 »  Petr Žalud: E-sporty v ČR sleduje skoro půl milionu lidí, streamováním vydělám desetitisíce

Petr Žalud vystupující pod přezdívkou CzechCloud je profesionální hráč a jeden z členů českého týmu, který nedávno vyhrál mistrovství světa ve hře Hearthstone. Jeho kolega Stanislav Cifka v rozhovoru pro Lupu popsal, že jemu tisíce dolarů měsíčně vydělává čistě hraní.

Žalud naopak více peněz získává ze streamování svého hraní na Twitchi – ať už od sponzorů jako Samsung či Alienware, nebo z příspěvků a předplatného od fanoušků. Jak takové streamování v Česku funguje, kolik se na něm dá měsíčně vydělat a co od popularity e-sportů v budoucnu čekat?

Živí vás hraní Hearthstone a aktivity kolem e-sportu na plný úvazek?

Karetním hrám se věnuji asi 24 let a donedávna jsem ještě pracoval v telekomunikacích. Pak jsem přešel do Alza.cz jako manažer pro herní eventy. Ta asi jako první firma v Česku pochopila, že je to zajímavá oblast. A do toho se ještě věnuji hraní jako takovému – streamování, komentování, turnajům.

Šlo by to více rozebrat? Co vám vydělává nejvíce, jak dělíte čas?

Je to tak půl a na půl. Když to vezmeme z pohledu peněz, mojí hlavní prací je být streamer. Jsem jedním z největších streamerů v Čechách, primárně se věnuji hře Hearthstone. Zbytek peněz jsou pak aktivity v Alze a další.

Kolik vám streamování měsíčně vydělá?

Šikovný člověk je schopný se měsíčně dostat rozhodně nad průměrný plat. Pravidelné příjmy jsou v desítkách tisíc korun. Do toho ještě vstupují různé nečekané příjmy, když třeba někdo pošle jako tzv. donate (jednorázový finanční příspěvek, dar, který mohou fanoušci posílat – poznámka redakce) deset tisíc.



A z čeho přesně přichází nejvíce peněz u streamování? Vy máte třeba hodně partnerů z řad firem.

Jde o to, kdo se na vás dívá – jestli to jsou lidé ve věku deset až patnáct let, nebo patnáct až třicet. Také jde o to, co na streamu děláte. Jsou lidé, kteří kromě vysílání her dělají i „creative“, takže třeba kreslí, modelují, vytvářejí, chodí po Praze. Tři hlavní příjmové kanály jsou dary od fanoušků, pravidelné poplatky a pak předplatitelé. Ale nejvíc jde od partnerů.

Zaznívá názor, že v Česku ještě partneři nejsou ochotní do aktivit kolem e-sportů ve větší míře investovat. Vidíte to podobně?

Před třemi lety to bylo horší, teď už je to mnohem lepší. Jde to rychle nahoru. Řekl bych, že za dva roky to pro firmy bude velice lukrativní. Je to jeden z nejlepších způsobů, jak napřímo oslovit cílovou skupinu mladých lidí. Věřím tomu, že firmy už začínají vnímat rozdíl mezi streamerem a youtuberem. Na běžném videu je vidět zprostředkovaná reklama, kdežto já na živém streamu mohu reagovat – lidsky, osobně a v reálném čase.

Jde v takové reklamě nějak počítat konverze a návratnost?

Zatím firmy tyto věci příliš neřeší. Bere se to jako investice do PR a značky s tím, že peníze přijdou časem.

Kolik dokážete měsíčně oslovit diváků a fanoušků?

Za kvartál asi tak půl milionu. Špatně se to počítá. Lidé přistupují z různých zařízení a přesná čísla je těžké získat. Ale řekl bych, že budu tak na 250 tisících za měsíc. To už je slušné a vliv už je znát.

Jaký je potenciál dalšího růstu?

