 »  Podcasty posloucháme hlavně přes Spotify, zpomalování online videa a nový trik čínských prodejců

Americká FCC nejspíš chybně počítá pokrytí vysokorychlostním internetem. Podle The FCC has no idea how many people don’t have broadband access počítají i miliony domů, které ho vůbec nemají. Problém vzniká u ISP, kteří mohou celý blok domů označit jako „vysokorychlostní“, ačkoliv připojený je třeba jenom jeden dům. Jak je to asi v Česku? Mimochodem „vysokorychlostní“ v USA je alespoň 25 Mb/s / 3 Mb/s.

Výlet do historie sociálních sítí najdete ve Why These Social Networks Failed So Badly . Můžete zavzpomínat na Friendster, Myspace (stále existuje), Bebo, OpenSocial, ConnectU, Tribe.net, Path (skvělá mobilní aplikace, mimochodem), Yik Yak (skončil na anonymitě), Ello (ještě existuje), Vine, Orkut i Google+.

Mobilní operátoři (nejen) v USA zpomalují Netflix, YouTube a další služby videostreamingu. Ukázala to studie provedená na základě 650 tisíc testů od ledna 2018 do ledna 2019. AT&T například zpomaluje Netflix v 70 % případů a YouTube v 74 % případů. T-Mobile zpomaluje Prime Video v 51 % případů, nezasahuje do Skype, čas od času zpomaluje Vimeo. Operátoři se zpravidla vymlouvají, že je nutné provoz zpomalovat pro zachování chodu sítě. Studie ale zjistila, že zpomalování probíhá 24/7, bez ohledu na zatížení a využití sítí. Jak by asi dopadla podobná studie v Česku? Viz Wireless Carrier Throttling of Online Video Is Pervasive a detaily v A Large-Scale Analysis of Deployed Traffic Differentiation Practices (PDF).

Chrome od verze 82 přestane podporovat FTP. Nelze se tomu až tak divit, neumí šifrovanou podobu a využití bude příliš malé na to, aby se něco takového udržovalo. Viz Intent to Deprecate: FTP Support .

Nigerijský spam je skutečně nigerijský. 80 obviněných z masivní podvodné e-mailové aktivity pochází ve značné míře právě z této země. Podvodné e-maily, hacking, praní špinavých peněz, většinou podstatně promyšlenější než to, co znáte z klasických spamů o zemřelých strýčcích, rozdavačných dobrodincích a bankovních úřednících, kteří mají čirou náhodou desítky milionů dolarů. Detaily v Justice Department indicts 80 individuals in a massive business email scam bust .

Twitter a Facebook smazaly účty a profily spojené s dezinformačními aktivitami čínské vlády. Na Twitteru šlo o až 936 účtů, na Facebooku o nižší desítky, všechny zapojené do aktivit směřujících proti protestům v Hongkongu. Detaily v Information operations directed at Hong Kong a Removing Coordinated Inauthentic Behavior From China .

Krizoví poradci byli tlačeni k vyzrazení důvěrných informací o moderátorech řešících příspěvky na Facebooku. Těch moderátorů, o kterých se už řadu let opakovaně píše, jak šílené podmínky mají, jak málo jsou placení a jak je Facebook doslova zneužívá a vykořisťuje. Zajímavé na tom je, že značnou roli tady hraje i Accenture. Viz TRAUMA COUNSELORS WERE PRESSURED TO DIVULGE CONFIDENTIAL INFORMATION ABOUT FACEBOOK MODERATORS, INTERNAL LETTER CLAIMS .

Apple žaluje Corellium, vadí mu virtuální iPhone a iPad. Nic nepomáhá ani to, že má jít o pomůcku pro zkoumání bezpečnostních chyb. Apple navíc tvrdí, že Corellium vyzývá k tomu, aby objevené bezpečnostní chyby byly prodávány. Podrobnosti v Apple Seeks to Shut Down Corellium’s ‘Perfect Replicas’ of iOS a ve vyjádření společnosti Correlium (jsou nesmírně originální v blokování možnosti zkopírovat byť i jen nadpis).

