 »  Počítače a tisk padají. HP má plán pro budoucnost: vytiskne vám třeba botu

Do katalánského města Sant Cugat del Vallès se autem i během ranní špičky z centra Barcelony bez větších problémů dostanete asi za dvacet minut. S tím, jak se sousedící metropole rozšiřuje, se obě města sbližují a v podstatě jsou si na dohled. Sant Cugat díky své blízkosti k Barceloně a letišti patří k bohatým a vyspělým oblastem Španělska, které rychle roste populace a ekonomické a průmyslové možnosti.

I když se obě města v podstatě dotýkají, stále mezi nimi lze nalézt nezastavěné mezery, kde toho až na pár keřů, polí a dálnic obsypaných billboardy s nápisy „Seat – vytvořeno v Barceloně“ není moc k vidění. Mezi tím se ale najednou objeví komplex budov, který jako by vypadl z prostředí Silicon Valley. Na venkovních zahradách si zaměstnanci dávají oběd a oraz, jiní na pěkném hřišti hrají fotbal nebo plážový volejbal.

Právě zde sídlí americká společnost HP Inc. (dále jen HP), která v roce 2015 vznikla rozdělením původního kolosu Hewlett-Packard. Podnik, který se dlouhodobě pomocí propouštění, restrukturalizací a dalších tahů snažil otočit padající křivku svého byznysu, se nakonec rozhodl rozpůlit na dvě části. Hewlett Packard Enterprise (HPE) se věnuje serverům, sítím a dalším oblastem enterprise IT, a HP Inc. si vzalo osobní počítače a tiskárny.

Obnovený starý byznys

O těchto dvou oblastech se nedá říci, že by patřily k nejperspektivnějším trhům v dnešním IT. Prodeje PC například už několik let meziročně padají i o deset a více procent. Od doby, kdy se Hewlett-Packard rozdělila, tento trh spadl o 9,1 procenta.

Personalizovaná bota Brooks Genesys:

Legendy říkají, že si tehdy novopečený šéf HP Dion Weisler nechal vyskládat zástupy počítačů, které HP vyrábělo, s tím, aby se zaměstnanci nad tou zmatenou plejádou zamysleli. HP začalo nabídku více zjednodušovat, opouštět nejlevnější modely s nízkou marží, využívat více prémiové materiály, nastartovalo herní značku Omen nebo začala integrovat audiosystém od Bang & Olufsen. Od té doby firma na padajícím PC trhu vyrostla o pět procent a dnes je jedničkou na trhu.

Je pravděpodobné, že HP s počítači dokáže nadále růst. Trh už se nějakou dobu prostřednictvím akvizicí konsoliduje a vše směřuje k tomu, že ho ovládnou největší hráči – nejspíše tedy HP, Dell a Lenovo. Ti si ale budou podíly navzájem požírat. Klesající, či přinejlepším stagnující trh není tou nejlepší strategií do budoucna. Stejně jako běžné tiskárny, které sice nadále dokáží HP generovat zisky v řádech miliard dolarů, o masivním růstu trhu ale rovněž nelze mluvit. Ten poslední byl hnán zejména integrací tiskárenské divize Samsung, kterou HP za miliardu dolarů koupilo.

V HP tak vznikl plán, který má v dlouhodobém měřítku vytvořit novou růstovou oblast s miliardovým potenciálem. Stopy při realizaci mimo jiné vedou právě do Barcelony. Zrovna zde se původní Hewlett-Packard dlouhodobě zaměřoval na výzkumné a vývojové aktivity kolem tradičního tisku. Stovky inženýrů zde pracovaly zejména na velkoformátovém tisku, což ostatně vydrželo i dodnes.

Během procházky halami, během které mě doprovází velmi obezřetná ochranka hlídající dodržování přísného zákazu focení, je možně tento druh tiskáren rozebraných na součástky vidět. Na zdech jsou také časové osy s obrázky, které ukazují důležité milníky v tomto odvětví.

Přechod do 3D

Ovšem v další hale označované jako „LAB 1“ už najdete úplně jiný příběh. Umístěno je zde dvacet velkých průmyslových 3D tiskáren využívající technologii Multi Jet Fusion, na které v HP už několik let pracují. Tiskárny neustále tisknou, sbírají data, odesílají je do cloudu a tam už s nimi pracují zdejší inženýři. Cílem je dělat co nejrychlejší pokroky v dalším vývoji.

Jak tisknou 3D tiskárny od HP:

„Očekáváme, že do deseti let bude podstatnou část našeho byznysu tvořit 3D tisk, materiály a digitalizovaný dodavatelský řetězec,“ říká v rozhovoru pro Lupu technologický ředitel HP Shane Wall.

