 »  Petr Votoček (Etnetera): Trh s vývojáři je rozebraný, hledáme je i v regionech

Pražská společnost Etnetera, spadající do skupiny Etnetera Group, letos v dubnu změnila šéfa. Stal se jím Petr Votoček, který v rozhovoru pro Lupu popisuje hledání vývojářů v regionech a otevření pobočky v Jihlavě, plány na vstup na americký trh nebo budoucí lámání vývoje pro virtuální a rozšířenou realitu.

Nedávno jste se stal novým šéfem Etnetery. Co za touto změnou stojí?

Dosavadní šéf Martin Palička se posouvá do skupiny Etnetera Group a chce více pomáhat dceřiným firmám. Já jsem v Etneteře delší dobu působil jako šéf projektové divize, což je většina firmy, takže jsem si teď převzal i zbytek.

Živí tedy Etneteru stále především zakázkové projekty?

Ano, stále děláme zakázkový vývoj – mobilní, webové aplikace a nově přibyly také aplikace pro VR. Jejich vývoj a následný provoz je to, co nás živí.

Etnetera vyvíjí také vlastní produkty jako SmartMeter. Jsou vlastní technologie něco, čemu byste se chtěli v budoucnu více věnovat?

Jsou to spíše takové vlaštovky. Máme nějaké know-how, dali jsme to do produktů a naše služby a řešení stavíme na těchto produktech. Dlouhá léta využíváme náš CMS systém jNetPublish. Na trhu ho neprezentujeme zvlášť a neprodáváme ho jako „krabici“, ale když máme zákazníka, kterému se takové CMS hodí, můžeme ho použít.

Vyčleňování zkoušíme, v loňském roce jsme se zaměřili na SmartMeter. To je nástroj, který používáme pro zátěžové testování, existuje možnost si koupit licenci, ale nemyslím si, že bychom ho letos nějak zásadně na trh „marketovali“. Produkt nebude žít sám a vždy bude žít na našich službách. Měli jsme ambici mít SmartMeter jako „krabici“, ale to se mění. Jsme firma, která dělá zakázkový vývoj. Je pravda, že zde vznikají vlastní projekty, a stane se, že se odloupne a stane se z něj samostatná firma ve skupině.

Je zakázkový vývoj z dlouhodobého pohledu dobrý byznys? Jde o neustálou práci s klienty, nedržíte v rukou vlastní produkt a podobně.

Myslím si, že ano. Soustředíme se na to být v dlouhodobých partnerstvích. A snažíme se se zákazníky růst. S některými klienty jsme deset let a dále s nimi rosteme. Stalo se nám, že klient po dlouholeté spolupráci vypsal tendr, který jsme ale znovu vyhráli.

Vyhrajete i tím, že už jste pro zákazníka takový „vendor lock-in“?

Na dodavatele vždy určitý „vendor lock-in“ je. Ale spíše jsme úspěšní tím, že věci popisujeme tak, jak jsou. Když je nějaký problém, tak ho řekneme. Je pravda, že naše řešení není tak naleštěné, jako by bylo nějaké krabicové řešení, ale ve finále u nás za tím vším stojí konkrétní mozky, které chodí za zákazníky a udržují s nimi vztah. Když se na klienty nedělají podrazy a ve správnou dobu je podržíte, je to správná cesta.

Je na dnešním trhu možné na zakázkovém vývoji generovat obstojné marže?

Na trhu je šílený tlak, nákupy neustále zlevňují a ceny se vzájemně ovlivňují, takže z tohoto pohledu je to poměrně těžké. Na druhou stranu projektů je poměrně hodně, zakázky na trhu jsou a ten je v dobré fázi.

To nejspíše souvisí s tím, že ekonomika už nějakou dobu dobře šlape. Očekáváte, že by mohlo dojít k nějakému útlumu nebo splasknutí? Chystáte se na takovou možnost?

Určitě máme nějaké tušení, že se do dvou, tří let na trhu něco stane. Saturují se reality a podobně, to trhem vždy zahýbe. Na trhu je pak méně peněz, zakázek a klienti začnou šetřit. Připravujeme se na to, je to součást naší dlouhodobé strategie. Potřebujeme ony dlouhodobé klienty a partnery než ty, pro které bychom udělali jen jeden projekt a šli od toho. I letos chceme získat klienty, kterým budeme stát po boku delší dobu a dělat pro ně aplikace, na kterých jim závisí kritický byznys. Ta hlavní věc, která jim vydělává peníze.

