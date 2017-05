 »  Piráti ukradli Piráty, Android slaví 2 miliardy a rekordní pokuta za spam

Švec: Jak se proměnila média po vstupu Andreje Babiše do MF Dnes je velmi dobré historické shrnutí vývoje v MF DNES od nástupu Andreje Babiše až k dnešnímu stavu, kdy už bohužel jde o nedůvěryhodné médium. Což je ničivé i pro samotné prostření médií a žurnalistiky v ČR.

Piráti ukradli Piráty (z Karibiku) a po společnosti Disney chtějí výkupné. Pokud ho prý nedostanou, nové Piráty pustí na internet ještě před premiérou. Tu film má 26. května. Piráti jsou tak trochu mimoni, pouštět Piráty chtějí po dvacetiminutových kusech. Což je asi něco jako „když nezaplatíte výkupné, tak vám vašeho rodinného příslušníka pošleme po kouscích“. Viz Disney Chief Bob Iger Says Hackers Claim to Have Stolen Upcoming Movie. A ještě je tu samozřejmě možnost, že Disney tohle dělá, aby film patřičně propagoval.

Švédští vyšetřovatelé ukončili vyšetřování Juliana Assange ze znásilnění. Nutno dodat, že po sedmi letech, a také to, že jde o jeden z podstatných důvodů, proč se Assange od roku 2012 schovává na velvyslanectví Ekvádoru ve Velké Británii. Švédsku se podařilo vyslechnout Assange až před šesti měsíci právě v Londýně. Pro Assange, který znásilnění celou dobu popíral, je to sice možná úleva, ale pořád je jedním ze zásadních cílů USA s ohledem na úniky na WikiLeaks. Pokračování bude zajímavé, viz například UK police say WikiLeaks' Assange will be arrested if he leaves Ecuador's embassy.

TELEgraficky

Audi má nové logo. Ploché ■ RIP FFFFOUND ■ Svět se zbláznil a je tu The Emoji Movie ■ Nudný Google ■ Apple přejde z eur na Kč ■ Apple patent na pizza box ■ No Asshole Rule ■ Atom 1.17 ■ Things 3 jsou venku ■ Vine unikly e-maily a telefonní čísla ■ Bitcoinpay vám při registraci pošle heslo mailem

WEBDESIGN, INTERNET

Microsoft chystá Fluent Design pro příští verzi Windows. Jako by nestačilo utrpení jménem Material Design. Viz Fluent Design is Microsoft's new Metro UI for Windows and more.

Google se pustil do redesignu emotikonů, aby byly lépe srozumitelné a lépe vypadaly. Trvalo mu to 18 měsíců, ale v zásadě to bude stejně jedno, protože žluté kolečko o průměru 2–3 milimetry bude na mobilu stále jenom nečitelné žluté kolečko. Ale jinak dobrá práce. Viz Google’s 18-Month Quest To Redesign Its Terrible Emoji.

Plovoucí tlačítko v UX probírají velmi podrobně ve Floating Action Button in UX Design a řekl bych, že by to mělo být povinné čtení pro tvůrce aplikací i webů. Většina plovoucích tlačítek je totiž peklo – pletou se, jsou špatně viditelná, není jasné, k čemu vlastně slouží. Není výjimkou, že jsou zcela zbytečná a nebyl vůbec důvod je použít.

Google ukazuje, jak miliony lidí kreslí tu samou věc. Vychází přitom z listopadového spuštění „AI“ experimentu, kde jste mohli zkusit nakreslit věc a „AI“ se pokusila uhodnout, o co jde. V pozdější podobě se také pokusila dokreslit to za vás (viz www.autodraw.com). Vše samozřejmě vedlo k získání velmi cenných dat a na quickdraw.withgoogle.com/data se můžete podívat, jak zásadně rozdílné mohou být cesty k jedné věci. Fascinující.

SOFTWARE

Emulátory herních konzolí mívají zajímavé příběhy. Ten týkající se NESticle, emulátoru s velmi originálním názvem, si můžete přečíst v The Story of NESticle, the Ambitious Emulator That Redefined Retro Gaming.

