Lupa.cz  »  Petra Novotná (IceWarp): V Evropě roste zájem o alternativu k Microsoftu, víc klientů ale máme v Asii

Petra Novotná, IceWarp
Petra Novotná, provozní ředitelka společnosti IceWarp
Česká společnost IceWarp je označována za konkurenta Microsoftu nebo Googlu v oblasti kancelářských balíků. Lidé z IceWarpu používají spíše slovo alternativa. Se svou strategií slaví každopádně úspěch. Software tuzemské firmy používá už přes 20 tisíc organizací po celém světě včetně těch státních.

Proti Microsoftu půjdeme tvrdě, řekl v roce 2017 v rozhovoru pro Lupu zakladatel české společnosti IceWarp Adam Paclt (rozhovor si můžete přečíst zde). Bylo to celkem odvážné prohlášení, ale po letech to vypadá, že se tato strategie vyplatila. IceWarpu, který byl i partnerem jedné z kategorií loňského ročníku ankety Křišťálová Lupa, se daří především v asijských zemích, například v Malajsii si ho tamní vláda vybrala právě místo Microsoftu.

O tom, jak na tom nyní firma je, jsme v podcastu mluvili s provozní ředitelkou společnosti Petrou Novotnou. „Myslím, že ještě rok nebo dva potrvá, než si plně lidé v Evropě uvědomí, jak silný vliv má na Microsoft americká administrativa. Těch, co hledají alternativu k němu i ke Googlu, postupně přibývá,“ říká Novotná.

Níže vám nabízíme přepis části podcastového rozhovoru do textu. Podporovatelé Lupa.cz zde mají k dispozici kompletní strojový přepis (využíváme k němu AI služby Whisper a Claude, text je poté redakčně upraven).

Na pozici provozní ředitelky IceWarpu působíte více než deset let. Dokázala byste stručně shrnout, co se za tu dobu změnilo?

Působíme v IT, takže změn je velmi mnoho. Mění se zejména procesy a požadavky na kybernetickou bezpečnost, stejně jako nároky na certifikace, kterými musíte jako firma procházet. Výrazně se proměňuje i samotný trh – technologie postupují dopředu neuvěřitelně rychle, takže to, co stačilo před deseti lety, dnes nestačí. Do celého odvětví nyní vstupuje umělá inteligence, tématu je opravdu hodně, ale právě proto je toto odvětví tak zajímavé.

IceWarp se označuje jako alternativa ke globálním službám, jako je Microsoft 365 nebo Google Workspace. Kdy padlo rozhodnutí, že budete konkurovat těmto dominantním hráčům?

Použila bych spíše slovo alternativa, nikoli konkurent. Konkurovat takto velkým hráčům není reálné. Snažíme se být kvalitní alternativou. A to rozhodnutí se rodilo postupně za pochodu. IceWarp nejdřív začal jako alternativa k Microsoft Exchange a samozřejmě jak se vyvíjel Microsoft, vyvíjel se i IceWarp.

Pojďme k číslům. Kolik zaměstnanců má firma aktuálně, a to jak v České republice, tak v zahraničí?

Nás je nyní něco mezi 60 a 80. Pokud bychom k tomu přidali indickou kancelář, tam je aktuálně přibližně 200 lidí. Globálně jsme tedy poměrně velká firma.

Petra Novotná 

Ve společnosti IceWarp působí už více než 12 let, od listopadu 2014 je její provozní ředitelkou. Dohlíží na veškeré procesy a je nejbližší spolupracovnicí generálního ředitele Adama Paclta. Je absolventkou Vysoké školy ekonomické v Praze, a ještě před dokončením studia se pohybovala v oblasti lidských zdrojů ve společnosti Rychetský&Partners.

Takže 60 až 80 v České republice a přibližně 200 v Indii?

Do těch 60 až 80 počítáme i kanceláře v Americe a v Německu, protože tam jsme velmi provázaní. Indická pobočka je díky svému rozsahu relativně autonomní – máme tam kanceláře v různých městech, proto ji vnímám poněkud odděleně.

Jaký je rozdíl mezi českými a indickými programátory?

Zásadní. V Indii je potřeba výrazně silnější dohled a precizní zadání. Dokonce máme pozici, jejíž náplní je výhradně kontrola, zda lidé skutečně pracují na tom, co mají. Indičtí vývojáři jsou zvyklí pracovat spíše v rámci svěřeného úkolu, zatímco čeští programátoři myslí více „out of the box“ a jsou schopni větší samostatnosti. Samozřejmě záleží i na seniorní, mediánní nebo juniorní úrovni.

Proč padlo rozhodnutí mít velkou část zaměstnanců právě v Indii?

Není to tak, že bychom tam měli velkou část. Vývoj máme primárně zde. V Indii máme přibližně 5 % vývojářů, kteří se věnují spíše podpůrným pracím. Důvodem je i to, že najít vývojáře v Praze na Karlíně je stále obtížnější, takže využíváme kapacit indické kanceláře. Indie je ale hlavně o prodeji a lokální podpoře zákazníků – máme tam skutečně hodně klientů a potřebujeme lokální zázemí. Proto zakládáme pobočky v různých městech, abychom je dokázali kvalitně obsloužit.

Zmínila jste některé země, kde IceWarp působí. Z toho, co jsem zjistil, jde o Spojené arabské emiráty, Německo, Indii a Spojené státy. Je to úplný výčet?

V podstatě ano. Máme ještě administrativně zapsanou pobočku v Rusku, kde ale žádné obchodní aktivity nevykonáváme.

Předpokládám, že to souvisí s válkou na Ukrajině.

Přesně tak.

Mluvili jsme o zaměstnancích. Jak je to s počtem klientů – kolik jich IceWarp aktuálně má?

Číslo se samozřejmě v čase vyvíjí, ale běžně uvádíme přibližně 20 000 organizací – to je poměrně stabilní hodnota. Zákazníci jsou po celém světě a naše řešení je určeno jak pro startupy, tak pro velké organizace, takže škála je opravdu široká. Kromě toho máme několik partnerů z hostingového segmentu, přes které se zákaznická základna rozrůstá výrazně rychleji.

BRAND26

Česká konkurence Googlu či Microsoftu uspěla v Chile, IceWarp tam může dodávat úřadům Přečtěte si také:

Česká konkurence Googlu či Microsoftu uspěla v Chile, IceWarp tam může dodávat úřadům

Zmínila jste zákazníky po celém světě. Jaké je geografické rozložení? Dominuje například Asie, nebo jiná část světa?

Jak jsem zmínila indickou pobočku, asi jsem tím napověděla, že značná část zákazníků pochází z Asie. Je to velmi lidnatý region a daří se nám tam dobře. Zároveň jsme se před přibližně deseti lety silně zaměřili na přímý prodej v Americe, takže tam máme poměrně velkou základnu přímých zákazníků. V posledních letech pak narůstá zájem i v Evropě, a to zejména v souvislosti s rostoucím důrazem na datovou nezávislost. Odhadem je to přibližně 40 % Asie a pak zhruba 30 na 30 pro Evropu a Ameriku.

Rozhovory
Přečtěte si všechny díly seriálu Rozhovory nebo sledujte jeho RSS
Vstoupit do diskuse

Autor článku

Jan Vaca

Jan Vaca

Autor je od ledna 2018 ředitelem médií vydavatelství Internet Info. Předtím 6 let vedl zpravodajskou sekci portálu iDNES.cz, ještě předtím byl několik let reportérem celostátní redakce MF DNES. Občas si rád něco napíše.

