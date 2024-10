Píp píp, pozor, jedu. Podívejte se do míst s autonomními roboty, kde to vypadá jako v oživlém Factoriu

Elon Musk minulý týden opět ukázal chystaného humanoidního robota Tesla Optimus. Vypustil ho i mezi lidi, aby je bavil a dával jim drinky. I když mu na pozadí stále v těchto činnostech asistovali lidé, Optimus je zajímavým příslibem budoucnosti robotiky.

Tento týden se přidala čínská společnost Ubtech se svým podobně vypadajícím humanoidem Walker S1. Ten si na rozdíl od amerického kolegy klade nižší cíle. Nemá být univerzálním pomocníkem, ale sloužit má například ve skladech. Ubtech už spolupracuje s automobilkami typu BYD, Geely nebo Audi, praktické nasazení v továrnách je ale asi daleko. V provozech tohoto typu je nyní k vidění pragmatičtější přístup, vysoká míra autonomie robotů už je nicméně realitou.

Amazon je americký e-commerce kolos, který obsluhuje Spojené státy, Evropu, Indii a další části světa. Má vysoce propracovanou logistickou síť, do níž zapadá kde co včetně stovek distribučních center – dvě ostatně máme i v Česku. Aby Amazon dokázal odbavit obří objemy objednávek, mohl nabízet služby jako Prime pro jejich velice rychlé doručení a zároveň docílil úspor z rozsahu a vycházely mu marže, musí v masivní míře logistiku automatizovat skrze algoritmy, jezdící pásy, cloud nebo stále rozsáhlejší flotilu robotů.

Jako Factorio

Amazon s robotizací začal už v roce 2003 a intenzivně do ní šlápl o devět let později skrze akvizici robotické společnosti Kiva Systems. Divize Amazon Robotics vyvíjí několik druhů robotů a je fascinující sledovat, jak se během let zlepšují. Robotické centrum americké společnosti jsem poprvé navštívil v roce 2015. Bylo to poblíž San Franciska, kde mě nejvíce zaujali oranžoví roboti určení pro převážení regálů se zbožím. V té době to byla velká věc, dnes už tuto technologii lze vidět i u dalších firem a Amazon ji dostal i do Evropy.





Během následujících let jsem se dostal do dalších distribučních center amerického podniku a vždy byl vidět progres. Amazon například vytvořil robotickou ruku Cardinal, která dokáže číst štítky na balíčcích a pomocí počítačového vidění je třídit do přepravek, které pak převezmou další stroje (na řadě těchto inovací se dělá i v Evropě). Amazon svá distribuční centra neupgraduje na nové generace, protože jejich design je vždy specifický, novější a novější verze ale stále více připomínají fungování procesoru či českou hru Factorio, kde se budují automatizované továrny. Jde o fascinující bzukot strojů a pásů předávajících si zboží v obřích halách. Lze v tom vidět analogii k tranzistorům, branám, paketům či probíhající elektřině.

Byť se automatizace postupně zlepšuje, Amazon stále v distribučních centrech zaměstnává hromady lidí, na jedno jsou jich tisíce. Firma samozřejmě nahlas neřekne, že ultimátním cílem je lidskou pracovní sílu nemít, a spíše uvádí, že to není reálné. Technologický progres je ale markantní a budoucnost bez práce lidských skladníků si lze představit. I když zřejmě ještě nějakou dobu půjde o symbiózu.

Přichází Proteus

V distribučním centru v Nashvillu s kódovým označením MQY1 (dává se podle kódů nejbližších letišť) jsem měl možnost vidět nejnovější verzi zmiňovaných oranžových robotů schopných vozit těžké regály se zbožím. Poslední verze robotů už nicméně není oranžová, ale zelená a má jméno Proteus. Na rozdíl od předchozích verzí už Proteus funguje zcela samostatně, a to včetně soužití s člověkem. Dříve tyto přístroje byly uzavřeny v odděleném prostoru za klecí, aby se minimalizoval možný počet náhodných kolizí. Amazon kategorii označuje jako Autonomous Mobile Robots (AMR) a Proteus je prvním jeho výrobkem tohoto druhu.