Budoucnost Thunderbirdu je stále nejistá, byť Mozilla se k němu stále hlásí a je ochotná být „právním, finančním a kulturním domovem“. Podmínkou ale je, aby se Thunderbird stal na Mozille operačně a technicky méně závislý. Viz Mozilla and Thunderbird are continuing together, with conditions.

Google spustil Cloud Spanner, distribuovanou relační databázi (a jak název napovídá, i cloudovou). Jde v zásadě o software, který sám Google dlouho využívá pro vlastní služby. Přináší průmyslové využití, ANSI 2011 SQL, ACID transakce, 99,999% dostupnost a řadu dalších poměrně zajímavých parametrů. Viz Cloud Spanner.

Sysinternal si můžete spustit přímo z live.sysinternals.com, aniž byste něco stahovali a rozbalovali. Edge ve Windows 10 navíc umí spustit „bez uložení na disk“, což se může poměrně dost hodit. A určitě víte, že Sysinternals je kolekce velmi užitečných pomůcek.

HARDWARE

Android překročil 2 miliardy měsíčně aktivních zařízení. Dost závratné číslo, uvážíme-li 7 miliard obyvatel Země, 3,5 miliardy z nich s připojením k internetu. Viz Android passes 2 billion monthly active devices a pokud chcete další čísla: 1,5 miliardy PC používá Windows, Facebook tvrdí, že má měsíčně 1,94 miliardy měsíčních aktivních uživatelů, Google Drive má 800 milionů MAU a Google Photos 500 MAU.

MARKETING A KOMUNIKACE

Odhalení největšího televizního skandálu v Česku aneb Kazma vs. Prostřeno. Tohle je ještě napínavější než samotný pošuk Karel v Prostřeno.

Odpor Festivalu v Cannes proti Netflixu v praxi, Okja byla vypískána v první minutě. Už samotné logo Netflixu vyvolalo pískání a film byl spuštěn ve špatném formátu. Nutno připomenout, že filmový festival v Cannes se chystá znemožnit účast filmům, které se neobjevily ve francouzských kinech. Netflix pro změnu Okja do kin pochopitelně nedal. A rozpor mezi starým světem a novým světem sílí. Viz Cannes: Netflix film Okja stopped after booing.

Být kretén se stává aspiračním rysem – to je jedna ze základních pravd dneška. Sice v tuhle chvíli není řeč o politice, ale o informačních technologiích, ale nic to na tom nemění. Zajímavé čtení na toto téma je Silicon Valley has idolized Steve Jobs for decades—and it’s finally paying the price, kde mimo jiné zmiňují to, že prostě můžete být hovado, pokud to přináší výsledky. Zmíněny jsou tam i kontroverze okolo šéfů Uberu či Amazonu a to, že pro Silicon Valley je internetové připojení důležitější než vztahy mezi lidmi. A že technické znalosti jsou důležitější než emoční inteligence. Zaručená cesta do pekla v dlouhodobém hledisku, byť v krátkodobém to jistě skvěle funguje. Užitečné čtení.

BEZPEČNOST, SOUKROMÍ, PRÁVO

Kolik peněz získali tvůrci WCry ransomware? Při pohledu na tři používané bitcoinové adresy to vypadá na pár desítek tisíc dolarů. Podívat na transakce se můžete sami: 13AM4VW2dhxYgXeQepoHkHSQuy6NgaEb94, 12t9YDPgwueZ9NyMgw519p7AA8isjr6SMw a 115p7UMMngoj1pMvkpHijcRdfJNXj6LrLn. Žádaná částka byla 300 USD a v neděli ráno 14. května adresy ukazovaly 40+42+32 transakcí (ne všechny potvrzené), tj teoreticky přes 34 tisíc dolarů. Všechny transakce pouze příchozí. O pár dní později tam byl zhruba dvojnásobek.

