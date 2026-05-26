Podívejte se na nejstarší mobilní vysílače v Brně, najdete je v problémové čtvrti i na panelácích

Je zde další další putování Lupy po místech, kde se slabším povahám nedělá dobře a kde je možné se zaseknout na žebříku. Při focení mobilních vysílačů jsme tentokrát zavítali do Brna, a to na tři lokality.
Jedna z lokalit je v moravské metropoli vůbec nejstarší a další dvě jsou jen o něco mladší. Vysílače sahají do éry tehdejšího Eurotelu a v počátcích provozovaly síť NMT, předchůdce GSM. Nedávno byly modernizovány na 5G. Provozuje je CETIN pro O2 (obojí spadá pod PPF).
Hnízdo na Cejlu
Nejstarší brněnská funkční “sajta” se nachází na hranici centra města a Cejlu, tedy čtvrti s ne úplně dobrou pověstí. Jde o areál hned vedle jedné z budov Národního úřadu pro kybernetickou bezpečnost. Postupně upravovaná lokalita funguje od roku 1995. Galerii najdete zde.
Osmipatrová budova, na jejíž střeše je umístěna vysílací infrastruktura, je důležitým lokálním telekomunikačním ústředím. Vedle CETINu a O2 zde totiž sídlí firmy jako WIA, České Radiokomunikace, PODA nebo MasterDC, který zde má umístěno datové centrum. Na střeše se tak vedle antén a baseband jednotek nachází i chladící jednotky tohoto datacentra.
Na Cejlu byla původně spuštěna síť NMT na frekvenci 450 MHz. Později se přešlo na GSM s frekvencí 900 MHz pro pokrytí východní části Brna a Zábrdovic. V únoru loňského roku došlo na modernizaci na 5G prvky od Ericssonu s tím, že lze, stejně jako na dalších vysílačích CETINu a O2, vidět antény od Huawei.
Operátoři zde svítí do tří sektorů (0°, 120°, 240°), a to na frekvencích 700, 800, 900, 1 800, 2 100, 2 600 a 3 700 MHz. Používá se i Massive MIMO 32×32. Výška antén nad terénem činí 34 metrů. Součástí instalace je i 18 mikrovlnných pojítek pro připojení dalších lokalit. Konektivita je zajištěna skrze optickou síť.
Sídliště Nový Lískovec
Další historicky významné místo se nachází na kopci na sídlišti Nový Lískovec. Vysílače jsou umístěny ve výšce 36 metrů nad terénem na střeše jednoho z panelových domů, je nutné vyjet jedenáct pater. Na obrázky se můžete podívat tady.
Také zde se začínalo se sítí NMT na frekvenci 450 MHz (rok 1996) s pozdějším přechodem na GSM na 900 MHz. Signál pokrýval příjezd z dálnice D1 a přilehlých sídlišť Nový a Starý Lískovec, Bosonohy a Ostopovice. Modernizace na 5G proběhla v říjnu roku 2024.
I zde se svítí v “plné palbě”, tedy na frekvencích 700, 800, 900, 1 800, 2 100, 2 600 a 3 700 MHz včetně nasazení Massive MIMO 32×32. V chodu jsou tři sektory (20°, 140°, 260°). Jde o typickou instalaci pro města, která má dlouhý dosah a velkou kapacitu.
Konektivita se řeší přes optiku. Mikrovlnná pojítka slouží jako přípojný bod pro některé okolní lokality, které optiku nemají. CETIN také vede závěsnou optiku vzduchem na střechu sousedního paneláku.
Rychlé Vinohrady
A do třetice je zde další sídliště, tentokrát na druhém konci Brna, na sídlištích na Vinohradech v Židenicích. Lokalita funguje od roku 1999, původně zde běžela síť GSM na 900 MHz pro pokrytí Vinohrad, Líšně a okolí. Modernizace na 5G proběhla s srpnu roku 2024. Galerie je k dispozici zde.
Na střechu se musí vyjet jedenáct pater. Výška antén nad terénem je 42 metrů. Vzhledem k výškovému umístění BTS je zde pouze jeden sektor na celé sídliště, a to na 70°. Frekvence se používají 700, 800, 900, 1 800, 2 100, 2 600 a 3 700 MHz s Massive MIMO 16×16. Během měření se šlo dostat na rychlosti downloadu kolem 1,3 Gb/s.