Katalánsko je důležitou součástí této cesty. Hewlett-Packard zde rozjel vývojové aktivity už v roce 1985 a v současné době sem hledá především inženýry, kteří jsou schopní se věnovat 3D tisku. Zdejší kořeny v tradičním tisku pro firmu představují důležitý výchozí bod.

„Bez třicetiletých zkušeností s tradičním tiskem bychom 3D tisk nebyli schopní na takovéto úrovni dělat,“ navazuje Wall s tím, že se využívají například patenty či různé části inkoustových tiskáren, ze kterých lze vycházet. „Technologie, které v 3D tisku používáme, byly vytvořeny v domovském Palo Alto, Izraeli a pak také zde,“ dále popisuje Wall. Využívají se také další možnosti velké a zavedené korporace – nákupní síla, výrobní kapacity a síť „obchoďáků“.

HP se na trojrozměrný tisk začalo v rámci výzkumných aktivit soustředit už před několika lety a na trh se pomalu začalo dostávat v roce 2016. Prozatím není zcela jasné, jak přesně se tato oblast rozjíždí. HP ve finančních výsledcích samostatnou sekci pro 3D tisk nemá. Ten je zahrnutý v kolonce „Printing Commercial Hardware“, která v posledních kvartálech meziročně rostla o zhruba 28 procent a představuje osm procent z celkových kvartálních tržeb ve výši 14,5 miliardy dolarů. Samotné HP uvádí, že 3D tisk považuje za dlouhodobý závod, který bude trvat alespoň pět až deset let.

Bota pouze a jedině pro vás

Budoucnost, kterou HP společně s řadou dalších partnerů plánuje, si lze představovat ve vizích. Něco z nich už je ale možné vidět v praxi. HP si představuje, že si bude možné běžně objednat na e-shopu například plně personifikovanou obuv. Po odsouhlasení objednávky požadavek doputuje k lokálnímu partnerovi, který takovou obuv vytiskne a dodá.



Autor: Jan Sedlák Shane Wall, technologický ředitel HP Inc.

První vlaštovkou je personifikovaná běžecká obuv nazvaná Genesys, kterou společně s HP připravila mezi běžci oblíbená společnost Brooks. HP také ve spolupráci s firmou Superfeet (mimo jiné výrobce vložek do bot) dodává senzorické podložky FitStation, na které si stačí stoupnout a ony následně vytvoří trojrozměrný model spodní části nohou. Na základě biomechanických vlastností a podobně je pak možné vytvořit model boty, který má přesně padnout danému zákazníkovi. Odsud už pak pár bot může jít do výroby.

Genesys má být prozatím u vybraných partnerů k dispozici začátkem příštího roku. V Barceloně jsem měl možnost podložku se skenováním vyzkoušet a stejně tak boty vidět, podívat se na ně můžete v přiložené galerii. Zástupci Brooks pro Lupu uvedli, že s cenou bot Genesys chtějí cílit pod 150 dolarů, což by pro komunitu běžců znamenalo standardně dostupné zboží. Podobné věci jako Brooks zkouší například také Adidas, který v této oblasti prozatím míří spíše k prémiovým cenám.

Lidé z Brooks ještě uvádějí, že jim obecně 3D tisk a nové technologie pomáhají kromě výroby také v prototypování. Nový druh boty se dle jejich slov například designuje asi dva roky dopředu, následně se vyrábí značné množství párů někde v Asii, naloží se na lodě, testují se a tak dále. S 3D tiskem lze postupovat levněji a rychleji.

První kusy v Česku

I když má HP historicky vybudované prodejní a distribuční kanály, „go-to-market“ strategie v oblasti 3D tisku je pro firmu nová a HP zde podle zástupců společnosti pociťuje jednu z největších výzev: musí jít mimo tradiční partnery. Firma už spustila partnerský program a udává, že 80 procent partnerů, které ve 3D tisku má, je pro HP nových a také mají předchozí zkušenosti s 3D tiskem.

Pro rozšiřování 3D tisku je často limitující rovněž počet lidí, kteří této technologii rozumí. Je obecně těžké najít zaměstnance, kteří zvládnou dělat operátory, obchodníky, techniky a další profese. Některé společnosti říkají, že nedostatek lidských zdrojů je pro ně hlavním blokátorem růstu.

První instalace tiskáren HP Jet Fusion 4200 už se v rámci sériové výroby začínají objevovat také v Česku. Nasazuje je partner HP v podobě pražské společnosti 3Dees Industries. Tiskárnu nově v Moravskoslezském inovačním centru v Ostravě instalovala společnost ING corporation. Ta vyvíjí kraniální ortézy, které se doposud vyráběly ručně. Nyní může návrhy ortézy dělat v řádu několika minut a tisk provádět během několika hodin.