Celá Etnetera Group v loňském roce dosáhla na obrat 452 milionů korun, přičemž Etnetera se na něm podílela 204 miliony. Dokážete udržet současný růst?

Růst naplánovaný máme a také chceme nabírat lidi. Rádi bychom to udělali tak, abychom totálně nerozbili firemní kulturu. Nemůžete skokově nabrat sto lidí a růst tímto způsobem. Takže růst nadále bude spíše v řádech 10 až 15 procent. Zatím jsme neplánovali nic zásadního.



Autor: Etnetera Petr Votoček, Etnetera

U zakázkového vývoje jste tedy tradičně v růstu limitováni počtem „hlav“?

Je to přesně tak. Závisí to na lidech a ty správné musíte sehnat na trhu. Ten trh je úplně prázdný, každý shání lidi. Proto se snížíme dělat nábor netradičně a více prodávat to, že když jdete k nám, tak nejdete pracovat do běžné firmy.

Co to znamená? Podobnou taktiku odlišení se dnes dělá více firem. Začalo se houpačkami nebo herními konzolemi v kanceláři, dnes se prodává i „story“.

To, co my tvrdíme, je to, že jsme vztahově orientovaná firma. Na jednu stranu je to možné napsat na web, kde to bude hezky vypadat. Na druhou stranu je třeba si to prožít. Kandidáty se tedy snažíme přesvědčit, že u nás to skutečně takové je. Když tým hledá nového člena, funguje to tak, že se podílí na výběru. Team leader se s kandidátem samozřejmě nejdříve sejde, ale pak je velice důležité, jak se k němu vyjádří samotný tým. Jestli danému člověku bude dobře s týmem na pivu a podobně. Často se na pohovoru neptáme na klasické HR věci typu „kde se vidíte za pět let“, nás zajímá, jestli zajde na pivo, nebo je spíše vinař. To se většinou otevře na týmovém pohovoru.

Pohovory, kde sedí někdo z HR a ptá se na nějakých dvacet otázek, jsou zbytečné. Snažíme se uchazeče vyprovokovat, aby nám poslal kus svého kódu. Když je třeba ještě na škole a žádný nemá, dáme mu vyřešit naši úlohu. Tomu se pak věnuje team leader, ten udělá „code review“ a postupně to s uchazečem prochází. Je to taková debata a nehledají se zbytečné otázky. Takto se nám pak často podaří rozmluvit i introvertní osoby, protože mohou mluvit o tom, čemu rozumí.

Obecně velice špatný je trh s mobilními vývojáři, ti prostě nejsou. My jsme proto zkusili udělat mobilní akademii. Byl to otevřený kurz, kam se přihlásilo asi 200 lidí. Udělali jsme selekci a vzali 16 zájemců, přičemž 11 z nich kurz dokončilo. Z toho nám nyní „padají“ kandidáti. Někdo šel do jiné firmy, nijak si ty lidi nenárokujeme. Pro nás má tato mobilní akademie dva dopady. Vychovali jsme si lidi, jeden už tady sedí a dva mají nastoupit. To je skvělé. Druhou a možná podstatnější věcí je pak to, že se nám mobilizují lidé. Akademii neudělal nějaký šéf a podobně. Udělal to člověk, kterého baví přednášet.

Jak moc je trh s mobilními vývojáři rozebraný?

Trh s vývojáři je obecně rozebraný celý. Vnímám velký hlad po dvou typech pozic – mobilní vývojáři pro iOS a Android a také JavaScript vývojáři. Všechen ten React a podobně. Je to dané tím, že je po aplikacích poptávka a do Česka také přišly firmy, které nabírají větší množství lidí. To se projevuje.

Co vám obecně v náboru lidí nejvíce funguje?

Je to mix, a především neformálnost. Na to už si hraje hodně firem, ale ještě pořád vyhráváme díky tomu, že nestačí to mít někde napsáno a nestačí koupit stolní fotbálek a pověsit žebřiny. Záleží na tom, jestli je to skutečně pravda. Snažíme se k nám lidi dostat, aby si to alespoň vyzkoušeli. Věřím, že když už je k nám dostaneme a nerozejdeme se zásadně na finančním ohodnocení, začne je to u nás bavit.