Věřím ve výrazný nárůst, stejně, jako je to vidět u streamerů v zahraničí. Česko-slovenské publikum je samozřejmě menší, ale zájem poroste. O streamování zatím ví spíše základní počet lidí, ale pronikne do hlavního proudu. Dnes má skoro každý ponětí o YouTube, každý si ho může zapnout na chytrém telefonu a dalších zařízeních. O Twitchi zatím tak veliké povědomí není. Jakmile se to zlomí, bude to úplně někde jinde.

Nicméně při číslech, která říkáte, a číslech, která mají další streameři, zase tak malí a neviditelní nejste. Navíc mladá generace bere tuhle zábavu za svou.

Viditelní jsme, ale ještě je to pořád v zárodku. Za pár let to bude běžnou součástí prostoru. Každopádně věřím tomu, že mladí už sledují spíše YouTube a Twitch než jiný mediální prostor.

Dospívá publikum společně se streamery? Neodpadne s tím, jak bude stárnout a mít více povinností a méně času?

To se dá těžko odhadnout. Dost málo lidí dlouhodobě vydrží u jedné věci. Ale lidi se budou obecně točit a celkově číslo bude narůstat. Já osobně mám diváky, kteří se na mě dívají čtvrtým rokem a nezdá se, že by odpadávali. Než abych dělal nějaké blbosti pro mladší publikum, snažím se oslovovat spíše starší diváky. To v tomto světě znamená patnáct let a více.



A toto publikum si držíte hraním Hearthstone?

Obecně svým přístupem. Bude mi třicet, chovám se trochu jinak než mladý youtuber a streamer. Také to může být konzistencí – dělám pořád to samé a snažím se v tom zlepšovat.

Dokázal byste se uživit samotným hraním Hearthstone?

Rozhodně ne. Nejsem tak kvalitní hráč jako třeba Standa Cifka. Ale teď bych se zase o větší úspěch na kompetitivním poli zase rád více popral. Vyhráli jsme Global Games, takže bych chtěl zkusit zahrát některé další prémiové turnaje. Jinak to, čemu já se primárně věnuji, je „support“. Jsem komentátor pro většinu lokálních turnajů, jsem český komentátor pro Blizzard a ESL (největší světový organizátor e-sportovních klání – poznámka redakce). Neživí mě ani tak hraní jako spíše věci okolo.

ESL a Blizzard si na jednotlivé trhy najímají komentátory zápasů a turnajů pro živé přenosy?

Zatím o tom bohužel nemohu podrobněji mluvit, mám podepsané NDA. Mohu jenom naznačit, že třeba Blizzard začíná chápat, že lokální „influenceři“ osloví lokální komunitu lépe než někdo ze zahraničí.

Jak velký pojem je dnes ESL?

Dnes je to největší producent a dodavatel premiérových e-sportových akcí. Začali dělat akce na klíč, snaží s pronikat i do starších médií. Ostatně Prima Cool měla spolupráci také s ESL. Hrubý obrat ESL se odhaduje na asi šest miliard dolarů.

Model ESL funguje dejme tomu podobně jako UEFA? Tedy že se přeprodávají práva na vysílání?

Práva vlastní vydavatelé her, prodávají je ESL a ti je prodávají dále.

Kolik lidí v Česku asi sleduje streamy, které mají nějaký vztah k e-sportům?

V jednom průzkumu se píše, že se na e-sport akce v loňském roce dívalo 350 tisíc lidí. Letos už je to 470 tisíc. Je to pěkný nárůst. Do pěti let se dostaneme na nějakou pětinu populace. To by bylo úžasné. Kdybychom to rozšířili na streamery obecně, tak milion lidí může vědět, co je to Twitch, respektive mohou tušit, že tady něco takového probíhá.

Jak vám v dalším snažení pomůže vítězství na mistrovství světa národních týmů v Hearthstone? Nebude to jen patnáct minut slávy?

