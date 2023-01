Platy ajťáků v Silicon Valley, Huawei propouští v Česku, aktualizace Windows zpět v Rusku

Vždy v pátek připravuje reportér Jan Sedlák výběr zajímavých zpráv ze světa IT. Co se událo v tomto týdnu?

Vyšel report shrnující platy počítačových inženýrů v Silicon Valley. Principal Engineer se dokáže dostat na milion dolarů ročně, dobře platí zejména Meta, Stripe, Airbnb, Apple, Netflix, Twitter nebo Snap. Junioři se točí kolem 250 tisíc dolarů ročně. Senioři jsou na půl milionu dolarů.

Huawei licencovalo své technologie automobilkám Audi, BMW, Porsche, Mercedes-Benz, Subaru, Renault, Bentley a Lamborghini. Další dealy se uzavřely se Samsungem, Nokií a Oppo. Huawei to přinese miliardy dolarů ročně, což pro čínský podnik znamená slušné příjmy v krizové době a další zakořenění čínských technologií v globálních produktech.

Huawei také oznámilo výsledky za rok 2022. Tržby dosáhly na 91,5 miliardy dolarů, což je v podstatě stejně jako rok předtím. Propad se zřejmě zastavil. Ještě před sankcemi v roce 2019 byly tržby na rekordu 122 miliard dolarů. Vedení Huawei uvedlo, že americké sankce jsou pro firmu novým normálem a že nyní byznys pokračuje a je z nejhoršího venku. Firma mimo jiné masivně investuje do vlastní produkce čipů a nových dodavatelských řetězců.

Dochází ale také k úsporám. Huawei například propouští v Česku, týká se to divize koncových zařízení. Na tu ve velkém dopadly sankce, které v podstatě zabily byznys s chytrými telefony – koncem roku například došly ještě před sankcemi naskladněné čipy Kirin. V sítích se Huawei nadále daří podnikat, na jeho technologiích běží velká část evropských 5G RAN sítí včetně těch českých. Výjimku tvoří CETIN, který nasadil Ericsson, z čehož může PPF politicky těžit. Huawei se také letos v Česku primárně zaměří na chystanou legislativu, jejíž přípravu vede NÚKIB. Jejím cílem je omezit či zakázat čínské technologie v kritických systémech.





Obří státní finanční sumy do podpory čipů v Číně zřejmě přestanou téci. Vláda už do vývoje a výroby polovodičů nasypala desítky miliard dolarů a slíbila další více než stovku miliard. Teď ale asi podle Bloombergu strategii změní. Peníze potřebuje jinde, mimo jiné na boj s covidem, který se po uvolnění restrikcí slušně rozjel. Lití peněz do čipů také nepřináší rychlé výsledky a mimo jiné se hodně peněz ztrácí v korupčních aférách. Taktika bude jiná: daňové úlevy, tlak na ceny dodavatelů nebo pokusy napravit vztahy se západem (USA).

Microsoft v Rusku obnovil online update verzí Windows. Pravděpodobně kvůli tomu, aby v zemi nebyly neaktualizované a zastaralé verze, což by mohlo v globálním kontextu způsobit bezpečnostní problémy. Oficiálně nicméně nadále nejde koupit nové licence Windows. To se v zemi, jako u řady dalších věcí, řeší šedým dovozem.

Microsoft má ve Spojených státech první odbory. Založili je testeři (QA) v ZeniMaxu/Bethesdě. Jde o herní studio, které Microsoft vlastní, má na starost třeba Dooma, Fallout nebo The Elder Scrolls. Microsoft ani neprotestoval. Téma crunche a dalších podmínek ve vývoji her se v poslední době řeší pořád.

Google postupně převádí Android na RISC-V, což se více rozebírá v této přednášce. Letos má také dorazit emulátor. Google také vyzval výrobce hardwaru, aby se přihlásili o spolupráci. V Googlu také pracují na novém operačním systému Fuchsia, část jeho vývoje vede Čech.

Procesory RISC-V od firmy Ventana poráží Intel Sapphire Rapid, hlásá SemiAnalysis a také se přidává k hlasům, které této otevřené alternativě k ARMu hlásí čím dále zajímavější budoucnost. The Next Platform zase glosuje, že ARM je nový RISC/Unix a že RISC-V je nový ARM. A do organizace RISC-V International se nově připojil čínský gigant Tencent. Doplňuje další čínské firmy jako Alibaba nebo Huawei. Ty a další se o RISC-V velmi zajímají kvůli americkým čipovým sankcím.

Mastodon odmítl nejméně pět nabídek na investici. Každá byla v řádech stovek tisíc dolarů. Zakladatel chce zachovat neziskovou podstatu této decentralizované alternativy Twitteru, ke které se upnula pozornost části komunity kvůli aktivitám Elona Muska jako nového majitele Twitteru. Jediným akcionářem Mastodonu je Eugen Roschko a chod financuje z darů.