YouTube končí s možností posílat si přímé (soukromé) zprávy. Funkčnost byla uvedena v roce 2017 (pouze v mobilní aplikaci) a 18. září 2019 bude odstraněna. Sdílení přes klasický mechanismus „Sdílet“ zůstává jako náhrada. Viz Heads Up – We’re removing the ability to message directly on YouTube after September 18.

Nositelná elektronika (wearables) se nejvíce prodává v rozmezí ceny 200 až 399 dolarů. Analýzu Canalysu najdete v Canalys: Wearables have a $200-$399 sweet spot, led by Apple Watch a nechybí ani přehled nejžádanějších značek (byť jenom pro severní Ameriku).

Ninebot má nové koloběžky, které jsou schopné vrátit se samostatně do nabíjecích stanic. China's Ninebot unveils scooters that drive themselves to charging stations nijak nezmiňuje, jak toho dosáhnou (napoví tento nedokončený web, kde ale můžete přepnout na angličtinu, a video z něj), ale jedno je jisté: právě nutnost svážet a rozvážet koloběžky (a kola) kvůli nabití je jednou ze zásadních překážek v ekologičnosti provozu a také příčinou vysokých nákladů.

Čínské GPS (BeiDou) má nyní více satelitů než originál z USA. První čínský satelit byl přitom vypuštěn v roce 2000. Na konci června jich bylo 36. Klasické GPS jich má 31, evropský systém 22 a ruský 23. Vlastní GPS má i Japonsko (pouze 4 satelity) a Indie (šest). Viz China's version of GPS now has more satellites than US original.

Je tu nový trik čínských prodejů: dostanete zboží zdarma za recenzi na Amazonu (příklad). Zájemce hledají ve velkém přes inzerci na Facebooku a nejprve musíte koupit, po napsání recenze vám vrátí peníze. Celé je to samozřejmě v rozporu s Pravidly Amazonu. Viz Amazon sellers advertise freebies on Facebook—just don't forget to leave a review.

YouTube konečně znemožní cílení inzerce u videí určených pro děti. Tedy pokud si to ještě nerozmyslí, protože to může znamenat zásadní zásah do příjmů. Což je přesně problém s ochranou dětí a soukromí vůbec. Viz YouTube Plans to End Targeted Ads on Videos Aimed at Kids.

Bluetooth je opět děravý. KNOB (CVE-2019–9506) vede k MITM a možnosti odposlouchávat i měnit přenášená data mezi dvěma zařízeními. Detaily najdete v knobattack.com, a pokud se ptáte, zda zrovna vaše zařízení jsou napadnutelná, tak na to jasná odpověď není. KNOB byl zjištěn v roce 2018 a řada výrobců od té doby mohla zajistit obranu. Zda ano, či ne, se není kde dozvědět. Technické detaily viz The KNOB is Broken: Exploiting Low Entropy in the Encryption Key Negotiation Of Bluetooth BR/EDR.

Jak přijít o 25 000 liber v kryptoměnách? Poučný příběh v ‚How I lost £25,000 when my cryptocurrency was stolen‘ nabízí několik dobrých lekcí. Ta první je, že když svěříte někomu zcela nedůvěryhodnému kryptoměnu za 25 000 liber, tak se nemůžete divit, že vám zmizí. Ta druhá je, že krádež kryptoměny nemá zpravidla žádné řešení, není to měna, nemáte ji v bance, nikdo se s vámi o ničem bavit nebude. A třetí poučení by mohlo být, že dotyčný je jedním z mnoha, kdo přispěli těm málo, co na kryptoměně „vydělali“ reálné peníze. Někdo to přece financovat musí. A to čtvrté? Když si dáte „peníze“ do peněženky, kterou hacknou dokonce dvakrát, tak se nedivte. Ale o tom se v článku raději nemluví.