Snažíme se z toho všichni těžit. Chceme lidem vštípit do hlavy, že je tady nějaký e-sport a zpopularizovat ho. Že je zde další trh, že zajímá mladou cílovou skupinu, která bude mít kupní sílu. Mně osobně vítězství pomohlo velmi a doufám, že se to začne projevovat. I finančně.

Může český trh publikum zásobit kvalitním obsahem? Vyloženě profesionálních a poloprofesionálních hráčů je zde zatím málo.

Řekl bych, že ne. Je sem nutné přinášet lokalizované streamy ze zahraničí. Je třeba se nadále zlepšovat. To je vidět na mistrovství České republiky, které je každý rok úplně jinou akcí – roste kvalitou, návštěvností i co do velikosti prize money. Už může být zajímavé i v porovnání se zahraniční scénou. Ale českého diváka neutáhnete jen na lokální streamy.

Kolik hodin denně streamování věnujete?

Ještě pracuji, takže čtyři až pět hodin denně. Pokud chce člověk streamovat a živit se tím, pozná ,jestli je o něj zájem, tak po roce. Je to kontinuální práce. Já dva roky streamoval prakticky bez návratnosti. Finančně to začalo být zajímavé až třetí rok. Což je třeba po pěti tisících hodinách. A konkurence je velká.



Běžná česká média řeší, jak donutit lidi platit za obsah. Na Twitchi lidi sami od sebe zaškrtnou předplatné a posílají měsíčně peníze, případně pošlou jednorázový příspěvek…

Mě si předplácí stovky lidí. Za stream pak průměrně přijde tak deset příspěvků v různých částkách. V průměru se na mě živě dívá kolem 1500 lidí. Teď jsme streamovali se Standou Cifkou, a to jsme naráz měli tři tisíce lidí. To je na Česko dobré.

Kdo nejvíce v Česku na Twitchi funguje? FattyPillow?

Ten je první. Trefuje mainstreamové publikum. V hraní je úspěšný třeba Agreaelus, ten dělá různé letsplaye. Podobných lidí je více.

Kolik Twitch v Česku uživí lidí?

Záleží na tom, jak kdo má nastavenou hranici. Já mám ve svém věku jinou než někdo mladší s nízkými náklady. Ale tak do padesáti lidí si něco vydělat může. Mají různé strategie, někdo streamuje jenom ráno, protože by se v prime time ztratil. Pak jsou zde streameři s podporou od různých partnerů – Red Bull, PokerStars a další, kteří přináší další peníze.

Jak je důležité vedle Twitche živit i další kanály jako Instagram a spol.?

Na popud Jirky Krále jsem začal živit další kanály a zaregistroval jsem všude slušné nárůsty. Pro streamera je zásadní mít aktivní všechny kanály – Facebook, Twitter, Instagram a YouTube.

Jak vám Twitch posílá peníze?

Posílá je jednou měsíčně na PayPal. Příjem se musí normálně danit. Buďto ve Státech, protože Twitch spadá pod Amazon, nebo v Česku. Každý to dělá jinak. Já zatím daním v Americe. Zjišťuji, že lidé v Česku zatím nedokážou moc pochopit, o čem se tady bavíme. Mám normálně živnostenský list na internetovou reklamu a na další aktivity, abych vše pokryl.

Na čem vás lidi nejvíce sledují?

Dělal jsem si průzkum a vychází to, že asi 68 procent jsou chytré telefony a tablety. Je vidět, že lidé přecházejí na mobilní zařízení, dívají se všude.

Myslíte si, že kdyby v Česku existovaly nějaké pořádné datové mobilní tarify, streamování by se ještě více šířilo? Protože by šlo sledovat na zastávce MHD a tak dále? Podobně, jako je to vidět třeba v Asii?

Dokud nebudou neomezené datové tarify, tak se to neprojeví. Ale vidím, že mladí lidé se pouští streamy v terénu i dnes. S neomezenými daty by to šlo nahoru.