 »  Pirátění Hry o trůny, zranitelnost v Internet Exploreru a děravé blokátory reklam

0day zranitelnost v Internet Exploreru je dost zásadní problém. Souvisí s chybou zpracování MHT souborů, které jsou ve Windows namapované na zpracování přes IE. Takže i když máte nové Windows 10, tak se stále Internet Explorer může spustit a útočník se tak může dostat do vašeho počítače. Řešením je buď odstranění asociace s .MHT soubory, ale ještě lepe odstraněním Internet Exploreru z Windows 10. Bohužel ze starších verzí Windows odstranit moc nepůjde. Opravu nečekejte, Microsoft IE opravovat nechce, možná až v některé aktualizaci Windows. Což znamená i to, že kód pro zneužití je dostupný online. Viz Internet Explorer zero-day lets hackers steal files from Windows PCs a XML External Entity (XXE) Processing.

Werner Herzog: pirátství je nejúspěšnější podoba světové distribuce. Herzog to řekl na festivalu ve Švýcarsku a říkal i další rozumné věci. Třeba to, že preferuje, když mu lidé za filmy platí, ale pokud někdo film nemůže najít na Netflixu či státní televizi, poté jde a přistupuje k němu pirátsky. Méně příznivě ale například vidí Twitter. Prý na něm nikdy nenašel jediný tweet, který by byl zajímavý. V souvislosti se sociálními médií ho děsí stupidita. Těžko se takovému pohledu divit.

Facebook opět zasáhl proti extrémně pravicovým organizacím. Ban mají například BNP, EDL a Britain First, postižena je řada stránek, skupin i osobních účtů. Postižení prý zvažují „právní kroky“. Viz Facebook bans far-right groups including BNP, EDL and Britain First.

Facebook ukládal čitelná hesla uživatelů Instagramu. Netýkalo se to desítek tisíc, ale milionů uživatelů. V praxi se klasicky potvrzuje, že tvrzením o rozsahu bezpečnostního problémů nemůžete (nejenom) u Facebooku nikdy věřit. Viz Facebook now says its password leak affected ‘millions’ of Instagram users a Keeping Passwords Secure.

TELEgraficky

Vader Immortal: A Star Wars VR Series ■ Arnold jede TikTok ■ Twitter koupil Highly ■ Nový World Press Freedom Index ■ Salesforce kupuje MapAnything ■ Ubuntu 19.04 je venku ■ Microsoft koupil Express Logic ■ SEO bookmarklets ■ Assassin’s Creed Unity zadara (do 25. dubna)

WEBDESIGN, INTERNET

Sedm nejlepších blogovacích platforem najdete v 7 of the Best Blogging Platforms for 2019. Docela užitečné je se podívat přes G2 Rating na Best Web Content Management Software. Třeba i na to, že podle originálu je jedničkou WordPress a dvojkou Hubspot. Zatímco článek na Hubspotu posunul sám sebe na první místo. Ale 99 % vs. 98 % je vlastně skoro totéž. Každopádně studium kompletního žebříčku vám ukáže platformy, o kterých jste nejspíš nikdy neslyšeli.

Google a Amazon už neválčí. YouTube se objeví na Fire TV a Prime Video bude fungovat na Chromecast zařízeních i v Android TV. Válka přitom začala někdy v roce 2017 a konec zdaleka není kompletní – YouTube například stále nebude na Echo Show ani na Amazon Fire tabletech. Viz Google and Amazon end their ridiculous streaming video spat.

EU schválila agresivní přístup k teroristickému obsahu na internetu. Provozovatelé budou mít povinnost smazat obsah do hodiny po upozornění, v případě opakovaného selhání jim budou hrozit pokuty až do výše 4 % příjmů. Viz Mazání teroristického obsahu do hodiny od nahlášení. Co má přinést nové nařízení EU?