude nenávratně centralizovaný a celá původní myšlenka padne vniveč.

Setkal jste se někdy osobně s Halem Finneyem?

Ne, již v době, kdy jsem byl na střední škole, byl poměrně těžce nemocný.

Kdy a jak jste získal svůj první bitcoin?

Koupil jsem jej, bylo to myslím někdy na začátku roku 2011 za cenu 20 centů za BTC. Nakoupil jsem tehdy za 20 dolarů a myslím, že to bylo moje nejlepší a zároveň nejhorší finanční rozhodnutí v životě. Nejlepší proto, že jsem nákup provedl, a nejhorší proto, že jsem nakoupil jen za 20 dolarů. Pracoval jsem tehdy v jednom startupu a zbytek času věnoval tomu, abych úspěšně dokončil univerzitu, na sledování vývoje ceny Bitcoinu nezbýval čas.

Držíte ještě nějaké bitcoiny z té doby?

Řada lidí to má s Bitcoinem tak, že si buď bezhlavě všechno drží, nebo naopak všechny bitcoiny v určitý moment prodá, já preferuji střední cestu. Nikdy tak sice nevytěžím z trhu maximum, ale také neriskuji, že přijdu o celý potenciál dalšího růstu. Prodat všechno by mi přišlo šílené.

Kdybyste mohl na Bitcoinu a jeho governance modelu změnit jedinou věc, co by to bylo?

Kdybych měl kouzelnou hůlku s možností jediného přání, tak by to bylo prosazení stabilní inflace coby podpůrné bezpečnostní incentivy. A důvod pro to je jednoduchý, jinak než s kouzelnou hůlkou se totiž tento záměr prosadit nepodaří, protože je to velmi nepopulární téma. Zatím nás to ještě moc trápit nemusí, ale původní model obsahuje obrovský dlouhodobý risk a už za nějakých 10–20 let může situace vypadat o poznání dramatičtěji než dnes.