Musíte kandidáty přeplácet?

Nepřeplácíme. To je věc, kterou prostě neděláme, politiku máme nastavenou jinak. Věříme, že zaměstnanci ocení firemní kulturu. Máme transparentní odměňování. Přeplácení v tom pak dělá neplechu. Někdo může být méně výkonný a pak někdo přijde s tím, že ten méně výkonný bere více a támhle udělal chybu a tak dále.

Jakou máte fluktuaci vývojářů?

Přesné číslo nevím a asi ho ani nemáme někde vyznačené. Samozřejmě že občas z týmů někdo odpadne. Docela to řešíme. Vadí nám, když například odejde dlouholetý zaměstnanec, což se nám naštěstí moc neděje. Každopádně je to vždy věc k zamyšlení, zda něco neděláme špatně. Když takový zaměstnanec odchází z toho důvodu, že už ho nebaví programování a chce pást ovečky, tak je to v pořádku. Špatné je, když ho přetáhne nějaká mladá firma s pěknou firemní kulturu. To by nás mrzelo. Samozřejmě se někdy stane i to, že nabereme člověka, kterému to pak u nás nesedne a proto odejde.

Etnetera koupila podíl v mobilních vývojářích Letsgood a krátce poté se ho zase zbavila. Co se kolem toho všeho dělo?

Ambicí Etnetery bylo postavit mobilní vývoj. To, co se pak z Etnetery odlouplo, byl produktový vývoj. Nechtěli jsme si produkt vzít pod sebe a pak se naše cesty rozešly.

Údajně se chystáte na americký trh. Jaké tam máte plány?

Porozhlížíme se tam po zakázkách pro nás vhodných. Krok do USA zvažujeme, to je aktivita pro letošní rok. V současné době ve Státech máme malý tým, který zkoumá trh. Snažíme se tam prezentovat jako firma starající se o bezpečnost. Vytvořili jsme balíček pro penetrační testování a snažíme se ho nabízet na tamním trhu. Rádi bychom se dostali k dalším příležitostem, třeba zakázkovému vývoji. Strategií není být nejlevnější, ale nabízet kvalitu a fakt, že dané oblasti skutečně rozumíme.

Další aktivitou rozšiřování je otevření lokální pobočky, konkrétně jsme jednu otevřeli v Jihlavě a začali jsme lákat vývojáře z tamního okolí. Je to něco, co ověřujeme, jestli bude fungovat. Už dnes v Jihlavě pár lidí máme a dělají na konkrétním projektu. Ukazuje se tedy, že tam hlad je. Máme tam kanceláře na náměstí a jeden Jihlavák-vývojář nám dělá v podstatě šéfa pobočky a možnosti prozkoumává. Někdo by si na to najal profesionála „otevírače poboček“, my na to jdeme vlastní cestou.

Trend lokálních vývojářských center začínám v poslední době celkem vnímat. Je to tedy tak, že někteří vývojáři nechtějí do větších měst a firmy jim jdou naproti?

Je to přesně tak. Také tito vývojáři třeba dlouhou dobu fungovali na volné noze a sháněli zakázky a dělali si sami obchodníka. My jim přinášíme větší zakázky a snažíme se nabízet jistou technologickou volnost. Pro vývojáře je to pak jistota práce a možnost zbavit se role obchodníka.

Jsou pro vás tato menší lokální centra levnější?

Detaily bych neuváděl, ale určitě v těchto krajích jsou levnější kanceláře a náklady, takže určité možnosti zde jsou.

Společně s posledními finančními výsledky jste oznámili to, že máte ambice ve VR nebo internetu věcí. Šlo by to rozvést?

Asi před dvěma lety jsme rozjeli VR ateliér, začali jsme se s tou technologií seznamovat a dělat různé projekty. Prvním z nich byla VR vernisáž. Loni jsme přímo v Etneteře postavili VR tým, který se zabývá vývojem VR aplikací. Je to postavené kolem nadšenců do této technologie, kteří předtím dělali Android. Měli jsme kliku, že Etnetera Group vstoupila do firmy VRgineers, který vyvíjí vlastní VR brýle. To Etneteru posouvá do role více prémiového dodavatele a věříme, že se dostaneme k zákazníkům, kteří potřebují opravdu kvalitní aplikaci, a my jí vyvineme. VRgineers dělají skvělý hardware a my bychom chtěli být po jejich boku a dělat skvělý software. Už jsme také vyhráli poměrně velké tendry na dodávku VR aplikací a šli jsme rovnou do praxe. Dodali jsme projekty, které sloužily k propagaci Škoda Karoq.