Brněnská společnost MSR Engines zase 3D tisk zkouší u sériové výroby plastových dílů do spalovacích motorů. Nová technologie se vyplatí také v porovnání s výrobou vstřikováním plastů. Během deseti hodin lze v jedné várce vytisknout 402 kusů dílů.

Podobných partnerů se HP snaží po celém světě zapojit řadu. Většina z nich si pořizuje čtyři, šest nebo dvanáct tiskáren (začíná se na 50 tisících dolarech za jednu). „Počítáme s návratností investice do jedné tiskárny kolem dvou let. Životnost pak chceme alespoň pět let,“ popisuje výkonný ředitel pařížské společnosti Sculpteo Clement Moreau.

Materiál od různých dodavatelů

HP se snaží rychle rozvíjet aktivity kolem 3D tisku v době, kdy se konkurent v podobě společnosti Stratasys shání po novém výkonném řediteli. Ilan Levin rezignoval i kvůli tomu, že klesají odběry v high-endu. Byznysové odhady se nedaří naplnit ani firmě 3D Systems.

Podle analytiků má HP v 3D tisku potenciál díky tomu, že se firmě daří tiskárny prodávat do výroby, a nikoliv pouze jako zařízení pro prototypování. HP se například obchodně hodně zaměřilo na Mexiko, které slouží jako jedno z největších výrobních center na světě. 3D tiskárny od HP rovněž začala nakupovat významná výrobní společnost Jabil a HP je aktivní i v Asii.

Zatímco u klasických tiskáren výrobci jako HP neradi na trhu vidí výrobce neoriginálních tiskáren, v případě 3D tisku firma hodlá postupovat opačně. Chce vytvořit síť partnerů, kteří budou vytvářet nové materiály pro trojrozměrný tisk a dodávat tak samotným tiskárnám nové možnosti. HP má v současné době v portfoliu přes padesát partnerů včetně velkých hráčů typu BASF. V současné době je nejpoužívanějším materiálem PA 12. Tento silný termoplast využívá asi 90 procent zákazníků. HP chce letos představit také tiskárnu umožňující tisk z kovu.

3D tisk jako služba

Multi Jet Fusion funguje tak, že se opakovaně nanáší tenká vrstva materiálu, na kterou se následně aplikuje fúzovací a detailní látka. V tiskárně se pohybují dva mechanismy – jeden nanese vrstvu materiálu, druhý ho následně zataví. Nanáší se materiál, roztoky a následně dochází k interakci s teplotou. Vychází se z toho, jak HP funguje v oblasti 2D tisku.



Autor: Jan Sedlák

Náplně se dodávají ve formě prášku v samostatných „krabicích“. Dobré je, že nezfúzovaný materiál je možné použít znovu – výsledný mix může být z 80 procent tvořen nevyužitým materiálem a z 20 procent pak novým. Míchání a čistění probíhá automaticky. Multi Jet Fusion zvládá 3D tisk o rychlosti čtyř tisíc centimetrů krychlových za hodinu. Pomocí voxelové technologie pak lze tisknout i barevné výrobky.

Pro některé zákazníky už tato technologie představuje reálnou alternativu ke vstřikování a podobně. Výrobky, které už se dodávají na trh, je možné vidět v přiložené galerii. Například belgická společnost ZiggZagg vedle častého prototypování vyvíjí také součástky do závodního motoru. Pochvaluje si mimo jiné jeho pevnost.

Představou HP a jeho partnerů je, že se v budoucnu po celém světě rozšíří síť lokálních firem, u kterých bude možné si rychle cokoliv vytisknout. Ne pouze jako firemní zákazník, ale i „customizovanou“ koncovou objednávku z e-shopu (viz právě boty Brooks). Má jít o vysokou distribuci výroby a vzestup něčeho, čemu by se dalo říkat „3D printing-as-a-Service“. Kdo ví, třeba to skutečně může být předvoj replikátorů, které jednou doma budou mít všichni.

HP a další společnosti předpokládají, že podobné principy budou mít zásadní dopad na svět výroby, distribuce a tak dále. HP očekává pozitivní ekonomický dopad do roku 2025 vycházející z automatizace ve výši 5,2 až 6,7 miliardy dolarů. Asi 47 procent amerických pracovních míst má být v následujících dvou dekádách v ohrožení. Do roku 2025 bude každá třetí pracovní pozice „bílých límečků“ převedena na software, roboty a další chytré stroje.

Cestu autora organizovala společnost HP Inc.