Víš, s kým si píšeš? A co vaše děti? Víte, s kým si píší? Love Story je velmi poučný příběh mladického zamilování. Rozhodně se vyplatí podívat se až do konce. Výborné:

Fake WhatsApp.com vám do mobilu dostane adware, ale mohlo by být i hůře. Doména přitom opět používá unicode (kde se dá najít „w“, co vypadá skoro jako skutečné, jen je k nalezení v cyrilice, podobně jako pár dalších znaků). Viz Fake WhatsApp.com URL gets users to install adware a jako obvykle se zde objevuje to, co už známe z roků podvodů na Facebooku. Nabízí se WhatsApp v různorodých barvách. Falešná doména шһатѕарр.com/?colors nakonec přesměruje na blackwhats.site a ve hře je i to, že uživatel musí z mobilu odkaz sdílet, aby „ověřil, že je člověk“. Do počítače to instaluje rozšíření pro Chrome.

563 milionů hesel a e-mailů nalezeno v úniku pocházejícího nejspíš z více zdrojů (velmi jistě jde o kompilaci více úniků z minulosti). Viz Another BIG reason to change your passwords immediately! a jak už to tak bývá, podívat se, zda právě ten váš e-mail je přítomen, můžete v Have I been pwned? Pokud se tam najdete, tak bych panikařil, jenom pokud jste u dřívějších úniků ignorovali nutnost měnit hesla.

DocuSign bylo hacknuto a získaná data mohou být problém pro hodně lidí. Hlavně proto, že DocuSign byla jedna z nejpoužívanějších služeb pro digitální podepisování dokumentů. Hackerům se prý podařilo získat „jen“ 100 milionů e-mailů zákazníků. Viz Latest update on malicious email campaign.

WCry chvíli pokračovalo v jízdě

Útok WCry ransomware zasáhl na 200 tisíc počítačů ve 150 zemích. Takový byl stav v neděli 14. května, dva dny po útoku, a uvádí to Europol v Global Cyberattack Hits 150 Countries, Europol Chief Says. V neděli se stále nevědělo, kdo za útokem stojí ani jak došlo k prvnímu šíření. Stále se ale předpokládá, že to byl spam.

WannaCry 2.0 už nereaguje na „kill switch“ jako první verze. V neděli 14. května odpoledne to uvedl Costin Rau z Kaspersky Lab a není na tom nakonec nic zvláštního. Tohle bylo očekáváno, stejně jako se s napětím čekalo, co se stane v pondělí, až ve firmách zapnou infikované počítače (a nezáplatované počítače). Viz WannaCry Kill-Switch(ed)? It’s Not Over! WannaCry 2.0 Ransomware Arrives.

Pondělí přineslo další vlnu šíření. Viz například Some businesses in Asia disrupted by cyber attack, authorities brace for more od Reuters. S následky WCry se budeme setkávat ještě dlouho, podle testů je doba napadení neaktualizovaného počítače připojeného k internetu něco mezi pěti až devíti minutami.

Microsoft ukazuje prstem na vládní zodpovědnost za útok Wcry. V The need for urgent collective action to keep people safe online: Lessons from last week’s cyberattack to rozebírají dost důkladně. Na jedné straně mají pravdu, na druhou stranu je to právě operační systém od Microsoftu, který byl děravý. Dlouho děravý.

Většina počítačů napadených WCry používala Windows 7 a těch s XP bylo velmi málo. Zajímavé zjištění Kaspersky Lab. Pohled na graf je hodně zajímavý, ale hodnoťte ho s rezervou, není zcela jasné, z jakého vzorku pochází.

SOCIÁLNÍ SÍTĚ

Instagram zrušil možnost sdílet fotografie na Foursquare a Flickr. Na Androidu je možné připojit Vkontakte, Facebook, Twitter, Tumblr, Ameba a OK.ru (chybí Foursquare a Flickr). Původně ovšem bylo možné připojit Facebook, Twitter, Tumblr, Ameba, Vkontakte, OK.ru, China Weibo a Mixi (zmizel také Flickr a Foursquare). To, že se možnosti sdílení liší mezi Androidem a iOSem, je dlouhodobá zvláštnost.