Kaspersky označoval uživatele v prohlížeči kódem, který mohl kdokoliv zneužívat pro šmírování napříč internetem. Detaily v Kasper-Spy: Kaspersky Anti-Virus puts users at risk. Do každé navštívené stránky firma vsouvala stažení JavaScriptu spolu unikátním identifikátorem (klasické UUID) uživatele. Vše bylo opraveno, ale rozpačitý pocit zůstává. Obzvlášť proto, že Kaspersky stále vsouvá do stránek HTML kód. Ten je zneužitelný k rozpoznání verze antivirového programu, který uživatel má. Co s tím? Najděte v Nastavení „Inject script into web traffic to interact with web pages“ a zakažte vsouvání kódu.

Rozhovorům z herních konzolí Xbox naslouchali také externí dodavatelé Microsoftu. Důvod byl stejný jako u Applu, Googlu či Facebooku: snaha zlepšit rozpoznávání hlasu. A stejně jako jinde se záznamy spouštěly i mimo spouštěcí frázi. Tou zde bylo ostatně i prosté slovo „Xbox“. Poslouchání probíhalo už v době, kdy vše šlo skrz Kinect a pokračovalo i po implementaci Cortany. Tu Microsoft v červenci 2019 z Xboxu odstranil. Pokud se chcete podívat, jaké záznamy tohoto druhu jsou u vašeho účtu, můžete v account.microsoft.com/privacy. Více viz Externí kontroloři poslouchali i hlasové nahrávky z Xboxu, přiznal Microsoft nebo Microsoft Contractors Listened to Xbox Owners in Their Homes a Microsoft halts listening in to Xbox gamers.

Twitter bude filtrovat urážlivé a nevhodné přímé zprávy. Založí pro to samostatný oddíl (Additional Messages) v Přímých zprávách, což v praxi bude znamenat, že se budete muset chodit dívat, jestli do něj nespadlo něco, co do něj spadnout nemělo. Je to cesta, kterou se už dříve vydal Facebook, a víme, že nefunguje. Stejně jako u řešení přes Žádost o poslání zprávy (Message Request) na Facebooku i Twitteru, kde lidé vůbec netuší, že tam něco takového mají. Možnost zcela vypnout Přímé zprávy se na Twitteru bohužel nechystá. Viz Twitter is testing a safety feature to detect and hide offensive DMs.

Twitter vyhlásil zákaz inzerování pro státem ovládaná zpravodajská média. Jde o reakci na aktuální masivní dezinformační aktivity pořádané Čínou a mířící proti protestujícím v Hongkongu. Reklamy si tak nebudou moci koupit média vlastněná nebo ovládaná státem, navíc i média zkorumpovaná. Detaily v Updating our advertising policies on state media.

Aplikace WhatsApp radikalizuje pravici v Brazílii a výrazně ovlivnila volby šířením dezinformací. Právě WhatsApp se stal místem, kde se masově rozšířily vykonstruované informace o tom, že jeden z prezidentských kandidátů podporuje pedofilní homosexualitu. V Brazílii používá WhatsApp více než polovina populace, přes 120 milionů lidí. Podrobnosti ve WhatsApp Is Radicalizing The Right In Bolsonaro’s Brazil a The three types of WhatsApp users getting Brazil's Jair Bolsonaro elected.

Skupiny na Facebooku přijdou o možnost chatování. Prý protože to bylo zneužíváno pro spam. Funkčnost přitom Facebook doplnil v říjnu 2018. Ve čtvrtek 22. srpna se všechny existující chaty změnily na pouze pro čtení.

Google ukončil poskytování dat o nedostatečném pokrytí operátorům. Důvodem byly obavy, že by se něco takového mohlo stát problémem s ohledem na ochranu soukromí. Mobile Network Insights Service byla spuštěna v březnu 2017 a šlo o mapu ukazující kvalitu signálu a rychlost připojení. Operátoři ji mohli využívat zdarma a data pocházela od uživatelů, kteří svolili se sdílením historie polohy a diagnostických dat. O konkrétních uživatelích se operátoři nic dozvědět nemohli. Zajímavé je, že v Exclusive: Fearing data privacy issues, Google cuts some Android phone data for wireless carriers je jako další důvod konce služby uváděno i to, že nesplnila očekávání. Mobilní operátoři problematická místa nechávali být.