AMD podle očekávání ukázalo procesory Ryzen 7000 s 3D cache. Jde o modely 7950X3D, 7900X3D a 7800X3D (144, 140 a 104 MB cache, až 5,7, 5,6 a 5 GHz). TDP je 120 wattů. Stejně jako u 5800X3D se očekává velký výkon ve hrách. Ceny nebyly oznámeny. Ukázány byly také modely bez X, tedy 7900, 7700 a 7600, které budou mít o něco nižší výkon, ale TDP 65 wattů. Ceny jsou 429, 329 a 229 dolarů.

AMD dále na CESu představilo grafiky série Radeon 7000 pro notebooky. Postaveny jsou na architektuře RDNA 3. Rovněž byly prezentovány Ryzeny 7000 pro notebooky.

Očekávanou novinkou jsou akcelerátory AMD Instinct MI300, které mají k dispozici 128 GB HBM3, CDNA 3 a 146 miliard tranzistorů.

Nvidia představila kartu GeForce RTX 4070 Ti. Jde o tu kartu, kterou dříve oznámila pod názvem 4080 12 GB. Oproti silnější 4080 se ovšem nelišila pouze menší pamětí, ale obecně horším výkonem. Po kritice tak byl model zrušen a nahrazen právě 4070 Ti. K dispozici je 7680 jader CUDA, 192bitová paměťová sběrnice a čip AD104. Vyrábí se 4nm procesem u TSMC. Rovněž jsou zde grafiky RTX 4000 pro notebooky a pátá generace Max-Q.

Prodeje grafických karet ve třetím kvartálu byly na dvacetiletém minimu. Alespoň to uvádí čísla Jon Peddie Research. Propadlo se krypto a jeho těžba, čekalo se na novou generaci GPU, opadl covidový boom a prodává se stále méně desktopů. Klesl také podíl AMD, a to na deset procent. Díky vydání karet Arc se ve srovnání objevil Intel.

Intel ukázal nové generace procesorů Core Raptor Lake pro notebooky. K dispozici budou s TDP 55, 45, 28 a 15 wattů. Nejvýkonnější verze bude mít osm velkých a šestnáct malých jader. Dále je zde šestnáct odlehčených procesorů Intel Core.

TSMC po testech rozjelo sériovou výrobu pomocí 3nm procesu. Prozatím se tak děje v tchajwanské továrně v Tainanu a později se zejména kvůli Applu a politice dostane do Arizony. 3nm proces přináší o 70 procent vyšší hustotu integrovaných obvodů a ještě používá tranzistory FinFET, pak se přejde na GAAFET. Výtěžnost 3nm výroby TSMC má zatím být na až 80 procentech. Samsung už také rozjel 3nm proces, už používá GAA. Výtěžnost má mít menší.

Gigabyte vyčleňuje divizi serverů do samostatné firmy Giga Computing. Změna se dotkne například Seznamu, který od Gigabytu odebírá. Do serverového podnikání firmy vedle serverů patří třeba základní desky.

Supermicro přidalo do nabídky servery s ARM čipy Ampere. Po HPE jde o dalšího velkého dodavatele serverů. HPE uvádí, že je ARM ekosystém připravený a že si firma přišla pro oběd, a ne pro svačinu.

Salesforce.com propustí deset procent zaměstnanců. Chce redukovat náklady o 1,4 až 2,1 miliardy dolarů. Firma zaměstnává 73 tisíc lidí. Vedení situaci svádí na ekonomické vyhlídky, kdy firmy vzhledem ke krizi méně nakupují. Na českém trhu mezitím dochází ke konsolidaci partnerů Salesforce.com, prodala se už třetí zdejší firma.

TSMC vysílá delegaci do Drážďan, což je největší výrobní čipový hub v Evropě. Firma nicméně pro The Register uvedla, že zatím nemá v plánu stavět v Evropě továrnu. Může se to změnit, politické lákání je velké. Zástupci z Tchaj-wanu ovšem dříve Lupě řekli, že Evropa nemá žádné firmy jako Apple, které by využily pokročilé výrobní metody čipů, takže se jim sem moc nechce.

Nokia má nového šéfa pro Evropu, stal se jím Rolf Werner. Dříve působil jako CEO v německé odnoži Cognizantu. Wernerovou rolí má být posílit tržní podíl Nokie.

Meta Platforms kupuje firmu Luxexcel vyvíjející chytré brýle. Meta už dříve rozjela spolupráci s Ray-Ban a pravděpodobně bude chtít postupně vedle VR vytěžovat také AR.

Hewlett Packard Enterprise se chystá prodat zbývající podíl v čínské firmě H3C. Jde o joint-venture s tamní firmou Unisplendour. HPE vlastní 49 procent. H3C slouží k prodeji hardwaru a služeb na čínském trhu. Více rozebírá The Register.