Petr Kellner smí převzít televizi Nova. Brusel odsouhlasil mediální obchod roku

Z Bruselu přišlo dlouho očekávané stanovisko k převzetí mediální skupiny CME finanční skupinou PPF, kterou ovládá nejbohatší Čech Petr Kellner. Po roce úředního zkoumání na různých úrovních se tak uzavře proces, díky němuž Kellner získá televizi Nova, slovenskou televizi Markíza a stanice v dalších evropských zemích.

Evropská komise neklade pro dokončení transakce žádné další podmínky. Komise dospěla k závěru, že spojení obou firem nevyvolává žádné obavy z narušení hospodářské soutěže v Evropském hospodářském prostoru („EHP“).

Brusel v tiskovém oznámení uvedl, že v průběhu měsíčního šetření obdržela komise zpětnou vazbu od velkého počtu subjektů, včetně konkurenčních médií. Své stanovisko například na základě výzvy Evropské komise poskytla i Česká televize, která se obává propojení PPF, Novy a operátora O2 při nákupu sportovních práv.

„Na základě šetření trhu komise zjistila, že transakce v podobě, jak byla oznámena, nebude mít dopad na postavení jiných společností na těchto trzích. Důvodem je to, že společnosti obecně nesoutěží o získání stejných sportovních práv a transakce by vedla pouze k omezenému zvýšení stávajícího podílu PPF na trhu,“ domnívá se Evropská komise.

Bruselské antimonopolní zkoumání rovněž dospělo k závěru, že není žádný důvod k obavám ohledně postavení PPF na reklamním trhu v České republice.

PPF, která dnes mimo jiné ovládá službu O2 TV, vyvolávala obavy konkurenčních distributorů, protože by jim mohla zamezit v nabízení programů z rodiny CME a tím získat výhodu pro svou platformu. „Komise dospěla k závěru, že tyto možné obavy nejsou opodstatněné, protože distributoři placeného televizního vysílání budou mít nadále přístup k obsahu od konkurentů CME a k mnoha dalším stanicím se srovnatelnou programovou nabídkou a diváckým zásahem na českém trhu. Kromě toho je naopak motivací PPF udržet širokou dostupnost vlastních stanic,“ stojí v tiskovém prohlášení.

Stejně tak Brusel odmítl obavy komerčních stanic, že by je PPF mohla vyřadit z nabídky svých platforem, aby posléze zvýhodnila vlastní kanály. Evropská komise se domnívá, že by tím PPF poškodila své obchodní zájmy, neboť by to vedlo k redukci programové nabídky na jejích placených službách.

Z Bulharska, Česka a Slovenska přišly námitky k prodeji reklamního prostoru v televizním vysílání. „Komise zjistila, že subjekt vzniklý spojením PPF a CME by nebyl schopen a ani ekonomicky motivován k tomu, aby přestal dodávat reklamní čas konkurentům PPF. Komise rovněž zjistila, že na trhu zůstane dostatek dalších televizních kanálů se srovnatelnou sledovaností a srovnatelným prostorem pro reklamu,“ pokračuje rozhodnutí.

Komise konstatovala, že PPF bude nadále nakupovat reklamní prostor od třetích stran.

PPF požádala Evropskou komisi o schválení nákupu 1. září 2020. Brusel musí posuzovat fúze a akvizice, které se týkají společností s obratem nad určitou částku, a případně zabránit takovému spojení, které by významně narušilo účinnou hospodářskou soutěž.