85 aplikací v Google Play zobrazovalo uživatelům celoobrazovkové inzeráty. Dosáhly 8 milionů stažení a používaly chytré triky, jak uniknout detekci a odstranění. Většina z nich se vydávala za fotografické pomůcky či hry. Odinstalaci brání to, že po 30 minutách od instalace aplikace skryje skutečnou aplikační ikonku a místo ní na plochu umístí jen odkaz. Uživatel pak při snaze o odinstalaci pouze odstraní ikonku odkazující na aplikaci, samotná aplikace zůstává. Viz Adware Posing as 85 Photography and Gaming Apps on Google Play Installed Over 8 Million Times.

Google Go je nově dostupná celosvětově. Původně byla dostupná pouze ve vybraných rozvojových zemích, pro které je ostatně určena. Pouze 7 MB velká aplikace slouží pro vyhledávání (včetně podpory Google Lens). Viz Google’s lightweight search app, Google Go, launches to Android users worldwide.

Android Q je Android 10. Mění se i barevnost a provedení loga. Bohužel ale také interní jména, po sladkostech se už prostě pojmenovávat nebude. Prý to vadilo globálně. Detaily v Android už se nebude jmenovat po sladkostech a má nové logo nebo A pop of color and more: updates to Android’s brand:

Apple tvrdí, že je zodpovědný za 2,4 milionu pracovních míst v USA. Vlastních zaměstnanců ovšem má pouze 90 tisíc, dalších více než 2,3 milionu by mělo být ze všech společností, které nějak podporují produkty Applu či jsou přímo dodavateli. Viz Apple’s US job footprint grows to 2.4 million. Je to užitečné jako příklad 100% korporátního PR v reakci na kritiku, že Apple své produkty nevyrábí v USA.

Genpact navýšil platy moderátorů obsahu na Facebooku. Na téhle nenápadné zprávě je podstatných několik věcí. Genpact je indický dodavatel, stejně jako většina společnosti poskytujících moderátory. Ti pracují v otřesných podmínkách a jsou mizerně placení, což Facebook ještě nedávno zásadně odmítal a tvrdil, že jsou prý placení v platech dostatečně konkurenčních na indickém trhu. Navýšení znamená, že si ročně vydělají více než dvojnásobek toho co dříve. Což nově je 250 000 indických rupií, tedy zhruba 81 000 Kč, ročně. Je to vcelku jasný důvod, proč tohle všechno Facebook outsourcuje, úspory jsou enormní a pracovních sil je k dispozici nekonečně mnoho. Neméně podstatné je to, že tihle lidé řeší nahlášený obsah na Facebook pro celý svět. Jaká je asi šance, že dokáží (například) správně řešit závadný obsah v češtině? Pro dokreslení, navýšení platu se má týkat jen nově přijímaných lidí, ti stávají zůstanou na 100 000 rupiích ročně. Genpact zaměstnává více než 1600 lidí.

Mustava Suleyman z Google DeepMind je na nucené dovolené. O důvodech se pouze spekuluje, ale samotný DeepMind má za sebou několik kontroverzních aktivit. Firma věnující se AI se do Googlu dostala v rámci akvizice za 400 milionů liber. Suleyman se specificky věnoval využití AI v medicíně. Viz Google DeepMind Co-Founder Placed on Leave From AI Lab.

Spotify je nejpopulárnější podcastovou aplikací v Česku, Rakousku a Rumunsku. V Evropě se vůbec Spotify velmi snaží a je to vidět i na souboji Spotify vs. Apple. Viz Apple VS Spotify – July 2019.

Pouze 15 % vlastníků mobilu si nový pořídí dříve než za dva roky, 55 % chce telefon mít tři až pět let. How often should you upgrade your phone? Our upgrade cycle infographic to ukazuje detailněji, byť nutno dodat, že se ptali menšího vzorku, ale pořád je to přes 3000 odpovědí.

