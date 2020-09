Nejbohatší Čech má Novu na dosah. Už mu zbývá jen poslední krok

Prvního září přišla do Bruselu žádost skupiny PPF, aby Evropská komise odsouhlasila největší mediální obchod za poslední dobu. Firma nejbohatšího Čecha, miliardáře Petra Kellnera, v dokumentech popisuje záměr převzít televizní stanice v několika evropských státech. Stanice provozuje společnost CME, jejímž většinovým vlastníkem dosud je americký telekomunikační gigant AT&T.

Američané se s Kellnerovou společností dohodli na kupní ceně loni v říjnu. PPF zaplatí v přepočtu skoro 48 miliard korun. Od té doby zabralo spoustu času papírování. Prodej firmy musela odsouhlasit valná hromada akcionářů CME. To se stalo 27. února 2020. A potřebná razítka musely dodat také národní regulátoři v Rumunsku a Slovinsku, od nichž už je PPF dostala.

Posouzení ze strany Evropské komise je posledním z velkých úředních kroků. Brusel by měl o případu M.9669 rozhodnout do 6. října 2020. Samotná CME v pololetní zprávě o hospodaření uvedla, že by spojení s PPF mělo být hotové do roka od uzavření dohody, tedy do konce letošního října.

Naprostá většina transakcí bývá Evropskou komisí schválena už v prvním kole. Teprve pokud by jí bylo něco podezřelé, může zahájit podrobnější analýzu a případně uložit dodatečné podmínky kvůli ochraně tržního prostředí. V takovém případě by se schvalování posunulo o dalších 90 dnů, to znamená na přelom roku. Na verdikt Evropské komise čekají také úřady v dalších zemích.

Nejoceňovanější položkou celého nákupu je česká televize Nova. Vzhledem k dalším aktivitám PPF, která působí v řadě oblastí a má podnikatelské zájmy například v Číně, to vyvolalo obavy o budoucím směřování televize. Večerní zprávy na Nově jsou i přes pokles diváckého zájmu stále nejsledovanějším zpravodajstvím v zemi s podstatným vlivem.

Změna majitele výnosné komerční televize navíc přichází rok před parlamentními volbami.

„Diváci TV Nova jsou lidé různých názorů, různých politických preferencí. Manipulování obsahu pro jednotlivé politické strany je zcela nelogické. My děláme byznys, nesháníme voliče. Budeme chtít oslovovat diváky,“ okomentovala tyto obavy PPF.

Člen představenstva PPF Vladimír Mlynář v rozhovoru pro Deník dodal: „Obecně platí, že kupujeme televize v pěti zemích – nejde tedy jen o TV Nova – a je to především byznys, který souvisí s naším podnikáním v oblasti telekomunikací, protože trend ve spojování ‚drátů‘ a obsahu je celosvětový. A také platí, že úkolem byznysu není zachraňovat svět. Ale když je pořád řeč o ovlivňování politiky, tak podpořit, aby společnost nebyla tolik polarizovaná, to je něco, k čemu bych se za sebe asi docela přihlásil.“

Zmiňované „dráty“, jak říká Vladimír Mlynář, provozuje skupina PPF v několika zemích střední a východní Evropy. V České republice pod ni patří datová a komunikační síť CETIN. Na českém a slovenském trhu vlastní operátora O2 včetně IPTV služby O2 TV. V Maďarsku, Bulharsku, Černé Hoře a Srbsku poskytuje telekomunikační služby pod značkou operátora Telenor.

Stanice CME působí na českém, slovenském, bulharském, rumunském a slovinském trhu. Teoretické propojení telekomunikačního a mediálního byznysu by tedy prozatím přicházelo v úvahu jen u nás, na Slovensku a v Bulharsku. Specializovaný portál Mergermarket ovšem zároveň v polovině srpna přišel s informací, že PPF možná aktivity pod značkou Telenor prodá, aby získala prostředky na budování 5G sítí v jiných zemích. Tyto úvahy jsou však podle bulharského magazínu Kapital ve „velmi rané fázi“.