Plány EU na posílení výroby čipů nevyšly, Messenger pro Windows a Mac končí, regulace nabíječek v Evropě

Vždy v pátek připravuje reportér Jan Sedlák výběr zajímavých zpráv ze světa IT. Co se událo v tomto týdnu?
Plány Evropské unie na posílení výroby čipů nevyšly a jsou odtržené od reality, což dopadá i na Onsemi v Rožnově pod Radhoštěm. Chips Act EU měl do roku 2030 dostat Evropu ve výrobě na podíl 20 procent ze současných méně než 10, realita je ale taková, že se podíl propadá. Investice jsou nedostatečné a procesy trvají dlouho (Onsemi stále nemá schválené rozšíření rožnovské výroby za dvě miliardy dolarů). Navíc Intel zařízl projekty za 35 miliard eur v Německu a Polsku. Aktuálně se chystá druhý Chips Act, sektor tlačí na výrazné změny.
Evropská komise chystá regulaci externích zdrojů napájení. Týkat se to bude zdrojů pro mobily, notebooky, monitory a další zařízení. Zdroj do 240 W budou muset být schopny pracovat s více přístroji. S platností nařízení se počítá od roku 2028.
Aplikace Messenger pro Windows a macOS budou zrušeny. Používat je bude možné do poloviny prosince. Meta už obě verze stáhla z obchodů s aplikacemi. Oficiální důvod nevíme. Meta pravděpodobně chce, aby uživatelé více chodili na samotný Facebook, díky čemuž je možné lépe realizovat monetizaci. Je také možné, že tyto desktopové appky nebyly tak populární. Situaci lze řešit tak, že si z Messengeru uděláte web app v Chromu.
Chystá se nová evropská konkurence pro Starlink. Zdejší firmy Airbus, Thales a Leonardo spojí své satelitní divize do nového společného podniku. Ten by měl od roku 2027 zaměstnávat 25 tisíc lidí a dělat tržby 6,5 miliardy eur s ambicí růstu. Jednotlivé sekce mají problémy a spojení má přinést silnějšího evropského hráče. Podobné dealy v minulosti neprošly přes regulátory.
V datacentrech v USA se začínají používat vyřazené tryskové motory z letadel. Ty jsou předělávány na plynové turbíny dodávající až 48 MW. Dělají na tom firmy jako Mitsubishi Power a ProEnergy, které upravují modely General Electric CF6–80C2 či LM6000 z letadel Airbus A310 a Boeing 767. Jde spíše o přechodné řešení, protože se v USA staví AI datacentra ve velkém a chybí energie.
Europolu se podařilo rozbít zločineckou organizaci SIMCARTEL. Ta nakoupila stovky tisíc SIM karet z celého světa a v rámci SIM boxů je nabízela zájemcům, kteří takto mohli obcházet zabezpečení online služeb (ověřování účtu v bazarech a tak dále).
Kauza převzetí firmy Nexperia nizozemskou vládou z rukou čínských majitelů má divoké pokračování. Nexperia je dodavatel čipů do průmyslu či automobilek a byla koupena čínská firmou Wingtech. Nizozemci o několik let později zareagovali a firmu si vzali zpět. Číňané totiž začali stahovat know-how k sobě, jde o reakci na strategickou soběstačnost Evropy. Čínská vláda po této akci nakázala čínské divizi Nexperie, aby přestala dodávat zboží. To může mít vážné dopady, například se spekuluje o zastavení části výroby ve Volkswagenu.
Nizozemská firma Axelera představila nový AI čip, který prý v některých oblastech poráží Nvidii. Jmenuje se Europa a jde o AIPU pro AI výpočty prováděné na edge zařízeních, včetně zpracování LLM. Má spotřebu 45 wattů a výkon 629 TOPS. Více také zde.
Google ladí všechny své interní systémy, aby běžely na architektuře ARM. Už na ní fungují služby jako YouTube, Gmail nebo BigQuery a připravují se hromady dalších. Google uvedl, že je ARM efektivnější než x86 a nabízí dostatečný výkon. Poměr cena/výkon je lepší až o 65 procent a energetická účinnost má být lepší o 60 procent. Google používá vlastní ARM čipy Axion. Podrobnosti jsou zde.
