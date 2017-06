 »  Pioneers Festival: Češi byli slyšet a vidět i mezi polidštěnými roboty a politiky

„Podporujeme zázračné děti už od roku 1756,“ chlubí se rakouská metropole na dalším ročníku startupového festivalu Pioneers Festival. A dlouhodobá snaha o to vrátit Vídeň opět na výsluní regionu začíná nést ovoce. Minimálně na pár dní v roce se stává hlavním městem startupů v zemích bývalého Rakouska-Uherska.

Do starého sídla habsburských císařů, Hofburgu, se na den dětí sjeli investoři a startupy z celého regionu a po parketách velkých sálů se začali prohánět roboti. Letos se k podpoře talentů a inovací naplno přihlásily i národní nebo městské fondy a programy.

Vídeň se chlubila svým potenciálem co-workingů a hubů, Rakousko kromě prezentace ministerstva dopravy a inovací představilo i Alberta. Chatbot patentového úřadu, který pomůže startupům zdarma s ochranou značky a pomůže s patenty. „Ochranné známky a patenty jsou velmi drahé. S naším botem si mohou startupy jednoduše, hned na svém začátku, na Facebooku ověřit, jestli jejich vysněné jméno už nemá někdo zaregistrované a podobně. Také jim dokážeme pomoci do doby, než budou mít těch pět tisíc eur na velký patent,“ vysvětluje Christian Seyringer z rakouského patentového úřadu.

Nejen rakouská vláda se chtěla pochlubit svým přístupem k novým firmám. Svůj stánek si v přízemí Hofburgu rozbil i polský program podpory inovativních firem a hned vedle třeba Maďaři nebo Italové nebo Hong Kong. „Hledáme si v Polsku zajímavé startupy a ty se pak snažíme propagovat prostřednictvím našich kontaktů,“ tvrdí Sebastian Szczepaniak z polské Fundacje Pracy Narodów. Svou prezentaci přivezly i evropské programy nebo německé akcelerátory.

„Chceme vybudovat evropské MIT, i když je nám samozřejmě jasné, že MIT je jenom jedno,“ dodává Thomas Kösters z EIT Digital, evropské agentury, která pomáhá startupům ke vstupu na nové trhy a využívá k tomu infrastruktury celé Evropy. „V každé zemi EU spolupracujeme minimálně s jedním partnerem, v Česku je to třeba Jihomoravské inovační centrum. Inovativním firmám dokážeme zprostředkovat nejen kontakty, ale i spolupráci s univerzitami nebo akcelerační program,“ dodává Kösters.

„S EIT jsme začali spolupracovat teprve koncem loňského roku, tohle je jedna z prvních akcí,“ vysvětloval na akci věnované startupům zaměřeným na Průmysl 4.0 Vojtěch Krmíček z JIC. Ačkoliv šlo jen o jednu z mnoha večerních akcí, dorazilo hned několik tuzemských startupů. Svou krátkou prezentaci si přichystaly především brněnské startupy Sewio nebo GreyCortex.

Nakonec se ale v hipsterském hotelu 25hours zjevili i účastníci zájezdu s logem TechSquare a jejich korporátních partnerů. „Letos jsme vybrali sedmičku startupů, která byla nominovaná do pětistovky nejlepších startupů z celého světa. Po prvním kole prezentací prošly tři až do první padesátky,“ vysvětluje Renata Nemkyová z TechSquare s tím, že v autobuse do Vídně si zajistili místa i partneři z Adastry, Anectu, Vodafonu nebo Kooperativy.

CzechInvest nebo tuzemské akcelerátory stánek neměly, ale čeština byla slyšet hodně. Před budovou parkovaly nové kodiaqy škodováckého Digital Labu a kroužily se zajímavými startupy po vnitřním vídeňském okruhu. „Vybrali jsme si pár startupů z regionu, které splňovaly naše požadavky. Chceme hlavně zaměření na chytrou mobilitu,“ vysvětluje Petra Hubačová ze Škoda Digital Labu.



Autor: Jan Beránek Škodovka parkovala se svými auty hned u vstupu na festival.

Mezi startupy vystavující ve startupové zóně se dostalo Angee, které už pomalu posílá svůj bezpečnostní válec v Číně do sériové výroby. Svůj stůl obložilo dvěma displeji i AI duo Rossum a Vize.it. „Včera jsme rozjeli ostrou verzi na webu a naše neuronové sítě už se naučily po češtině rozumět i anglicky psaným fakturám. Rádi bychom tu oslovili především zástupce bank a fintechových služeb,“ tvrdí Tomáš Gogár z Rossumu. Po investorech se ve Vídni poohlíželi i brněnští Smartlook. „Máme sice investici od Reflex Capitalu a Webnodu, do podzimu bychom ale chtěli udělat další kolo,“ vysvětluje šéf firmy Petr Janošík.

Velká jména, velká témata

Tématicky už startupový festival dospívá. Od lifestylových začátků se posouvá k aktuálním trendům i složitějším problémům. Letos pořadatelé ulovili experty na umělou inteligenci. Behshad Behzadi se pochlubil s tím, jak cvičí umělou inteligenci schovanou za virtuální asistentkou v Androidu, Beth Moses – trenérka astronautů z Virgin Galaxy zase utrousila, že „zkušenost s cestou do vesmíru je nová hranice lidství.“ Na zem nakonec debatu přivedl Andrew Chen z Uberu během vyhlašování vítězných startupů. „Technologie se mění, ale lidi zůstávají pořád stejní,“ okomentoval finálovou nabídku.

Přestože se humanoidní roboti pořád považují spíš za zábavný doplněk technologických akcí, německá firma Humanizing Technologies už svou Pepper připravuje na kariéru recepční. „Vyrábí nám ji Foxconn, naučili jsme ji lidským gestům a je schopná přijmout objednávku nebo uvítat hosty v kancelářských budovách a mezi tím, než si pro návštěvu přijdou, je zabavit třeba novinkami z té či oné firmy. Možností je hodně a už to nevypadá tak sci-fi jako dříve,“ vysvětlil jeden z učitelů robotky Pepper Tim Schuster.

Nový buzzword – je tu GovTech

Jedním z velkých témat bylo i to, jak se s nastupujícími fenomény umělé inteligence, robotizací, digitalizací nebo celkově změnami v rámci Průmyslu 4.0 vypořádají státy a vlády. Nová oblast inovací si už vysloužila označení GovTech.

Kromě eurokomisaře Andruse Ansipa do Vídně se svou vizí zavítal třeba bývalý bulharský prezident Rosen Plevneliev, rakouská tajemnice pro digitalizaci Muna Duzdar nebo slovenský prezident Andrej Kiska, který přejel Dunaj a uzavřel první den akce svým osobním podnikatelským příběhem.