Jsou stále VR zakázky spíše na úrovni prezentačních a marketingových aplikací na veletrhy a podobně, nebo už se šlo dále?

Je to tak. Věříme, že letos vzniknou aplikace, které VR budou trochu více skutečně využívat. Zatím je to jenom o jiném úhlu pohledu na daný produkt či službu. Nyní pracujeme na zatím neveřejném projektu, který umožní zaškolení pracovníka ve výrobním závodě. Pracujeme na tom, že do tohoto školicího procesu bude moci vstoupit více lidí. Lektor vám ve VR bude moci ukázat konkrétní kroky a tak dále. Zároveň platí, že to lektor bude moci dělat na dálku. Dále také realizujeme aplikace, kdy se můžete podívat do interiéru a měnit jeho parametry.

Myslíte si tedy, že letos by mohl ve firemních VR aplikacích nastat určitý bod zlomu?

Myslím si, že ano. Už se bude přicházet s komplexnějšími projekty, kdy se začne využívat zážitek a také řešit efektivita dané věci. Tomu věřím.

Je VR nyní ve fázi podobné té, když začínaly iPhony a Androidy? Tedy že se firmy nějakou dobu spíše držely stranou a skutečně plnohodnotně na mobily začaly naskakovat až později?

Vývoj VR aplikací je jedna věc, druhá věc je pak podpora brýlí. Tam se trh mění, dostávají se na něj stále lepší a lepší headsety. Stále jste omezeni tím, že musíte mít poměrně výkonný počítač, brýle jsou připojené kabelem a tak dále. Teď se začaly objevovat headsety, které možná vytlačí mobily posazené do cardboardů (VR držáky, kam se dá mobil), jde například o Oculus Go. To už je něco, co bych klidně chtěl domů.

Zmínil jste, že ve skupině máte také VRgineers. Ti dělají moc pěkné VR headsety, které se jim daří dodávat třeba světovým automobilkám. Budete se právě skrze VRgineers chtít dostávat k zakázkám pro vývoj VR aplikací?

Samozřejmě bychom byli rádi a na některých projektech jsme už spolupracovali. Ale naším dlouhodobým klientem je Škoda Auto. Nicméně existují aplikace, které v brýlích od VRgineers vypadají nejlépe a už u nás vznikly „use cases“ dělané právě pro ně. Obchodní synergie v rámci skupiny každopádně chceme využít.

Chcete se zaměřit také na rozšířenou realitu (AR)?

Do AR bychom letos chtěli šlapat. Už jenom díky tomu, že Google a Apple vydali své frameworky (ARCore a ARKit). Zatím vznikají takové ochutnávky. Pro HoloLens od Microsoftu jsme zatím nic nedělali, ale věřím, že letos něco podnikneme.

Etnetera Group také oznámila, že se chce rozšířit o podniky kolem blockchainu a umělé inteligence. Co s tím máte za plány?

Majitele skupiny zajímají technologické počiny a něco, co nás dál posouvá. Zmínil bych jeden příklad. V loňském roce jsme založili firmu, která pořádá festival Future Port Prague. Letos pořádáme druhý ročník. Jde o příklon k novým technologiím. Chceme být firmou ve střední Evropě, která „tlačí“ nové technologie a hýbe trhem. Majitele zajímá posun k AI, blockchainu a IoT.

V Etnetera Group už je devět firem. Ovlivňují se vzájemně v tom smyslu, že když například Etnetera dělá pro zákazníka aplikaci, doporučí mu, aby na nasazení Google Apps využil AppSatori?

Je to spojené, ale specificky. Není nastaveno, že se vzájemně musíme používat. Ve skupině je například kreativní agentura. Může se stát, že zákazník už má nějakou svojí kreativní agentura, se kterou my jako vývojáři aplikace jsme schopní dělat. Takže návrhy aplikace třeba udělá někdo jiný, my jí naprogramujeme a doporučíme naši firmu, která dobře udělá e-mailovou kampaň. Potenciálu skupiny se snažíme využívat, ale není to podmínka spolupráce.