Teď se roboti pohybují ve stejném prostředí jako lidští kolegové. To je důležitý pokrok. Automatizaci na různých úrovních známe řadu let, většinou ale funguje v uzavřeném prostoru bez vstupu lidského faktoru. Faktory náhody se dlouhodobě řeší i u autonomních aut, například aby vůz správně reagoval, když mu do cesty vlétne člověk. Docílit spolehlivosti není jednoduché. I u aut už jsme daleko, například v San Francisku či jiných městech už jezdí první autonomní taxi služby na zavolanou přes mobilní aplikaci.

Jak vypadá Proteus, první autonomní robot Amazonu:

Proteové jezdí po skladových prostorách, automaticky zajíždí pod regály a převáží je. Lidé prochází kolem nich a nemusí se mít nijak extra na pozoru. Roboti se v případě blížící osoby zastaví, zapípají, přehrají hlášku a dají najevo, že jsou tam. Na zemi také umí promítat zelené světlo, aby lidé věděli, že tam pokud možno nemají stoupat, aby byl provoz co nejplynulejší. Stroje si vyměňují informace a podle senzorů a algoritmů si vybírají optimální cesty.

Amazon této autonomní flotile věří natolik, že ji postupně nasazuje v dalších centrech. Úrazy a kolize zřejmě někdy obecně v automatizovaném provozu mohou nastat, firma ale uvádí, že s pokročilou robotizací postupně tyto problémy snižuje o desítky procent. V určité Maslowově pyramidě potřeb robotizace je bezpečnost na nejnižším, a tedy nejdůležitějším stupni.

Soužití lidí s roboty je zajímavé pozorovat. V San Francisku jsem před lety viděl, že zaměstnanci na oranžové přístroje lepili papírové oči a dávali jim jména. Proteus už na toto polidšťování reaguje. Zelené strojky mají digitální oči, kterými mohou mrkat a vyjadřovat některé stavy. Roboti se například umí sami dle potřeby navigovat do servisního centra a připojit k nabíječce, kde spokojeně zavřou oči a dáchnou si před další šichtou.

Proteus slouží k tomu, aby lidé nemuseli přemisťovat těžké věci. Jeden robot váží 140 kilogramů, je velký zhruba jako 50" televize a uveze až 400 kilogramů. Amazon bohužel není příliš sdílný ohledně technických detailů, což je asi směrem ke konkurenci, know-how, průmyslové špionáži a podobně pochopitelné. Jak se můžete podívat v přiložené galerii, Proteus využívá QR kódy přilepené na zemi nebo sadu senzorů včetně LiDARu. Řada výpočtů se odehrává přímo na robotech, data ze senzorů ale také podle obecných informací míří do cloudu Amazon Web Services. Připojení malých robotických vykonávačů práce do centrální entity je stále reálnější koncept, a ne pouze sci-fi z osmdesátých let. Lze si tipnout, že s privátními 5G sítěmi lze čekat další pokroky.

Teprve začínáme

Amazon se postupně pouští do nových oblastí e-commerce. Pro nás to v Česku není tak žhavé, zejména v USA ale pracuje na rozšiřování objednávání jídla či drogerie přes internet ve stylu Rohlíku nebo rychlých dodávkách léků á la Pilulka. Ve skladech pro tyto služby se stále hodně věcí dělá ručně, podle všeho ale i sem budou směřovat velké robotizační snahy. „Když zrychlujeme dodávky, zákazníci více nakupují a častěji se k nám vrací,“ řekl mi poměrně jasně Doug Herrington, výkonný ředitel Worldwide Amazon Stores. „Co se týče robotizace, jsme teprve na začátku,“ dodal Udit Madan, viceprezident té samé sekce.

Tempo zavádění robotů všeho druhu do distribuce Amazonu je značné. V roce 2019 jich firma měla asi 300 tisíc, o tři roky později už to bylo 600 tisíc a aktuálně je to přes 750 tisíc strojů.

Amazon se nyní chystá na zprovozňování dvanácté generace svých distribučních center, kde nasadí nejmodernější roboty. První takové centrum stojí v Shreveportu v Louisianě. Všechny tyto snahy jsou lekcí ve vytváření vysoké přidané hodnoty nad komoditními službami s nízkými maržemi. Amazon Web Services jako největší cloud světa ostatně nejdříve vznikl pro interní potřeby e-commerce byznysu Amazonu, aby nakonec přinesl revoluci do celého byznysu s IT back-endy či telekomunikační infrastrukturou.