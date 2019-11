 »  Podle Slovenska je AWS pro děti, Valve chystá nový Half-Life, Intel smaže staré ovladače

Vždy v pátek připravuje reportér Jan Sedlák výběr zajímavých zpráv ze světa IT. Co se událo v tomto týdnu?

„Amazon je pre chlapcov, my robíme enterprise,“ uvedl šéf vládního cloudu na Slovensku. Jano Suchal ze Slovensko.Digital pak situaci rozebírá na Twitteru.

Valve chystá nový Half-Life. Bohužel nepůjde o plnohodnotný třetí díl, ale titul nazvaný Half-Life: Alyx odkazující na postavu z dvojky. Půjde o vlajkovou hru pro virtuální realitu, kterou Valve rozvíjí skrze SteamVR a headset Index.

Intel ze svých stránek odstraní staré ovladače a BIOSy a nebude je možné je nadále stahovat. Týká se to zejména technologií z devadesátých let a první poloviny nového tisíciletí. Je tedy řeč o Windows 98, ME, XP a tak dále. Více to rozebírá ZDNet.

Německo připravilo nový zákon, podle kterého v této zemi Apple musí zpřístupnit NFC také dalším subjektům. Apple si přístup k NFC čipu drží pouze pro sebe a třetím stranám ho, na rozdíl od Androidu, nedává k dispozici. Na poměrně specifickém německém bankovním trhu tak možná na iOS bude možné platit i jinak než přes Apple Pay. Firma si dle zákona může za zpřístupnění naúčtovat poplatek.

Čínské mobilní platební systém WeChat Pay a Alipay se postupně začínají otevírat cizincům. Doposud je bylo možné používat pouze s čínským bankovním účtem. Mezinárodní verze Alipay začíná umožňovat nahrát kredit a WeChat Pay přidávání západních platebních karet. Čína se tímto krokem mimo jiné připravuje na olympiádu. Zároveň tím řeší problém, že v Číně v podstatě skoro není možné západními kartami platit, s čímž pak turisti mířící do země mají problém.

Google spustil podporu zpráv RCS na trhu ve Spojených státech a navazuje tak na dřívější start v Kanadě, Velké Británii a Mexiku. RCS jsou náhradou za SMS a MMS a Google se na zavádění této novinky snaží spolupracovat s operátory. Ti se k tomu příliš nemají, takže se Google snaží postupovat samostatně. Mluví o tom, že RCS spustí po celém světě.

Google se chystá více sblížit jádro Androidu postavené na Linuxu s vanilla jádrem samotného Linuxu. ArsTechnica informuje, že by takový krok mohl zlepšit podporu Linuxu na ARMu a obecně přinést výhody do celého ekosystému. Android běží nad Linuxem od začátku, je ovšem výrazně upraven právě pro čipy ARM a podobně.

GitHub spouští projekt Arctic Code Vault, v rámci kterého bude open source kód z celého světa ukládat v prostorách blízko severního pólu.

Microsoft se postupně opět stává oblíbenou firmou a nyní to potvrzuje i Facebook, který Visual Studio Code označil za jeho hlavní/základní vývojářský nástroj. Toto IDE se už dříve stalo nejvíce populárním v rámci průzkumu Stack Overflow. Používá ho třeba i Google.