Facebook slíbil potlačení fake news, ale nefunguje to. Popravdě, fungovat to ani nemůže, ale to v Facebook promised to tackle fake news. But the evidence shows it's not working netuší. Facebook by musel zrušit algoritmus, který mu vydělává neuvěřitelné peníze. Ten, který vám ukáže jen třetinu přátel. Ten, který příspěvky firem pouští desetině jejich fanoušků. Ten, který se řídí „zapojením“ a právě fake news v zásadě miluje. Naivní představa Facebooku, že bude „označovat“ fake news, jen ukazuje, jak nechápe svět, který tvoří.

Srbský MasterCard chtěl po dámských fanoušcích sdílet na Facebook fotky jejich karet. Což je v zásadě geniální marketingová akce se zjevně netušenými dopady. Pamatujte, nasdílet fotku platební (kreditní) karty znamená, že si každý přečte její číslo. Což je zrovna věc, kterou byste neměli dávat každému, a už vůbec ne na Facebooku. Dá se totiž okamžitě využít k placení. Viz MasterCard Serbia asked ladies to share FB photos of, among other things, their credit card a pravda je, že nechtěli specificky kartu, ale protože se soutěžící tupě drží návodu, kde je karta obsažena, tak jistě víte, jak to celé dopadlo.

Fyre Festival bude ještě dlouho předmětem řady analýz a článků. Poučné čtení ve Fyre Festival organizers blew all their money early on models, planes, and yachts ukazuje na to, jak snadné je utratit všechny peníze na něco zcela jiného, než na co je potřebujete. Ale to není zdaleka všechno, velmi poučná je i rozjíždějící se aféra, která možná bude hodně stát ty, kteří festival propagovali, aniž by své příspěvky (na sociálních sítích) označili jako placenou reklamu. Nutno dodat, že velmi dobře placenou.

MOBILNÍ APLIKACE

Talking Tom cat koupen čínskou chemičkou? Zvláštní, není-liž pravda. Věnuje se tomu Bloomberg ve Why Did a Chinese Peroxide Company Pay $1 Billion for a Talking Cat? a nabízí pohled na jednu z dlouhodobě úspěšných aplikací. Ale také na kupujícího, který v zásadě neměl peníze na koupi. Nepřekvapí, že podobně zvláštních transakcí se najde více.

STARTUPY A EKONOMIKA

Eurydikapol (dříve JH Holding) dostal 4 a čtvrt milionu korun pokutu za rozesílání spamu. Ten rozesílal i v době, kdy byl šetřen ÚOOÚ. Viz Úřad potrestal firmu za rozesílání spamů, dostala rekordní pokutu. Ten druhý název si zkuste najít přes Google, najdete mnoho dalšího studijního materiálu (třeba zde).

Se zpomalením v IT průmyslu se firmy v Indii připravují na velké propouštění. Souvisí to i se změnou v USA, tamní IT firmy se chystají více najímat přímo v USA. Podle IT industry slows, Indian companies ready for large layoffs půjde o největší propouštění od krize v říjnu 2008. Při pozorném čtení narazíte na většinu velkých jmen v „konzultačním“ a „outsourcingovém“ byznysu.

INFOGRAFIKY

Víte, kde se podívat na mapy probíhajících kyberútoků? Kaspersky má Cyberthreat Real-Time Map, pak je tu Norse Attack Map a Digital Attack Map ukazující DDoS. Ke všem z nich je nutné dodat, že jsou to marketingové nástroje a zdaleka neukazují realitu, ač se snaží, aby to vypadalo.

Nejlepší časy pro zveřejňování příspěvků na sociálních sítích je zajímavá infografika. Musíte si ale uvědomit, že údaje v ní uvedené se týkají USA a v Česku se lidé chovají a žijí poněkud jinak. Přesto fajn téma ke studiu. Via The Best Time to Post to Social Networks [Cheat Sheet].

12 Office Desk Hacks to Improve Your Productivity (Infographic) přináší určitě pár inspirací, které vám pomohou vylepší kancelář, ať tu firemní, nebo domácí. Samozřejmě nechybí rada pořídit si sluchátka, která umí eliminovat okolní zvuky, a pár dalších známých a praktických tipů.