OpenAI Sora 2 zavádí cenzuru historických osobností. Oprávnění zástupci a vlastnosti pozůstalostí mohou požádat, aby se daná osoba ve videích generovaných Sorou nevyskytovala. OpenAI reaguje na problémy, kdy jsou pomocí tohoto nástroje vytvářena fake videa.
Amazon předvedl brýle pro rozšířenou realitu pro své rozvážkové řidiče. Řidiči díky tomu mohou v dodávce rychle najít balík s tím, že se mu zobrazí potřebné informace včetně mapy. Amazon do podobných inovací tlačí dlouhodobě, na Lupě jsme například ukázali chytrou dodávku, kde jsou tříděny balíky. Brýle tyto systémy doplňují.
Samsung má konkurenci pro Apple Vision Pro. Jde o nový headset Galaxy XR postavený na operačním systému Android XR a čipu Qualcomm Snapdragon XR2+ Gen 2. Za cenu 1 800 dolarů nabídne displeje micro OLED s rozlišením 3 552 × 3 840 pixelů a obnovovací frekvencí 90 Hz. Váha je 545 gramů.
Je zde nový mikropočítač Orange Pi 6 Plus. Výkonem míří do vyšší sféry než je u podobných strojů obvyklé. Procesor má 12 jader a lze mít až 64 GB paměti LPDDR5–5500. Ceny startují na 199 dolarech.
Blíží se pevné disky s kapacitou 40 TB. Toshiba chystá HDD s 12 plotnami, kde nahradí hliníkové základy pomocí skleněných. Použita bude technologie Microwave Assisted Magnetic Recording (MAMR). První modely by na trh měly zamířit v roce 2027, nejdříve se dočkají datacentra.
Intel údajně ulovil velkého zákazníka pro svůj výrobní proces 18A (1,8 nm). Microsoft by u Intelu měl vyrábět novou generaci svých AI akcelerátorů Maia. Redmond by měl využít upravenou verzi 18-P. Microsoft aktuálně vyrábí u TSMC pomocí 5nm procesu. Pro ambice Intelu v zakázkové výrobě by to znamenal dobrou vzpruhu, stejně jako pro celý téměř monopolizovaný trh.
Nvidia vydává 72GB verzi akcelerátoru RTX PRO 5000. Je to upgrade z předchozích 48 GB GDDR7. Nadále se používá 512bitová sběrnice a paměťová propustnost je 1 344 GB/s.
Šéf Nvidie Jensen Huang uvedl, že podíl firmy v dodávkách pokročilých AI čipů v Číně klesl z 95 na nula procent. Má to být důsledek obchodní války mezi USA a Čínou. Spojené státy zavedly různé sankce a omezení vývozu do Číny, ta naopak začala upřednostňovat vlastní výrobce a klíčovým firmám nakázala, aby Nvidii nekupovaly. Nvidia z Číny dělala asi čtvrtinu svých tržeb.
Čína v čipové a polovodičové oblasti dělá další pokroky, prezentovány byly na nedávném veletrhu v Šen-čenu. Zemi se daří rozvíjet obory jako litografie, EDA a podobně, byť to na západní nabídku stále nestačí.
Microsoft, AWS a Google se snaží co nejvíce ze svých dodavatelských řetězců přesunout mimo Čínu. Týká se to datacenter, notebooků nebo Xboxu. Americké firmy tlačí na partnery, aby rozjeli výrobu jinde. Souvisí to s tlakem americké vlády i obecným vystřízlivěním z toho, že je Čína spolehlivý partner.
Hodnota startupu LangChain je 1,25 miliardy dolarů. Je to díky nové investici ve výši 125 milionů dolarů. LangChain vyvíjí open source frameworky pro vytváření AI agentů.
Veeam za 1,7 miliardy dolarů kupuje firmu Securiti AI. Je to další příspěvek do probíhající vlny akvizic ohledně správy a zabezpečení dat, což souvisí se snahou bezpečně využívat a krmit AI v prostředí enterprise a podobně.
